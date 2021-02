ANA: l’operativo cargo del Gruppo per l’anno finanziario 2021

All Nippon Airways (ANA) ha recentemente annunciato il suo operativo cargo per l’anno finanziario 2021, che prevede collegamenti dall’aeroporto di Tokyo-Narita per Chicago, Francoforte, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Taipei, Seoul, Shanghai, Qingdao, Xiamen e Guangzhou.

Nel corso dei primi nove mesi dell’anno finaziario in corso (aprile – dicembre 2020) il vettore ha visto crescere progressivamente la domanda di trasporto merci a livello internazionale, in particolare merci di emergenza e forniture mediche, come le mascherine, a partire dal primo trimestre (aprile-giugno), a cui si è aggiunta, dal mese di agosto, quella di veicoli e componenti, di semiconduttori e altre apparecchiature elettroniche. L’andamento positivo della domanda ha permesso di chiudere i primi tre trimestri con un incremento del 30% per il fatturato del comparto cargo.

Nel corso del nuovo anno finanziario (aprile 2021 – marzo 2022) ANA aumenterà la redditività delle operazioni cargo concentrando i suoi freighter all’aeroporto di Narita per soddisfare la domanda di consegne merci in Asia, Cina, Nord America ed Europa.

Oltre a massimizzare l’uso della flotta degli 11 ANA Freighter (due B777 e nove B767) su tutto il network, ANA sosterrà il promettente trasporto merci aggiungendo sia voli charter che voli commerciali non di linea per soddisfare la richiesta e mantenere la redditività dei collegamenti.

Il vettore introdurrà nuove destinazioni e rotte sulla base dell’andamento della domanda del mercato e della valutazione della sua redditività, e prenderà di conseguenza in considerazione l’utilizzo di aeromobili passeggeri per collegamenti cargo.

Infine, per rispondere all’aumento di richieste di trasporto merci da e per Okinawa, ANA gestirà in modo più flessibile il suo Okinawa International Aerial Logistics Hub – passando da un modello di business che prevedeva trasporti operati solo con aeromobili cargo ANA a uno che valuta l’utilizzo dello spazio cargo degli aerei passeggeri (compresi quelli operati da Peach Aviation e altre compagnie aeree partner) che operano all’aeroporto di Naha.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)