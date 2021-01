News Brevi – 23.01.2021

DELTA: NUOVO STRUMENTO PER AIUTARE I CLIENTI A TROVARE COVID-19 TESTING CENTERS NEL SUO INTERNATIONAL NETWORK – A seguito di un nuovo ordine dei Centers for Disease Control, Delta sta aiutando i clienti di tutto il mondo a ottenere test COVID-19 approvati prima del loro viaggio negli Stati Uniti. A partire dal 26 gennaio 2021, tutti i clienti di età superiore ai due anni che entrano o transitano attraverso gli Stati Uniti da qualsiasi località al di fuori degli U.S. devono ottenere un risultato negativo da un test eseguito entro tre giorni dalla partenza. Delta ha sviluppato una dedicated COVID-19 testing resource disponibile su delta.com, evidenziando le testing locations nel network internazionale che offrono uno o più test approvati. I clienti possono anche utilizzare qualsiasi laboratorio o fornitore di test che offra uno dei seguenti test: molecular test, nucleic acid amplification test (NAAT), RT-PCR test, LAMP test, antigen test. Non sono accettati antibody tests. Per coloro che effettuano voli in coincidenza con gli Stati Uniti, il test deve essere effettuato entro tre giorni dal volo iniziale e il tempo di connessione non deve superare le 24 ore. “Siamo concentrati sulla creazione di soluzioni innovative per i nostri clienti e abbiamo sviluppato un nuovo strumento online che renderà più facile per i nostri clienti trovare centri di test approvati in posizioni convenienti prima del loro viaggio negli Stati Uniti”, ha affermato Perry Cantarutti, S.V.P. – Alliances & International. “Oltre a questa risorsa dedicata, stiamo lavorando con i nostri alliance partner in tutto il mondo per sfruttare i loro fornitori di test locali come un altro modo per supportare i nostri clienti prima dell’entrata in vigore del CDC order”. Tutti i viaggiatori devono inoltre firmare un attestato che attesti di aver ricevuto un risultato negativo del test prima del volo. I clienti sono incoraggiati a completarlo in anticipo e portare il documento firmato in aeroporto, sebbene le copie saranno disponibili anche al check-in. A chiunque non fornisca un risultato negativo o soddisfi i criteri di esenzione specifici (come il recente recupero da COVID-19 verificato da una lettera di un operatore sanitario o un funzionario della sanità pubblica che dichiari l’autorizzazione a viaggiare) verrà negato l’imbarco. Il Delta Health Acknowledgment, che richiede ai clienti di attendere almeno 14 giorni dal ricevimento di un risultato positivo del test prima di iniziare il viaggio, è ancora valido. Tutti i clienti che volano su Delta devono continuare a seguire i requisiti di ingresso per i viaggi internazionali e si consiglia di controllarli prima della partenza. Dall’inizio della pandemia lo scorso anno, Delta ha messo in atto una serie di iniziative nell’ambito di Delta CareStandard. Questi includono il blocco dei sedili centrali fino al 30 marzo 2021, la necessità di maschere durante l’esperienza di viaggio e la fornitura di kit benessere e disinfettante per le mani a bordo.

AIRBUS FOUNDATION: PARTE IL 2021 MOON CAMP CHALLENGE – Il 2021 Moon Camp Challenge, organizzato da Airbus Foundation e dalla European Space Agency (ESA), in partnership con la software company Autodesk, è ora in corso. Ogni anno, il concorso invita gli studenti di tutto il mondo a immaginare gli insediamenti lunari funzionali di domani con l’aiuto di 3D modelling tools. L’umanità ha sognato a lungo di vivere sulla Luna, ma stabilire una colonia lunare deve ancora diventare realtà. Tuttavia, questo potrebbe presto cambiare con un piccolo aiuto da parte di alcune giovani menti brillanti. Nel concorso di quest’anno, ai team in competizione viene chiesto ancora una volta di esplorare le complessità della definizione di una comunità vivibile sulla Luna. I partecipanti dovranno considerare diversi argomenti nel loro progetto, come l’utilizzo di risorse locali e l’applicazione di soluzioni tecnologiche. Questo progetto interdisciplinare si divide in due categorie, in base alla fascia d’età: Intermediate (“Explorers), studenti fino a 14 anni inclusi; Advanced (“Pioneers”), studenti dai 15 ai 18 anni. Entrambi i gruppi utilizzeranno il software di modellazione online 3D di Autodesk per creare i loro modelli tridimensionali del campo lunare. “Abbiamo già visto molti progetti creativi come parte di questo concorso annuale, che sottolinea una delle priorità di primo livello della Airbus Foundation: lo sviluppo dei giovani”, ha affermato Rachel Schroeder, Managing Director Airbus Foundation. “Sono certo che il 2021 Moon Camp Challenge porterà molte nuove idee convincenti dalla prossima generazione di designer”. Le squadre partecipanti devono essere composte da due a sei studenti, supportati da un insegnante o da un educatore che presenterà la domanda. La scadenza per la presentazione è il 25 marzo 2021. Una giuria composta da esperti di ESA, Airbus Foundation e Autodesk selezionerà le squadre vincitrici. I vincitori saranno annunciati a maggio e riceveranno stampanti 3D, oltre all’opportunità di partecipare a un webinar con un astronauta dell’ESA. Per ulteriori informazioni visitare il sito web del Moon Camp Challenge: www.mooncampchallenge.org.

AERONAUTICA MILITARE, SCUOLA ELICOTTERI FROSINONE: BREVETTATI ALTRI CINQUE PILOTI DELL’ESERCITO ITALIANO – Si è conclusa martedì 19 gennaio a Frosinone, presso il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare, con il conseguimento del Brevetto Militare di Pilota di Elicottero (BMPE) di cinque piloti dell’Esercito Italiano, la fase istruzionale prevista dall’accordo tecnico firmato il 29 novembre 2019 dal Generale di Brigata Aerea Luigi Casali, Capo di Stato Maggiore del Comando delle Scuole dell’AM/3ª Regione Aerea, e dal Generale di Divisione Paolo Riccò, Comandante dell’Aviazione dell’Esercito (AVES). L’accordo tecnico, che ha dato avvio ad una sinergia nella attività addestrative standardizzate per il conseguimento del BMPE a favore di 11 frequentatori dell’AVES, si inserisce nell’ambito delle linee programmatiche della Difesa volte al miglioramento continuo nel campo della formazione e alla contestuale ottimizzazione delle risorse. Per addestrare i piloti dell’AVES, gli istruttori del 72° Stormo dell’Aeronautica Militare, responsabile del rilascio del Brevetto Militare di Pilota di Elicottero, hanno operato, in un’ottica di costante cooperazione tra le due Forze Armate, con un’aliquota di elicotteri RH-206C del Centro Addestrativo Aviazione dell’Esercito (CAAE) rischierata presso l’Aeroporto “G. Moscardini” di Frosinone già dal febbraio 2020 (Fonte: Aeronautica Militare).