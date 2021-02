ATR nomina Tiziana Masullo Managing Director and President of ATR Americas

ATR ha nominato Tiziana Masullo Managing Director and President of ATR Americas, una sussidiaria di ATR, con effetto da dicembre 2020. Con base a Miami, Tiziana ha precedentemente ricoperto la carica di Vice President of Services Sales and Contracts, e succede a Jurgen Lebacs. Tiziana supervisionerà uno staff di 32 persone, coprendo le seguenti aree: Technical support and Safety, Training and Flight Ops, Services Sales and Contracts, Customer Material Support, GMA & Repairs, CSDs and FSR, Finance and Human Resources.

Tiziana ha iniziato la sua carriera con Leonardo, prima di trasferirsi in ATR dove ha trascorso 27 anni. Con una lunga esperienza e molte posizioni di leadership in Training, Flight Operations and Services Sales, così come in Contract Negotiation, Tiziana porta una vasta esperienza nel suo nuovo ruolo. È anche la prima donna a guidare una delle sussidiarie di ATR.

