ACI World: gli aeroporti investono in tecnologia per far avanzare la ripresa del settore

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato un rapporto che rivela che gli aeroporti hanno accelerato gli investimenti in tecnologia per aiutare la ripresa dalla pandemia COVID-19.

ACI World ha collaborato con SITA negli ultimi 17 anni per l’annuale Airport IT Trends Survey, lo studio più ampio sulle tendenze IT nel settore aeroportuale globale. Il rapporto di quest’anno ha rilevato che gli aeroporti sono stati agili nell’adattarsi ai mutevoli requisiti di salute e sicurezza, concentrandosi su automated and touchless solutions sia per i clienti che per il personale.

I risultati del sondaggio rivelano che gli aeroporti stanno spendendo il 5,46% dei ricavi nel 2020 in IT, che rappresenta circa 3,5 miliardi di dollari di spesa assoluta, e che il 55% degli aeroporti che hanno risposto stima che i loro budget IT per il 2021 rimarranno gli stessi o aumenteranno.

L’indagine ha rivelato che l’87% degli aeroporti ha confermato che i programmi per affrontare i protocolli di salute e sicurezza dei passeggeri sono stati implementati o sono pianificati. Questi includono sensori, monitoraggio video e robot per monitorare automaticamente la distanza sociale dei passeggeri, controlli della temperatura, sanificazione e altri criteri sanitari.

Gli strumenti di business intelligence, che possono essere collegati a queste tecnologie per aiutare a mantenere un ambiente aeroportuale sicuro per tutti i clienti e il personale, si sono classificati al terzo posto degli investimenti principali degli aeroporti. Le touchless self-service offerings negli aeroporti sono state un investimento non sorprendente, con un numero crescente di aeroporti che hanno implementato soluzioni durante la pandemia. La tecnologia biometrica è al centro degli investimenti aeroportuali, con il 64% degli aeroporti che mira a implementare self-boarding gates utilizzando biometric & ID documentation entro il 2023, il triplo rispetto al 2020.

“Gli aeroporti hanno già fatto così tanto per migliorare la customer experience, il nostro settore non può permettersi di perdere terreno su questi progressi, nonostante l’ambiente difficile in cui ci troviamo”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Questi risultati sono incoraggianti. Non c’è dubbio che la salute e il benessere dei clienti e la loro esperienza rimangono la massima priorità negli aeroporti. Questo non è solo un investimento per soddisfare la domanda della pandemia, ma in linea con una tendenza a lungo termine e un solido investimento per il futuro”.

David Lavorel, CEO SITA di Airports and Borders, ha dichiarato: “Di fronte a un grave rallentamento nel 2020, l’industria del trasporto aereo è stata costretta a concentrarsi sulla promozione di nuove efficienze in termini di costi. In aggiunta alla pressione, le compagnie aeree e gli aeroporti hanno dovuto incorporare rapidamente nuove misure sanitarie come touchless passenger processing e la gestione di nuove informazioni e protocolli sanitari, inclusi i test PCR in molte destinazioni. Per risolvere queste sfide, il settore si è rivolto a tecnologie come la tecnologia biometrica (83% degli aeroporti), offrendo più mobile apps per passeggeri e personale e concentrandosi su servizi IT remoti e virtuali”.

180 responsabili delle decisioni IT in 41 paesi hanno risposto al sondaggio nell’ultimo trimestre del 2020.

Altri risultati degni di nota includono:

L’89% degli aeroporti ha confermato di offrire self-service check in options.

Il 64% ha affermato di aver implementato biometric-enabled immigration border gates.

Il 79% degli intervistati ha affermato di aver fornito bag tags capability nei chioschi.

Il 77% degli aeroporti implementerà l’infrastruttura o lo ha già fatto, per supportare biometric touchpoints in tutto l’aeroporto.

Il 67% degli aeroporti ha implementato o implementerà self-service boarding gates.

Il 52% degli aeroporti ha o prevede di implementare ACRIS standards for data sharing.

L’83% degli aeroporti sta implementando un importante cyber security programme, con l’11% che sta esaminando un programma pilota.

Per la prima volta quest’anno, il sondaggio includeva domande specifiche sulla trasformazione digitale. ACI World sta lavorando a un manuale sull’argomento da pubblicare questa primavera per aiutare gli aeroporti nel loro viaggio di trasformazione digitale.

(Ufficio Stampa ACI World)