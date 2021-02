Wizz Air annuncia una nuova base a Sarajevo

Wizz Air ha annunciato oggi la sua 41a base a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina. La compagnia aerea baserà un aeromobile Airbus A320 all’aeroporto di Sarajevo a maggio 2021. Insieme alla creazione della nuova base, Wizz Air ha annunciato nove nuove rotte verso sette paesi da Sarajevo a partire da maggio 2021. I posti sulle nuove rotte possono già essere prenotati su wizzair.com o sulla mobile app della compagnia aerea a partire da 19,99 EUR.

La storia di Wizz Air in Bosnia ed Erzegovina risale a maggio 2013, quando il primo volo è partito da Tuzla per Malmö. La compagnia aerea ha trasportato quasi 3 milioni di passeggeri da e verso la Bosnia ed Erzegovina negli ultimi 8 anni. Nell’ambito dell’espansione di WIZZ, la compagnia aerea continua ad aumentare le sue operazioni in Bosnia ed Erzegovina del 50% e rimane leader di mercato. L’aereo Airbus A320 supporterà le operazioni di nove nuove rotte verso Bruxelles Charleroi, Copenaghen, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, Londra Luton, Memmingen, Basilea Mulhouse-Friburgo (Euroairport), Parigi Beauvais, per un totale di oltre 250.000 posti in vendita da Sarajevo nel 2021. L’estesa rete di Wizz Air sosterrà l’economia della Bosnia ed Erzegovina e collegherà Sarajevo con destinazioni tanto attese.

Intervenendo oggi alla conferenza stampa, Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Dopo otto anni di operazioni di successo in Bosnia ed Erzegovina, sono lieto di annunciare la nostra seconda base bosniaca a Sarajevo, poiché vediamo il potenziale e la forte richiesta di viaggi a basso costo nel paese. L’annuncio di oggi è alla base della nostra dedizione per sviluppare e accrescere la nostra presenza in Bosnia-Erzegovina e offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendoci ai più alti standard dei nostri protocolli di sanificazione. Il nostro velivolo all’avanguardia e le nostre misure protettive potenziate garantiranno le migliori condizioni igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta di aeromobili più giovane ed economicamente più efficiente con il minor impatto ambientale in Europa. Sono convinto che Wizz Air avrà un impatto positivo sullo sviluppo economico della Bosnia-Erzegovina e sulla crescita della sua industria del turismo”.

Nermin Zijadic, Direttore del Dipartimento del traffico aereo e del servizio di aviazione, ha dichiarato: “Prima di tutto, dobbiamo sottolineare che siamo molto lieti che la compagnia aerea Wizz Air abbia deciso di stabilire la base nel nostro aeroporto e crediamo che questa notizia verrà accolta con gioia dai nostri numerosi cittadini, per via delle tariffe convenienti e per le destinazioni che prevede di lanciare. Questa importante compagnia ha introdotto la rotta Budapest-Sarajevo quattro anni fa. C’è stato un grande interesse per l’apertura di questa rotta che ha permesso a un gran numero di cittadini di visitare la bellissima capitale dell’Ungheria e ha anche permesso l’arrivo di molti turisti nella nostra città. L’apertura della base a Sarajevo risulta essere molto significativa per l’aeroporto, ma anche per un intero settore turistico.Come di solito accade, la base della compagnia aerea in un aeroporto implica la generazione di un aumento del volume di traffico aereo. Tutto ciò è molto importante non solo per l’Aeroporto di Sarajevo, ma anche per un intero settore turistico in B&H e per tutte le realtà imprenditoriali il cui lavoro e ripresa nel prossimo periodo dipendono in larga misura dalla ripresa del traffico il nostro Paese”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)