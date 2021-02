PAL Aerospace e De Havilland Canada annunciano accordo per sviluppare un Dash 8 P-4 Special Mission Aircraft

PAL Aerospace e De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) hanno annunciato l’istituzione di un Memorandum of Understanding (“MOU”) per perseguire congiuntamente lo sviluppo di un fully missionized Dash 8-400 aircraft, chiamato “Dash 8 P-4” for maritime patrol (“MPA”), intelligence, surveillance and reconnaissance (“ISR”). Modificato con serbatoi di carburante ausiliari, il Dash 8 P-4 avrà range, endurance e time-on-station superiori.

“PAL Aerospace è entusiasta di lavorare con De Havilland Canada su questa importante iniziativa per la nostra azienda”, ha affermato Jake Trainor, CEO di PAL Aerospace. “Il considerevole spazio della cabina, la payload capacity, il best-in-class airspeed profile e l’economia operativa vantaggiosa della piattaforma Dash 8-400, combinati con l’orgogliosa storia di 92 anni di innovazione e leadership nella progettazione e produzione di aeromobili di De Havilland Canada, forniscono un base ideale da cui avviare il programma Dash 8 P-4”.

PAL Aerospace e De Havilland Canada ritengono che esista un mercato globale significativo per missionized turboprop aircraft, in particolare nei MPA and ISR market. Le capacità uniche della piattaforma Dash 8-400, in combinazione con la capacità globale dimostrata di PAL Aerospace come full-service provider of specialized aircraft modification, technology integration and special missions operation, offrono una proposta di valore unica per i clienti che cercano MPA and ISR programs all’avanguardia. PAL Aerospace e De Havilland Canada stanno attualmente lavorando insieme per offrire una completa Dash 8 P-4 MPA solution alla Royal Malaysian Air Force per maritime surveillance aircraft procurement.

“Le ineguagliabili credenziali di PAL Aerospace nella progettazione e nella modifica di aeromobili MPA e ISR, la loro comprensione del Dash 8 come attuale operatore della piattaforma e la loro esperienza di oltre 40 anni in special missions operations sono uniche in Canada e in tutto il mondo”, ha affermato David Curtis, Executive Chairman of Longview Aviation Capital, De Havilland Canada’s parent company. “Siamo entusiasti di collaborare a questa iniziativa e crediamo fermamente che il Dash 8 P-4 si dimostrerà una MPA and ISR solution leader di mercato, supportando al contempo l’occupazione altamente qualificata e lo sviluppo della proprietà intellettuale fondamentale qui in Canada”.

“L’efficienza del Turboprop Dash 8-400 e il basso impatto sull’ambiente, combinati con la sua elevata produttività e performance simili a quelle di un jet, si sono dimostrati una combinazione ideale per molti dei nostri airline customers in tutto il mondo”, ha affermato Philippe Poutissou, Vice President, Sales and Marketing at De Havilland Canada. “Questi attributi rendono il Dash 8 P-4 un mission aircraft versatile e formidabile”.

Questa nuova collaborazione conferma l’impegno di PAL Aerospace e De Havilland Canada a continuare lo sviluppo di multi-role, MPA and ISR configurations per il Dash 8-400. Le due società continueranno a cooperare nello sviluppo del business e nelle attività di marketing rafforzando il supporto a lungo termine, sviluppando la capacità di formazione e combinando le risorse per garantire performance superiori dei velivoli.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)