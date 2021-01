News Brevi – 27.01.2021

BOEING: STATEMENT RIGUARDO L’APPROVAZIONE EASA PER LA RIPRESA DELLE 737 MAX OPERATIONS IN EUROPA – Boeing ha rilasciato oggi il seguente statement, riguardo l’approvazione di EASA per la ripresa delle operazioni del 737 MAX in Europa: “Non dimenticheremo mai le vite perse nei due tragici incidenti. Questi eventi e le lezioni che ne abbiamo tratto hanno ridisegnato la nostra azienda e focalizzato ulteriormente la nostra attenzione sui nostri valori fondamentali di sicurezza, qualità e integrità. Continuiamo a lavorare con l’European Union Aviation Safety Agency, i suoi stati membri, altri regolatori globali e i nostri clienti per restituire in sicurezza il 737-8 e il 737-9 in servizio in tutto il mondo”.

LEONARDO ENTRA PER IL PRIMO ANNO NEL GENDER-EQUALITY INDEX 2021 DI BLOOMBERG – Leonardo è stata inclusa, per la prima volta, nel Gender-Equality Index (GEI) 2021 di Bloomberg, l’indice azionario che misura le performance delle società quotate impegnate sia per la trasparenza nella divulgazione sui dati di genere, sia per le misure adottate nell’ottica dell’inclusione e della valorizzazione della diversità, fornendo agli investitori un ulteriore strumento di valutazione delle aziende. Il GEI valuta le pratiche legate al tema facendo riferimento, in particolare, a cinque aree specifiche: leadership femminile e valorizzazione dei talenti; equità e parità salariale di genere; cultura inclusiva; politiche di prevenzione e sanzione delle molestie; riconoscibilità del marchio come brand che supporta il genere femminile. Dall’analisi del report emerge che su 380 società ammesse all’indice, 17 sono italiane – dato che colloca l’Italia tra i primi quattro Paesi a livello globale nel ranking – e 17 le società del comparto industriale. “Entrare nel Gender-Equality Index 2021 di Bloomberg rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno dell’Azienda sul tema dell’inclusione di genere, elemento chiave per favorire collaborazione e produttività e stimolare percorsi innovativi”, sottolinea Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “In una fase come quella attuale, in cui le politiche sulla parità di genere rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo economico e sociale a livello globale, Leonardo si è distinta per la trasparenza sui dati. Stiamo andando nella giusta direzione con un piano di sostenibilità che, in linea con il piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030, pone tra i suoi obiettivi politiche a favore della parità di genere, come definito nell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 5 dell’Agenda ONU 2030”. Leonardo ha ottenuto il massimo punteggio sulla comunicazione delle informazioni richieste. Un impegno per la trasparenza nei confronti degli investitori e di tutti gli stakeholder che l’azienda porta avanti da anni, rispondendo alla crescente attenzione del mercato alle performance, non solo economico-finanziarie, ma anche sociali, ambientali e di governance.

LUFTHANSA TECHNIK: SICHUAN AIRLINES SCEGLIE AVIATAR E I V2500/CFM56-5B ENGINE MAINTENANCE SERVICES – Sichuan Airlines e Lufthansa Technik AG hanno firmato un 5-year agreement for digital fleet solutions tramite AVIATAR e engine maintenance services per i motori V2500 e CFM56-5B della Airbus A320 fleet. AVIATAR supporterà le flotte Airbus A350, A330 e A320 di Sichuan Airlines. Per le digitally optimized fleet operations dei suoi 168 aeromobili Airbus A350, A330 e A320, Sichuan Airlines implementerà le soluzioni AVIATAR, tra cui condition monitoring, fleet management, alcune predictive maintenance & health management solutions e event analytics. In base alla durata del contratto, viene fornita una gamma completa di engine services alla flotta A320 di Sichuan Airlines. “La nuova collaborazione con Lufthansa Technik fa parte del nostro impegno per garantire la massima affidabilità operativa possibile e un’ulteriore conferma dell’ottimo rapporto tra noi e il nostro partner di lunga data. Non vediamo l’ora di intensificare ulteriormente la nostra stretta collaborazione a beneficio di entrambi”, ha detto Shao Chuan, Deputy Chief Engineer and General Manager of Engineering of Sichuan Airlines. Johannes Bussmann, CEO di Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Apprezziamo molto la fiducia che Sichuan Airlines ha riposto in noi e siamo lieti che siano entrati a far parte della nostra AVIATAR Community e ci abbiano selezionato per l’engine support della loro A320 fleet. Attraverso le nostre digital solutions supporteremo il nostro partner Sichuan Airlines nell’ottimizzazione dei loro processi operativi tecnici e aiuteremo ad eliminare gli eventi legati ad unscheduled maintenance”. Lanciata nel 2017, AVIATAR è la piattaforma indipendente per prodotti e servizi digitali sviluppata da Lufthansa Technik. La piattaforma offre ai suoi utenti prodotti digitali che vanno dalla manutenzione predittiva alle soluzioni automatizzate. AVIATAR combina management solutions, data science and engineering expertise, per fornire una gamma completa di servizi e prodotti digitali integrati per compagnie aeree, società MRO, OEM e lessors che si integrano perfettamente in TechOps e oltre.

TORINO AIRPORT ACCOGLIE LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO – Torino Airport ha accolto oggi la statua della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori e dei viaggiatori, nell’ambito delle iniziative legate al Giubileo Lauretano. L’arrivo della sacra effigie è avvenuto alle 14,15, presso il Terminal di Aviazione generale di Torino Airport. Ad accoglierla sottobordo Don Claudio Baima Rughet, Vicario Episcopale della Diocesi di Torino, Don Claudio Giai Gischia, Cappellano dell’Aeroporto di Torino, insieme al Direttore Aeroportuale Nord-Ovest di ENAC, Adolfo Marino, alla Presidente di Torino Airport Elisabetta Oliveri e all’Amministratore Delegato di Torino Airport Andrea Andorno, oltre ai rappresentanti degli Enti di Stato che operano presso lo scalo piemontese. La statua è in viaggio tra gli scali italiani nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano per il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori e dei viaggiatori. Dopo un breve momento di raccoglimento e preghiera presso l’Aviazione generale, la sacra icona della Madonna di Loreto è stata esposta presso la Cappella Ecumenica al Livello superiore Partenze del Terminal Passeggeri, prima dei controlli di sicurezza, a disposizione di tutti i passeggeri in arrivo o in partenza da Torino Airport e della comunità aeroportuale. Qui sarà ospitata sino al prossimo 11 febbraio 2021. Gli aeroporti che accoglieranno successivamente, nel corso del proseguimento dell’anno giubilare, la statua raffigurante la Madonna di Loreto, secondo un calendario ancora in corso di definizione, saranno quelli di Bergamo Orio al Serio, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Trieste Ronchi dei Legionari, Venezia e Verona Villafranca.

DELTA AIR LINES: LA GATES FOUNDATION DONA I TICKETS NON UTILIZZATI – La Gates Foundation ha deciso di donare i loro ticket funds a Feeding America, GLAAD e al The National Center for Civil and Human Rights nella forma di Universal Air Travel Plan cards. Quando la Bill & Melinda Gates Foundation si è trovata con più di $100.000 di biglietti inutilizzati a causa del COVID-19, ha collaborato con Delta per donare i fondi inutilizzati a enti di beneficenza di loro scelta piuttosto che richiedere un rimborso o una riprenotazione. “Anche in mezzo alle turbolenze del COVID-19, Delta si impegna a servire le nostre persone, i nostri clienti e le nostre comunità”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Siamo orgogliosi di lavorare con la fondazione Bill & Melinda Gates per donare i loro biglietti inutilizzati a più enti di beneficenza e sostenere tali organizzazioni nei loro viaggi essenziali durante la pandemia”. Ogni organizzazione di beneficenza ha ricevuto un terzo dei fondi totali in biglietti non utilizzati.