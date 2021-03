Emirates, più voli per Maldive e Seychelles in vista delle vacanze di Pasqua

Emirates ha annunciato che incrementerà le operazioni verso le Maldive e Seychelles, in vista delle prossime vacanze di Pasqua. A partire dal 28 marzo, la Compagnia aerea offrirà ai viaggiatori 28 voli settimanali per Malé e 7 voli settimanali per Mahé. L’incremento dell’offerta consentirà di soddisfare la domanda offrendo, al contempo, maggiore flessibilità e opzioni a coloro che stanno pianificando le vacanze di Pasqua.

Emirates offre attualmente ai clienti 24 voli settimanali per le Maldive, operando con un Boeing 777-300ER. Dal 28 marzo fino al 18 aprile la Compagnia aerea porterà a 28 il numero di voli settimanali, offrendo ai clienti un maggior numero di collegamenti – tramite l’hub internazionale di Dubai – con la popolare destinazione dell’Oceano Indiano.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, presso gli uffici di vendita Emirates o tramite le agenzie di viaggio. Le Maldive offrono un’accoglienza di prima classe presso i propri spa resort, spiagge incontaminate e, trattandosi di una delle migliori destinazioni al mondo per quanto riguarda il diving, la possibilità di ammirare gli incredibili fondali marini.

Tutti coloro che viaggiano per le Maldive (esclusi i cittadini maldiviani) devono presentare un test PCR che dimostri la negatività al COVID-19, con esame effettuato entro le 96 ore che precedono la partenza. I viaggiatori sono inoltre tenuti a compilare l’autodichiarazione online per l’Immigrazione e Salute entro le 24 ore che precedono l’arrivo.

Dal 28 marzo al 30 ottobre 2021, i voli settimanali Emirates da Dubai verso Mahé aumenteranno da cinque a sette e saranno operati con un Boeing 777-300ER. L’annuncio arriva mentre le Seychelles sono pronte – a partire dal 25 marzo – a riaprire le frontiere ai viaggiatori internazionali, senza richiedere il rispetto di requisiti relativi alla vaccinazione o alla quarantena. Tutti i viaggiatori dovranno comunque presentare un test PCR che dimostri la negatività al COVID-19, con esame effettuato entro le 72 ore che precedono la partenza.

Coloro che visiteranno le Seychelles potranno ammirare delle lussureggianti foreste tropicali dell’isola, le spiagge pittoresche e la biodiversità marina. I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, presso gli uffici di vendita Emirates o tramite le agenzie di viaggio.

Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso oltre 90 destinazioni del proprio network internazionale. Il moderno hub della Compagnia aerea, Dubai, rimane una delle destinazioni più popolari al mondo sia come meta per le vacanze, sia come scalo. Dubai è stata una delle prime città ad ottenere il bollino “Safe Travels” da parte del World Travel and Tourism Council (WTTC), che riconosce l’efficacia e completezza delle misure adottate atte a garantire la salute e la sicurezza dei viaggiatori.

La policy di prenotazione dei voli Emirates offre ai clienti flessibilità e la sicurezza di poter pianificare il proprio viaggio con serenità. I clienti che acquistano un biglietto per i voli operati entro il 30 settembre 2021, possono usufruire di vantaggiose opzioni qualora abbiano necessità di modificare il proprio piano di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date di viaggio o estendere la validità del biglietto a 2 anni.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

I clienti Emirates che necessitano di un certificato di avvenuto test PCR per il COVID-19 prima della partenza da Dubai, possono usufruire di tariffe speciali presso le cliniche di Dubai, semplicemente presentando il loro biglietto o la carta d’imbarco. Sono disponibili anche test a domicilio o in ufficio, con risultati in 48 ore. Maggiori informazioni su www.emirates.com/flytoDubai.

Emirates opera nel mercato italiano da oltre 25 anni. Attualmente collega l’Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano e Bologna, al proprio hub di Dubai, dal quale si possono raggiungere quasi 100 destinazioni del network globale pre-Covid.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)