Ryanair estende l’annullamento del supplemento cambio volo

Ryanair ha annunciato oggi che estenderà l’annullamento del supplemento per il cambio volo a favore di tutti i clienti che prenoteranno entro il 31 marzo 2021. Inoltre, sono consentite fino a due modifiche della data di prenotazione fino al 31 ottobre 2021.

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Se i tuoi piani cambiano, anche la tua prenotazione può cambiare. Per fornire la massima flessibilità e fiducia possibile ai clienti Ryanair, abbiamo esteso l’annullamento della tariffa per il cambio volo a tutte le prenotazioni effettuate a gennaio, febbraio e marzo. Consapevole del fatto che le restrizioni legate al Covid cambiano di continuo, Ryanair consente ora fino a due modifiche gratuite della data del volo su tutte queste prenotazioni, fino al 31 ottobre 2021. I clienti possono prenotare ora voli per fare visita alla famiglia e agli amici a Pasqua o programmare con tranquillità una meritata vacanza per l’estate 2021, sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare le date del viaggio, possono farlo con una commissione di cambio volo pari a zero, fino alla fine di ottobre 2021”.

Per informazioni su termini e condizioni: https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/no-change-fee.

(Ufficio Stampa Ryanair)