Rolls-Royce equipaggia l’eVTOL di Vertical Aerospace

La tecnologia di Rolls-Royce è destinata ad alimentare l’Urban Air Mobility (UAM) aircraft di punta di Vertical Aerospace. Un Rolls-Royce electrical power system sarà integrato nel piloted all-electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicle, che trasporterà fino a quattro passeggeri per 120 miglia a velocità di crociera di oltre 200 miglia orarie, in corso per la certificazione nel 2024.

Vertical Aerospace è una collaborazione chiave per Rolls-Royce Electrical in quanto segna il primo accordo commerciale nello UAM market e si basa su accordi precedenti con partner su programmi dimostrativi. Rolls-Royce progetterà l’intera system architecture dell’electrical propulsion system, l’electric power system che include le ultime 100kW-class lift and push electrical propulsion units, power distribution e monitoring system che supporteranno le operazioni.

Rob Watson, Director – Rolls-Royce Electrical, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Vertical Aerospace per la tecnologia elettrica che alimenterà il loro pionieristico velivolo eVTOL. Questa entusiasmante opportunità dimostra le nostre ambizioni di essere un fornitore leader di complete power systems per il nuovo Urban Air Mobility market, che ha il potenziale per trasformare il modo in cui le persone e le merci si spostano da una città all’altra”.

Michael Cervenka, CEO – Vertical Aerospace, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Rolls-Royce, portando a bordo un team di grande esperienza con profonda esperienza e tecnologie elettriche all’avanguardia per alimentare il nostro pionieristico velivolo eVTOL. Questa collaborazione si basa sulle nostre partnership esistenti e Vertical è ben posizionata per sviluppare il velivolo eVTOL leader, certificato secondo i più elevati CAA and EASA safety standards stabiliti a livello globale”.

Circa 150 ingegneri Rolls-Royce con sede in paesi come Ungheria, Germania, Stati Uniti e Regno Unito lavoreranno con il team di Vertical Aerospace per lo sviluppo del velivolo, che mira a essere uno dei primi eVTOL certificati al mondo. Vertical Aerospace, con sede a Bristol, ha già volato più prototipi eVTOL su vasta scala e la costruzione del VA-X4 inizierà a breve con l’assemblaggio che si svolgerà nel Regno Unito e il primo volo che avverrà quest’anno.

L’elettrificazione del volo è una parte importante della strategia di sostenibilità di Rolls-Royce e supporta l’obiettivo di contribuire a un net zero carbon future entro il 2050. Rolls-Royce Electrical è un team specializzato il cui obiettivo è sviluppare una tecnologia sostenibile, efficiente e più silenziosa per l’aviazione, applicazioni marine, terrestri e industriali.

Rolls-Royce ha anche recentemente annunciato una partnership in Italia con Tecnam e i principali attori dell’aviazione mondiale per lo sviluppo del P-Volt: un all-electric, twin electric motor, short and medium range passenger aircraft, progettato per la massima versatilità e sicurezza, alimentato da fonti di energia rinnovabili. Nei tradizionali segmenti dell’aviazione, la tecnologia continua a essere sviluppata per more-electric aircraft solutions, con integrated electrical starter generators, auxiliary power units e intelligent management degli electrical systems a bordo.

