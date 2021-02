L’ACI World Annual General Assembly rappresenterà un evento fondamentale per la ripresa del settore

I leader mondiali dell’industria dell’aviazione, i governi e le organizzazioni internazionali si riuniranno in Argentina a novembre per esplorare il percorso del settore verso una ripresa sostenuta dalla pandemia COVID-19.

Sono aperte le iscrizioni per l’ACI Latin America and Caribbean/World Annual General Assembly, Conference and Exhibition che si terrà dal 21 al 24 novembre 2021. Sarà ospitata da Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) a Buenos Aires, Argentina, con il tema “Runway to Recovery: Reconnecting aviation for a sustainable future”.

L’evento fornirà una delle opportunità più significative per i leader globali e i professionisti dell’aviazione per fare rete, scambiare opinioni e promuovere partnership in tutto il mondo per gettare le basi per la ripresa e lavorare insieme verso un futuro sostenibile per l’industria.

“Mentre l’industria aeronautica progetta una ripresa globale dall’impatto e dagli effetti di COVID-19, l’evento di quest’anno fornirà un importante forum per i leader per riunirsi ed esplorare l’opportunità di cogliere nuove tecnologie, sfidare modelli consolidati e perseguire il futuro sostenibile dell’aviazione”, ha dichiarato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General . “Mentre pianifichiamo la nostra ripresa, non vediamo l’ora di offrire questa opportunità per ricollegare la leadership globale del nostro settore. Stiamo lavorando con i nostri partner ospitanti per garantire che la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti abbiano la priorità”.

Martin Eurnekian, President Aeropuertos Argentina 2000, CEO Corporación América Airports e ACI World Chair, ha affermato che l’evento di quest’anno segna un’importante pietra miliare, con discussioni chiave sulla ripresa del settore dalla pandemia COVID-19.

“Mentre l’ACI annual conference è sempre uno degli eventi più significativi del calendario dell’aviazione, l’evento di quest’anno sarà un’opportunità cruciale per ricollegare i leader del settore mentre continuiamo a navigare verso la ripresa dalla pandemia COVID-19″, ha detto Martin Eurnekian. “Non è mai stato così importante per il settore riunirsi per discutere le soluzioni. Il nostro ecosistema aeronautico è più forte insieme e non vedo l’ora di ospitare questo importante forum per i leader mondiali alla ricerca di una ripresa sostenibile e di successo”.

Andrew O’Brian, President and CEO of Corporación Quiport and ACI-LAC President, ha dichiarato: “Siamo onorati che il primo evento aeroportuale globale dall’inizio della pandemia si terrà nella nostra regione, fornendo l’opportunità unica di lavorare insieme per costruire le basi per il recupero. Ti incoraggiamo a unirti a noi a Buenos Aires, dove avremo l’opportunità unica di incontrarci, discutere e impostare la direzione per il futuro del nostro settore”.

Rafael Echevarne, ACI Latin America and Caribbean Director General, ha dichiarato: “Siamo nel bel mezzo del momento più critico nella storia dell’aviazione. L’ACI Latin America and Caribbean/World Annual General Assembly event mira ad affrontare le questioni chiave che definiranno il futuro dell’industria aeronautica. Per questo motivo, invitiamo tutti voi ad unirvi a noi dal 21 al 25 novembre a Buenos Aires, Argentina”.

L’evento era originariamente previsto per il 7-11 novembre 2020, ma è stato rinviato in risposta agli impatti prolungati della pandemia COVID-19 sulla comunità globale.

(Ufficio Stampa ACI World)