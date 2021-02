Ryanair lancia oltre 700 rotte invernali per la stagione 2021/22

Ryanair ha lanciato oggi l’operativo per la stagione invernale 21/22, con oltre 700 rotte su tutto il network Ryanair.

“Con oltre 700 rotte su tutto il network Ryanair e altre mete che verranno rivelate nelle prossime settimane, il sole invernale è la rotta per il 2021. Ryanair ha introdotto rotte molto apprezzate dai clienti, verso Cipro, Gran Canaria o Venezia per l’inverno 2021-2022 e, gli amanti della neve che non hanno potuto raggiungere le piste, potranno rispolverare gli sci scegliendo destinazioni come i complessi sciistici nella regione di Milano, Torino e Salisburgo, che accoglieranno nuovamente i visitatori il prossimo inverno.

Oltre alle rotte per godersi il sole in inverno e lo sci, i clienti possono anche scegliere soggiorni invernali in città a Lisbona, Parigi, Venezia e molte altre destinazioni. Ryanair offre un mix eclettico di destinazioni per il prossimo inverno, che include mare, soggiorni in città e mete di interesse culturale e gastronomico”, afferma la compagnia.

Il direttore del marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Anche se crediamo che il favorevole lancio del vaccino vedrà gli europei godersi le loro mete preferite quest’estate, Ryanair desidera offrire ai clienti un’ulteriore scelta e aspettativa, sia che si tratti di un’occasione per raggiungere amici e familiari a luglio, o di una vacanza invernale nelle soleggiate isole greche a novembre. Con tantissimi posti disponibili su oltre 700 rotte e ulteriori destinazioni che verranno rivelate nelle prossime settimane, i clienti possono prenotare ora una vacanza invernale fino alla fine di marzo 2022, sempre con le tariffe più convenienti. Abbiamo aggiunto mete predilette come Barcellona, Malta e Marrakech all’elenco delle destinazioni di quest’anno e, per festeggiare, abbiamo lanciato una promozione con tariffe incredibili, disponibili a partire da soli €29,99 per i viaggi da ottobre 2021 fino alla fine di marzo 2022, prenotabili entro la mezzanotte di domenica 14 febbraio 2021. Poiché queste tariffe basse andranno a ruba rapidamente, suggeriamo ai clienti di affrettarsi collegandosi a www.ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair)