Embraer rilascia una Technical Guidance per la sanificazione degli aeromobili commerciali

Embraer ha rilasciato una technical guidance riguardante l’applicazione di UV-C lights per cockpit sanitization, nonché disinfettanti e rivestimenti per la cabina dei commercial aircraft della Società. Secondo queste specifiche, l’utilizzo delle UV-C Lights nella Flight Deck region eliminerà il virus COVID-19. I disinfettanti, compatibili con i materiali degli aeromobili, sono stati sviluppati sulla base di test approfonditi e facilità di applicazione per tutte le superfici in passenger cabin e cockpit.

“Embraer lavora costantemente alla ricerca di soluzioni che supportino i propri clienti e le loro operazioni”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support. “L’obiettivo principale di queste linee guida è eliminare o inattivare efficacemente un microrganismo o virus nel flight deck e nella passenger cabin attraverso una procedura semplice ma efficace”.

Il documento include guidance per le EMB120 Brasilia, ERJ 145, E-Jets e E-Jets E2 families of commercial aircraft. Attualmente, ci sono più di 100 clienti che volano su una flotta di quasi 2.500 Embraer commercial aircraft in più di 80 paesi.

Nel dicembre 2020, Embraer ha rilasciato una technical guidance per aiutare i clienti a definire correttamente transportation characteristics and payload requirements per i vaccini COVID-19 quando si utilizzano gli aerei commerciali della società. Il trasporto di questi vaccini richiede basse temperature, che vengono mantenute utilizzando dry ice. Un aereo Embraer può trasportare oltre centomila vaccini, a seconda della configurazione dell’aeromobile e dei contenitori utilizzati. Tale guida include informazioni tecniche, come ad esempio il modo in cui gli operatori possono caricare e scaricare ciascun aeromobile.

Per quanto riguarda i prodotti Embraer, la Società ha rilasciato un Service Bulletin che consente agli operatori ERJ 145 di installare high-efficiency particulate air (HEPA) filters, che sono standard su tutte le versioni delle famiglie di aeromobili commerciali Embraer E-Jets ed E-Jets E2. I filtri HEPA sono estremamente efficienti, catturano il 99,97% delle particelle sospese nell’aria e altri contaminanti biologici, come batteri, virus e funghi. Questa tecnologia è disponibile anche sugli Embraer Executive Jets, con il filtro HEPA ora di serie sui Praetor 500 e Praetor 600.

Embraer ha anche approvato l’uso di MicroShield360 e Bacoban, long-lasting preventive coating systems che, quando applicati alle superfici delle cabine degli aerei, inibiscono continuamente la crescita di microrganismi, virus e batteri. La combinazione di queste nuove funzionalità con le esistenti cabin environment technologies, equivalgono a un livello più elevato di protezione per i passeggeri.

(Ufficio Stampa Embraer)