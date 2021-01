News Brevi – 21.01.2021

EASA PRENOTA DUE PAYLOAD MISSIONS SULLA AIRBUS BARTOLOMEO PLATFORM – L’European Space Agency (ESA) e Airbus hanno concordato service orders per due independent payload missions da lanciare per la Bartolomeo payload hosting facility sulla International Space Station (ISS) rispettivamente nel 2022 e 2024. La prima payload mission è l’ESA Exobiology Platform (EXPO). Questa struttura trasporta una serie di esperimenti sulle radiazioni volti a comprendere meglio l’evoluzione delle molecole e degli organismi organici nello spazio. Il secondo payload è l’Euro Material Ageing experiment platform (SESAME), sviluppata dalla French Space Agency (CNES). Questa missione studierà l’invecchiamento dei nuovi materiali nello spazio e utilizzerà anche la Bartolomeo payload return option. Dopo un anno di esposizione nello spazio, gli esperimenti torneranno sulla Terra, consentendo agli scienziati di indagare a fondo sui campioni e comprendere appieno gli effetti dell’ambiente spaziale sui materiali. Questi service orders, pari a 6,5 milioni di euro, sono i primi nell’ambito di un nuovo accordo quadro che ESA e Airbus hanno messo in atto, pre-definendo le condizioni commerciali generali per le ESA payload missions su Bartolomeo. “Con questo contratto quadro, stiamo rendendo molto più facile per l’ESA utilizzare il Bartolomeo Service per un uso rapido ed economico della ISS”, ha affermato David Parker, ESA Director of Human and Robotic Exploration. Andreas Hammer, Head of Space Exploration at Airbus, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner dell’ESA per portare questi due e futuri payloads nello spazio”. La piattaforma Bartolomeo di Airbus è stata lanciata e collegata roboticamente all’ISS Columbus Module nel 2020. Dopo il collegamento finale durante una Extravehicular Activity (EVA), all’inizio del 2021, la piattaforma sarà pronta per l’in-space commissioning. Bartolomeo è un investimento di Airbus nell’infrastruttura della ISS, che consente di ospitare fino a dodici payload esterni nell’ambiente spaziale, offrendo opportunità uniche per in-orbit demonstration and verification missions. Le opportunità di lancio sono disponibili in ogni missione di servizio sulla ISS, ogni tre mesi circa. Dimensioni del payload, interfacce, preparazione prima del lancio e processi di integrazione sono ampiamente standardizzati.

AIR CANADA IMPLEMENTA ULTERIORI RIDUZIONI DI CAPACITA’ E DI PERSONALE – Air Canada ha annunciato che sta adeguando la sua rete nell’ambito del suo COVID-19 Mitigation and Recovery Plan, riducendo ulteriormente la system capacity nel primo trimestre di un ulteriore 25%. Come risultato di questi cambiamenti a livello di sistema, ci sarà una riduzione della forza lavoro di circa 1.700 dipendenti, oltre a più di 200 dipendenti interessati presso i suoi Express carriers. La compagnia aerea sta lavorando con i sindacati sui programmi di mitigazione. “Dall’attuazione da parte dei governi federale e provinciale di maggiori restrizioni di viaggio e altre misure, oltre ai requisiti di quarantena esistenti, abbiamo visto un impatto immediato sulle nostre prenotazioni ravvicinate e abbiamo preso la decisione difficile ma necessaria di adeguare ulteriormente le nostre rotte transfrontaliere, caraibiche e domestiche, per riflettere meglio la domanda prevista e ridurre il cash burn. Ci rammarichiamo dell’impatto che queste difficili decisioni avranno sui nostri dipendenti che hanno lavorato molto duramente durante la pandemia per prendersi cura dei nostri clienti, nonché sulle comunità colpite”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice President and Chief Commercial Officer at Air Canada. “Anche se questa non è la notizia che speravamo di annunciare all’inizio dell’anno, siamo comunque incoraggiati dal fatto che Health Canada abbia già approvato due vaccini e che il governo canadese si aspetta che la stragrande maggioranza dei canadesi ammissibili venga vaccinata entro settembre. Non vediamo l’ora di vedere la nostra attività iniziare a tornare alla normalità e di far ritornare alcuni dei nostri oltre 20.000 dipendenti attualmente in congedo e licenziamento”. Air Canada ridurrà di circa il 25% la capacità pianificata per il primo trimestre del 2021. Con questa riduzione, la capacità nel primo trimestre 2021 sarà circa il 20% di quella operata da Air Canada nel primo trimestre del 2019. Air Canada continuerà a valutare e adattare la propria rete di rotte come richiesto in risposta alla pandemia, alle restrizioni di viaggio e alle quarantene imposte dal governo, alle condizioni di mercato e normative.

LA SLOVENIA E’ LA 23° NAZIONE A DOTARSI DEL DESIGNATORE LASER PORTATILE DI LEONARDO – Leonardo ha firmato un contratto per la fornitura al Ministero della Difesa della Slovenia del suo designatore laser di obiettivi (Laser Target Designator – LTD) Type 163, che verrà impiegato dalle Forze Armate del Paese. Il contratto fa della Slovenia la 23ª nazione a ordinare il Type 23 LTD, di cui ne sono state vendute oltre 700 unità. Il successo globale del prodotto rinforza la leadership di Leonardo nel settore dei laser ad alta energia, che vede il sito dell’azienda di Edimburgo soddisfare circa il 70% della domanda mondiale per applicazioni aeree e circa il 60% del mercato totale, incluse le applicazioni terrestri. Scegliendo il Type 163 LTD, la Slovenia si unisce alla “Five Eyes intelligence alliance” – composta da UK, USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda – e ai Paesi membri della NATO che operano il sistema, tra cui Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Olanda, Lettonia, Lituania e Estonia. Lo sviluppo del Type 163 LTD è basato sull’esperienza di Leonardo nel fornire designatori laser ad alta energia per aerei come l’F-35 e l’elicottero Apache, per i quali spazio, peso e potenza rappresentano fattori fondamentali. Il risultato è un prodotto con capacità di designazione-laser e telemetria senza eguali sul mercato in un pacchetto di soli 2,3 kg, testato sul campo in Medio Oriente. Il business di Leonardo nel settore comprende la fornitura di laser per l’F-35, l’Apache e per i targeting pod, inclusi gli Sniper di Lockheed Martin. Attualmente l’azienda sta sviluppando capacità laser avanzate per il programma britannico da combattimento aereo di nuova generazione Tempest ed è parte del consorzio UK Dragonfire che sta sviluppando un sistema d’arma laser ad energia diretta unitamente al Defence Science and Technology Laboratory (DSTL).

GIUBILEO LAURETANO: LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO ARRIVA ALL’AEROPORTO DI CUNEO – Nella tarda mattinata di oggi – giovedì 21 gennaio – è giunta all’Aeroporto di Cuneo Levaldigi la statua raffigurante la Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori e dei viaggiatori. La tappa cuneese della “Peregrinatio Mariae” si inserisce nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano concesso dal Santo Padre Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti. Durante la sua permanenza a Levaldigi sono in programma una Santa Messa sabato 23 gennaio alle ore 16 e la recita di un Santo Rosario martedì 26 gennaio alle ore 20. “La ‘Peregrinatio Mariae’ dell’effige della Madonna di Loreto unisce idealmente gli aeroporti italiani”, ha dichiarato il Direttore Generale ENAC Alessio Quaranta, con un messaggio di speranza rivolto a tutta la comunità del trasporto aereo, sia lavoratori del comparto, sia passeggeri. “L’auspicio è quello di superare, al più presto, la grave emergenza sanitaria globale e la profonda crisi economica ad essa collegata che ha investito anche l’aviazione civile, per riprendere a volare e a far volare tutto il settore”. “Siamo ben felici di ospitare presso il nostro aeroporto di Cuneo una tappa della ‘Peregrinatio Mariae’ nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano concesso da Papa Francesco per il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto patrona degli aeronauti”, ha affermato Giuseppe Viriglio, Presidente della Geac, società che gestisce lo scalo di Levaldigi. “Averla qui da noi per una settimana, a disposizione dei fedeli, è un ulteriore segno di integrazione dello scalo cuneese con il territorio. Usciamo da un anno nefasto, la speranza è quella di ripartire tutti insieme collaborando con le istituzioni per puntare anche ad un pieno rilancio, in sicurezza, dell’aviazione civile”. La statua è stata accolta al suo arrivo a Levaldigi dal Vescovo delle Diocesi di Cuneo e Fossano Monsignor Piero Delbosco che, dopo un breve momento di preghiera, ha impartito una benedizione solenne a tutti i presenti. La statua è stata trasferita presso l’area check-in dell’aeroporto dove resterà esposta fino a mercoledì 27 gennaio, quando ripartirà in aereo in direzione dello scalo di Torino Caselle, in prosecuzione del pellegrinaggio.

AMERICAN LANCIA LA FLAGSHIP CELLARS AT-HOME WINE EXPERIENCE – Ogni anno, un team dedicato di esperti esamina attentamente quasi 2.000 bottiglie per selezionare quelle che si uniranno al pluripremiato American Airlines wine program. Per la prima volta in assoluto, chiunque abbia 21 anni o più può godersi questi vini premium facendoli consegnare direttamente alla porta con la nuova American Flagship Cellars at-home wine experience. La collezione curata presenta vini esclusivi a un prezzo inferiore e con vantaggi in miglia AAdvantage. “Il vino fornisce un legame più profondo con i luoghi che amano visitare”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer di American. “Abbiamo creato Flagship Cellars per offrire ai clienti più modi di godersi il nostro vino anche se non volano in una delle nostre cabine premium”. American selezionerà i vini della sua collezione, scelti da un premiato maestro sommelier esclusivamente per American. Chiunque abbia 21 anni o più può selezionare le proprie preferenze su vinesse.com/flagshipcellars. Inoltre, i membri del programma fedeltà AAdvantage di American Airlines possono guadagnare due miglia per dollaro speso su ogni ordine quando forniscono il loro numero AAdvantage durante il checkout (escluse tasse, spedizione e commissioni). I vini considerati per l’American Airlines wine program sono sottoposti a un processo accurato. Due volte all’anno, gli esperti identificano le migliori selezioni. American ha più Global Traveler Wines on the Wing awards di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Dal 2015, American è stata top airline for first and business class wines in North America.

BRITISH AIRWAYS: PARTNERSHIP TRA NECTAR E AVIOS – Nectar e British Airways hanno annunciato una nuova partnership, dando ai clienti l’opportunità di convertire i punti Nectar in Avios. Ciò significa che, per la prima volta in assoluto, i clienti che accumulano punti Nectar potranno convertire il loro saldo punti in Avios tramite il British Airways Executive Club, che possono essere utilizzati per voli con British Airways, oltre a upgrade, soggiorni in hotel, noleggio auto e altro ancora. La partnership trasformerà la spesa quotidiana in esperienze di viaggio e aiuterà i viaggiatori a pensare in anticipo per i viaggi futuri. La conversione funziona in entrambi i modi e i clienti che desiderano ricevere più punti Nectar possono convertire 250 Avios in 400 punti Nectar. I clienti possono convertire i punti Nectar in Avios e viceversa dal 25 gennaio 2021. Per convertire i punti, i clienti possono collegare i loro Nectar and British Airways Executive Club accounts. I clienti che non sono soci British Airways Executive Club o Nectar possono iscriversi a entrambi i club gratuitamente. I clienti possono collegare i propri account visitando il sito web di Nectar o il British Airways Executive Club website. Inoltre, per celebrare il lancio, i clienti che convertiranno un minimo di 1.600 punti Nectar entro il 14 febbraio saranno ricompensati con un bonus di 500 Avios. Carolina Martinoli, Director of Brand and Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi offrirà ai nostri fedeli Executive Club members ancora più modi per raccogliere e spendere Avios e siamo entusiasti delle opportunità che questa nuova partnership porterà. La spesa quotidiana può rapidamente trasformarsi in un volo, in un upgrade o in un soggiorno in hotel, dando ai membri di Nectar e dell’Executive Club qualcosa da aspettarsi dopo un anno difficile”.

UIA PROPONE DI RICONSIDERARE I REQUISITI DI INGRESSO PER GLI STRANIERI – Attualmente, la vaccinazione di massa della popolazione è stata avviata in tutto il mondo e ci si attende una costante tendenza al rialzo della copertura vaccinale quest’anno. A questo proposito, l’OMS, gli Stati membri dell’UE e le organizzazioni del trasporto aereo internazionale stanno discutendo l’introduzione di un certificato di vaccinazione elettronico COVID-19 per facilitare l’attraversamento dei confini internazionali. Al fine di facilitare l’attraversamento dei confini ucraini, UIA si è rivolta al Ministero della Salute rappresentato da Maksym Stepanov con una proposta di revisione e approvazione delle nuove regole per l’ingresso in Ucraina di persone vaccinate con un certificato di vaccinazione COVID-19 fisico o elettronico. Questo contribuirà a un graduale aumento del traffico passeggeri nel Paese, oltre ad avere un impatto positivo sulla campagna di vaccinazione in Ucraina. Considerando le specificità dei regimi di temperatura richiesti, il trasporto del vaccino per via aerea è il metodo di consegna più veloce e affidabile. Al fine di garantire la consegna sicura dei vaccini, UIA ha predisposto dei Boeing 737 e Boeing 767 per il trasporto cargo dei vaccini. UIA assume sempre una posizione proattiva ed esprime la propria disponibilità a trasportare i vaccini sia in Ucraina che in tutto il mondo.