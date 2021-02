News Brevi – 06.02.2021

AIRBUS: GLI ORDINI E LE CONSEGNE NEL MESE DI GENNAIO 2021 – Airbus ha pubblicato su airbus.com gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di gennaio 2021. A gennaio 2021 Airbus ha effettuato 21 consegne a 15 clienti, che includono 3 A220, 16 A320 Family (4 ceo, 12 neo), 1 A330neo, 1 A350. Riguardo gli ordini, non è stato registrato nessun nuovo ordine nel mese gennaio 2021. Nel mese non è stata riportata nessuna cancellazione. Il Backlog a gennaio 2021 è pari a 7.163 aeromobili.

AVIAZIONE: IL COVID-19 LIMITERA’ LA CRESCITA DELLA FLOTTA AEREA GLOBALE PER I PROSSIMI 10 ANNI – La flotta aerea globale nel 2031 avrà una dimensione inferiore rispetto a quella prevista a causa della pandemia di Covid-19 e, secondo quanto riportato nel Global Fleet & Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) 2021-2031 di Oliver Wyman, un decennio di flotta ridotta si tradurrà in una crescita moderata e in un minor consolidamento del settore. Per i consumatori, la ripresa lenta potrebbe tradursi in un minor numero di voli e di tratte dirette – almeno fino a quando la pandemia non sarà sotto controllo e non si ritornerà a un’attività economica normale. Tom Cooper, vicepresidente di Oliver Wyman e uno degli autori del report, ha aggiunto: “Il Covid ha creato una lunga lista di problematiche che il settore dell’aviazione commerciale non aveva mai affrontato prima. I prossimi anni serviranno per riadattare la flotta e ritornare su un percorso di crescita stabile, tuttavia il settore non riuscirà a riguadagnare totalmente quanto perso durante la pandemia, nemmeno in tutta la decade presa in esame. In questo momento, dato che molte compagnie aeree stanno ancora subendo perdite di milioni di dollari ogni giorno, ci si deve focalizzare sulla gestione del cash-flow”. Più ottimistiche le note riguardanti il traffico aereo. “Con l’avvio di una campagna di vaccinazioni anti-covid, inizia una graduale ripresa”, afferma Roberto Scaramella, partner nella practice Trasportation di Oliver Wyman in Italia. “Tuttavia, le compagnie aeree non ritorneranno ai livelli del 2019 se non dopo il 2022, per i voli a medio raggio, e dopo il 2024 per i voli a lungo raggio”. Nel periodo più nero della pandemia, la flotta globale è arrivata a contare solamente circa 13.000 aerei in attività, meno della metà di quelli circolanti nel gennaio 2020, subito prima che scoppiasse l’epidemia. Oggi, la flotta del 2021 conta più di 23.700 unità circolanti e nel 2031 si prevede che il numero supererà le 36.500 unità; tuttavia, questa quota è ancora molto lontana dalle proiezioni fatte prima della pandemia, che stimava un totale di aerei attivi nel 2021 pari a 28.800 unità e a 39.000 unità nel 2030.

NASCE IL PHARMA LOGISTIC AND TRANSPORTATION GROUP – Il tavolo di lavoro congiunto sulla logistica vaccini anti-Covid19, costituito dalle associazioni del trasporto aereo e della logistica del pharma con l’obiettivo di organizzare al meglio la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei vaccini, prosegue la sua attività. ANAMA, Assoram, AICAI, Assaereo, Assaeroporti, Assohandlers, Fedit, IATA, Ibar e PharmacomItalia, infatti, hanno deciso di proseguire la positiva esperienza di queste settimane e di istituire il PHARMA LOGISTIC AND TRANSPORTATION GROUP, che diventerà una Commissione di lavoro permanente del Cluster Cargo Aereo. “L’obiettivo è duplice”, spiegano Alessandro Albertini, Presidente di ANAMA (che fa parte di Fedespedi e Confetra) e Pierluigi Petrone, Presidente di Assoram, portavoce del nascente gruppo di lavoro. “Da una parte la volontà di proseguire l’esperienza del tavolo vaccini per non disperdere il capitale comune, di know how e di relazioni, costruito in queste settimane di lavoro insieme sui vaccini; dall’altra l’esigenza di continuare a presentarci come interlocutore unico presso stakeholder e istituzioni per rafforzare il ruolo centrale che la logistica e il pharma possono avere per la ripresa economica del Paese, anche oltre la distribuzione dei vaccini”. “In questa fase di progettazione del futuro, con il lavoro del Governo sul PNRR”, continuano i due portavoce, “accogliamo molto positivamente ogni iniziativa che miri a valorizzare obiettivi comuni e portare avanti progetti concreti e realizzabili. La costituzione del Cluster Alisei va esattamente in questa direzione: la pandemia ha evidenziato la necessità di rafforzare la filiera italiana di un settore strategico come il pharma e per questo di avviare un’attività di reshoring che coinvolga l’intera industria farmaceutica, dove l’Italia è leader in Europa: dal principio attivo al farmaco finito, dalle multinazionali alle PMI. La nostra ambizione è di poter mettere il nostro know how al loro servizio. Per questo sicuramente uno dei primi obiettivi che ci siamo posti per il Pharma Logistic and Transportation Group è di avviare un dialogo con questo nuovo Cluster e gettare le basi per una proficua collaborazione”.

LE PREVISIONI METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE SBARCANO SUI SOCIAL DELLA FORZA ARMATA – A partire da venerdì 5 febbraio, le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare sono disponibili anche sui canali social della Forza Armata con la rubrica Meteo #WeekEnd. Si amplia così l’offerta del Servizio Meteorologico dell’AM, assetto fondamentale per l’assistenza al volo militare e civile ma da sempre anche fornitore privilegiato delle previsioni del tempo per il grande pubblico. Questo nuovo spazio dedicato alla meteorologia – on-line ogni venerdì con le previsioni per l’intero weekend – sarà inserito anche all’interno del Tg settimanale Video News AM. Le piattaforme social Facebook (@AeronauticaMilitareOfficialPage), Twitter (@ItalianAirForce), Instagram (@aeronautica.militare), Youtube (@Aeronautica Militare), Telegram (Aeronautica Militare) e LinkedIn (@aeronauticamilitare), che ogni giorno raggiungono migliaia di utenti, contribuiranno ad accrescere la gamma di informazioni meteo raccolte ed elaborate dalla Forza Armata, con un linguaggio e contenuti sempre più moderni, efficaci ed aggiornati. Un ulteriore servizio a disposizione del pubblico, che si aggiunge al portale dedicato alla meteorologia www.meteoam.it, nel solco di una tradizione ormai quasi centenaria portata avanti dall’Aeronautica Militare nell’ambito della meteorologia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: OPERATIVO HUB NAZIONALE PER STOCCAGGIO VACCINI A PRATICA DI MARE – Con l’arrivo di 66.000 dosi del vaccino Moderna è stato attivato, per la prima volta, il sito nazionale di stoccaggio previsto nell’ambito dell’ “Operazione EOS” della Difesa. Sono giunte nella mattinata di domenica 31 gennaio presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare le prime dosi di vaccino destinate al sito di stoccaggio nazionale definito nell’ambito dell’Operazione EOS del Ministero della Difesa. Con la ricezione di questo primo quantitativo di vaccini Moderna provenienti dagli stabilimenti del Belgio – 66.000 dosi che sono state subito ridistribuite su tutto il territorio nazionale – è divenuto quindi operativo l’hub nazionale di Pratica di Mare, un hangar adattato dal Servizio Infrastrutture e dal Comando Aeroporto di Pratica di Mare, entrambi dipendenti dal Comando Logistico AM, per assolvere la funzione di ricezione e conservazione dei vaccini. Una speciale attenzione è stata rivolta al mantenimento della necessaria catena del freddo, oltre che agli aspetti di custodia e sicurezza, particolarmente congeniali ad una installazione militare. La struttura, allo scopo di garantire gli standard richiesti, è stata ricondizionata grazie all’intervento dei Reparti Genio dell’Aeronautica Militare, coadiuvati dal Comando Aeroporto di Pratica di Mare, che che ne hanno curato, oltre alle diverse opere edili di adeguamento, anche la distribuzione delle rete elettrica e la realizzazione della componente impiantistica necessaria per l’alimentazione degli shelter frigoriferi, all’interno dei quali verrà conservato il vaccino. In particolare, tra le attività eseguite in tempi rapidissimi, è stata realizzata una nuova cabina elettrica per assicurare il corretto funzionamento degli shelter frigo in caso di black-out. La struttura è stata inoltre adattata al fine di garantire un adeguato ricambio d’aria, mediante l’installazione di sistemi di ventilazione e aerazione, anche al fine di evitare cali di rendimento delle celle frigo presenti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: AGGIUDICAZIONE ASSEGNO DI RICERCA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO ITALIANE – L’ENAC ha aggiudicato all’Università degli studi di Catania l’assegno di ricerca per l’individuazione di un modello di gestione informatizzata delle infrastrutture di volo italiane destinate all’aviazione civile e della loro interazione con il territorio. Obiettivo della ricerca è quella di individuare le specifiche di un modello operativo per la gestione informatizzata delle infrastrutture di volo italiane destinate all’aviazione civile, anche in relazione alla valutazione e gestione degli ostacoli e dei pericoli alla navigazione aerea sul territorio nazionale, reali e potenziali.

EASA: UPDATED EASY ACCES RULES FOR PART-26 – EASA ha pubblicato updated Easy Access Rules for Part-26. La revisione di febbraio 2021 aggiorna le regole applicabili risultanti dal Regulation (EU) 2020/1159 and ED Decision 2020/023/R, con i seguenti tre temi: ageing aircraft, conversion of class D cargo compartments, reduction of runway excursion. Un’altra revisione di febbraio 2021 aggiorna le regole applicabili risultanti dal Regulation (EU) 2021/97, con i seguenti due temi: approval of aircraft seat designs (update of applicability of text) and ageing aircraft (correction of text). Essendo generati attraverso la piattaforma eRules, i documenti verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al contenuto.