News Brevi – 15.03.2021

ETIHAD AIRWAYS LANCIA LA VENDITA SU CASABLANCA E ANNUNCIA IL RIAVVIO DI ULTERIORI DESTINAZIONI – Dopo la recente aggiunta del Marocco alla “green list”, Etihad Airways sta incoraggiando i residenti a godersi il viaggio senza quarantena all’arrivo ad Abu Dhabi con il lancio della sua vendita promozionale su Casablanca. Il servizio opererà con un volo iniziale bisettimanale utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner con tre classi. Mentre Etihad continua a riprendere gradualmente i servizi verso più destinazioni attraverso la sua rete globale, i seguenti servizi aggiuntivi riprenderanno, soggetti a restrizioni internazionali e alla riapertura dei singoli mercati. Mosca, a partire dal 25 marzo 2021, servizio bisettimanale con Airbus A321; Seychelles, a partire dal 26 marzo 2021, servizio bisettimanale con Boeing 787-9 Dreamliner e Airbus A320; Tel Aviv, il lancio inaugurale è stato riprogrammato al 6 aprile 2021, servizio bisettimanale con Boeing 787-9 Dreamliner. I voli da, per e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Tutti i passeggeri che viaggiano con Etihad ricevono una COVID-19 insurance, recentemente prorogata fino al 30 settembre 2021. Per dare tranquillità agli ospiti e offrire un ulteriore livello di rassicurazione al viaggio, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi.

QANTAS PROSEGUE AD AMPLIARE IL SUO NETWORK DOMESTICO – Qantas lancia una nuova rotta da Newcastle a Melbourne. Il primo volo Qantas che collega le due città in più di dieci anni è partito questa mattina da Newcastle, segnato dai festeggiamenti per i clienti al gate. Il vettore nazionale opererà 12 voli settimanali di andata e ritorno con i suoi Boeing 717 da 125 posti, aggiungendo più di 3.000 posti tra le due città ogni settimana. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Sappiamo che gli australiani vogliono viaggiare, quindi abbiamo cercato opportunità per supportare nuove rotte dove c’è domanda e contribuire a fornire una spinta per le imprese locali. I voli sono disponibili nelle ore di punta in entrambe le direzioni e i clienti potranno godere dei vantaggi del nostro servizio premium, inclusi cibo e bevande gratuiti, bagaglio e accesso alla lounge prima del volo”. La nuova rotta si aggiunge ai voli Qantas tra Newcastle e Brisbane, con servizi in progressivo aumento nelle prossime settimane, per un totale di 24 voli di andata e ritorno a settimana entro la fine di marzo. Qantas offre cambi di volo illimitati almeno fino a febbraio 2022, per voli prenotati almeno fino alla fine di aprile 2021. La data del volo può essere modificata in qualsiasi disponibile per la vendita al momento (fino a 355 giorni in anticipo). Qantas rinuncerà alla commissione di modifica, tuttavia potrebbe essere applicata una differenza tariffaria.

IBERIA RICONOSCIUTA COME “EMBAJADORA HONORARIA DE LA MARCA ESPANA” – I Re di Spagna hanno concesso a Iberia l’accreditamento come “Embajadora Honoraria de la Marca España”, un’iniziativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) che mira a riconoscere pubblicamente le persone, le aziende o le istituzioni che hanno contribuito di più al rafforzamento del immagine della Spagna all’estero. Nei prossimi due anni Iberia avrà l’onore di essere “Embajadora Honoraria de la Marca España” nella categoria “Turismo e gastronomia”, riconoscimento che viene concesso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, Unione Europea e Cooperazione. Viene riconosciuto il contributo di Iberia alla Spagna nei suoi 93 anni di esistenza e, soprattutto, del suo impegno durante la pandemia. Durante la consegna di questo riconoscimento a Iberia, il Re Felipe VI ha sottolineato: “Iberia è l’emblematica compagnia aerea di bandiera della Spagna, collega il nostro Paese su voli diretti con più di 140 destinazioni nel mondo. Dalla fusione con British Airways, la nuova holding IAG è diventata il 6° gruppo aereo più grande al mondo e il 3° in Europa. In questi tempi complicati e incerti per l’intero settore, possa questo riconoscimento servire a trasmettere un messaggio di incoraggiamento e tutto il nostro sostegno a una delle compagnie aeree più antiche del mondo e che più ha promosso l’immagine della Spagna”. Javier Sánchez-Prieto, Presidente di Iberia: “Iberia è sempre stata un ambasciatore del meglio del nostro paese e ora siamo riconosciuti con questo titolo, non solo per la nostra storia, ma per il presente, per il nostro contributo a migliorare la vita di migliaia di persone durante la pandemia. Ciò è motivo di orgoglio per tutti i dipendenti”.

QATAR AIRWAYS DIVENTA OFFICIAL AIRLINE SPONSOR DI GSMSG – Qatar Airways annuncia di essere diventata Official Airline Sponsor del Global Surgical and Medical Support Group (GSMSG), per sostenere i suoi sforzi nel fornire assistenza medica alle comunità vulnerabili in tutto il mondo. Il GSMSG è un’organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta oltre 1.200 professionisti medici che dedicano tempo per offrire servizi di alto livello in contesti austeri all’estero e servire le popolazioni bisognose. In qualità di compagnia aerea partner ufficiale di GSMSG, Qatar Airways volerà con volontari medici in servizio verso diverse destinazioni internazionali. La rete globale di Qatar Airways sosterrà l’organizzazione per espandere ulteriormente la sua portata, per fornire assistenza medica e chirurgica, formazione di personale medico, nonché per rispondere alla pandemia globale COVID-19. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways crede fermamente nel restituire alla comunità globale e fare la differenza. In qualità di compagnia aerea che collega comunità e persone in tutto il mondo, siamo lieti di supportare l’iniziativa altamente encomiabile di GSMSG e, attraverso la nostra solida rete internazionale, aiutare i team medici a raggiungere più persone in tutto il mondo. Noi di Qatar Airways siamo incredibilmente grati per l’impegno e il duro lavoro degli operatori sanitari. Come gesto di apprezzamento nel novembre 2020, abbiamo regalato 100.000 biglietti gratuiti agli operatori sanitari in prima linea per ringraziarli per il loro lavoro eroico nella cura delle persone e nel salvare migliaia di vite durante l’attuale pandemia di COVID-19″.

QATAR AIRWAYS LANCIA UNA PARTNERSHIP ESCLUSIVA CON IL BRAND “DIPTYQUE” – Qatar Airways ha introdotto una nuova linea di articoli da toeletta di lusso per i passeggeri premium. Creata dalla parfumerie maison Diptyque, la nuova gamma di articoli da toeletta adornerà i bagni di First e Business Class a bordo degli aeromobili e nelle lounge premium della compagnia aerea in tutto il mondo. Qatar Airways è la prima compagnia aerea a lanciare la gamma di articoli da toeletta Diptyque con esclusività mondiale. La nuova collezione comprende una lozione per le mani vellutata con profumi di mandorla dolce e petitgrain, hand wash con note di lavanda, rosmarino e un pizzico di ylang ylang, acqua per il viso infusa con note floreali di rosa, cedro della Virginia e lemon petitgrain ed essential face cream con un cuore di rose, note di fico d’india e la freschezza del lemon petitgrain. Gel doccia, shampoo, balsamo e crema per il corpo completano la gamma di prodotti offerti ai clienti nelle lounge premium della compagnia aerea presso l’Hamad International Airport (HIA) e in altri hub aeroportuali chiave. Genevieve Rosario, Qatar Airways Head of Product Development and Service Design, ha dichiarato: “Siamo così entusiasti di presentare ai nostri passeggeri premium una nuova ed esclusiva gamma di articoli da toeletta Diptyque che speriamo diventino parte del loro stile di vita. I sontuosi e raffinati articoli da toeletta sono progettati per migliorare ulteriormente la customer experience, circondando i nostri clienti di essenze e fragranze confortanti che li condurranno in un viaggio sensoriale, per creare ricordi di viaggio con Qatar Airways. Siamo orgogliosi di offrire world-class products di brand come Diptyque che hanno un impatto duraturo sui nostri passeggeri”. La collaborazione tra Qatar Airways e Diptyque è facilitata da FORMIA, international guest amenity and hospitality specialist, per una industry-leading first-onboard collection.

LEONARDO ANNUNCIA IL LANCIO DELL’OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DI UNA QUOTA DI MINORANZA IN LEONARDO DRS – Leonardo SpA (“Leonardo”) comunica che la controllata statunitense Leonardo US Holding, Inc. (“Leonardo US Holding”) ha lanciato oggi l’offerta pubblica iniziale (“IPO”) per una quota di minoranza di azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”). L’offerta pubblica iniziale consiste in 31.900.000 azioni ordinarie DRS in una fascia di prezzo compresa tra 20,00 e 22,00 dollari per azione. Le azioni saranno offerte e vendute da Leonardo US Holding. DRS non riceverà alcun provento dall’offerta. Leonardo US Holding intende inoltre concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.785.000 azioni ordinarie al prezzo dell’offerta pubblica e al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione applicabili. A valle del completamento dell’offerta, Leonardo US Holding è previsto detenga il 78,0% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 74,7% qualora l’opzione d’acquisto di ulteriori azioni venga esercitata integralmente dai sottoscrittori). DRS prevede di quotare le azioni ordinarie al New York Stock Exchange con il simbolo “DRS”. Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiranno in qualità di lead book-running manager e Barclays, Citigroup, Credit Suisse, e Morgan Stanley agiranno in qualità di book-running manager dell’offerta e Credit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG e UniCredit Capital Markets agiranno in qualità di co book-running manager dell’offerta. Mediobanca agisce in qualità di financial advisor per Leonardo S.p.A.

LUFTHANSA TECHNIK SVILUPPA ULTERIORMENTE LE SUE PATIENT TRASNPORT UNITS – Lufthansa Technik AG ha recentemente avviato l’ulteriore sviluppo strategico della sua collaudata patient transport unit PTE per il trasporto aereo di pazienti in terapia intensiva. Sulla base di un ordine effettuato dalle forze armate tedesche nel 2020, nei prossimi due anni verranno prodotte 26 unità PTE NG (New Generation) iniziali. L’ulteriore sviluppo per le forze armate tedesche si basa sulla Patient Transport Unit (PTU) NG in servizio internazionale, di cui Lufthansa Technik ha recentemente consegnato otto unità aggiuntive alla NATO Multinational Multi Role Tanker Transport fleet. Uno degli obiettivi dell’ulteriore sviluppo è rendere il PTE NG dispiegabile in modo flessibile su tutti i tipi di aeromobili idonei delle forze armate tedesche. Per consentirne l’utilizzo, ad esempio, sia sull’Airbus A400M che sul futuro Airbus A321neoLR della German Air Force, riceverà tutte le approvazioni militari e anche civili necessarie sia come attrezzature aeronautiche che mediche. Le specifiche e la certificazione di aeronavigabilità saranno effettuate da Lufthansa Technik. Il produttore svizzero specializzato in dispositivi medici Aerolite è stato incaricato di sviluppare e produrre il sistema. Per l’installazione in diversi tipi di aeromobili, i partner hanno anche sviluppato un concetto speciale che consente il collegamento elettrico a vari on-board power systems con corrente continua e alternata. L’installazione non richiede strumenti e richiede solo pochi minuti. “La facilità di adattamento a un’ampia varietà di tipi di aeromobili è un vantaggio decisivo del nuovo PTE NG per le forze armate tedesche”, ha affermato Mirco Laufer-Beuser, Senior Engineer Aeromedical Solutions at Lufthansa Technik. “Questo ci consente di fornire ai nostri clienti la massima flessibilità possibile nella gestione con successo della gamma sempre più ampia di missioni”. Le forze armate tedesche operano attualmente 37 PTE di prima generazione, che erano stati acquistati all’epoca per l’Airbus A310 MRTT e il C-160 Transall. Quasi tutti sono ancora in servizio giornaliero, dal 2018 anche sull’Airbus A400M. La nuova generazione soddisferà anche i requisiti della futura flotta di trasporto della German Air Force.

BRITISH AIRWAYS: TRIAL PER DOCUMENTAZIONE COVID-19 SUL SITO – I clienti di British Airways idonei a viaggiare in India possono ora caricare i risultati negativi dei test Covid-19 e altri moduli di dichiarazione di viaggio direttamente nella loro prenotazione sul sito web della compagnia aerea ba.com, prima del viaggio. La nuova iniziativa è in fase di sperimentazione come parte degli sforzi della compagnia aerea per semplificare il processo di partenza mentre si prepara per il ritorno dei viaggi internazionali. La prova, che è in corso su tutti i voli da Londra all’India, certificherà che i clienti hanno la documentazione corretta necessaria per il loro volo prima di arrivare in aeroporto, consentendo loro di effettuare il check-in online ed evitare le code al terminal. Tre giorni prima della partenza, i clienti ricevono un’e-mail che li indirizza alla funzione “Gestisci la mia prenotazione” su ba.com dove possono trovare i requisiti di ingresso pertinenti, tra cui un risultato negativo del test Covid-19 e un modulo di dichiarazione digitale. Il cliente caricherà quindi ogni documento tramite “Gestisci la mia prenotazione” che sarà certificato dalla compagnia aerea entro sei ore per garantire che soddisfino i requisiti di ingresso. British Airways mira a estendere questa prova a più destinazioni nelle prossime settimane e sta anche lavorando per aggiungere questa funzionalità per tali destinazioni alla sua app British Airways. Ciò consentirà ai clienti di caricare in modo sicuro la documentazione per la prenotazione direttamente dal proprio dispositivo mobile, che potrebbe includere risultati negativi del test Covid e / o la prova di una vaccinazione se richiesta dal governo della destinazione. Il passaporto di viaggio sanitario digitale, VeriFLY, è attualmente disponibile sui voli della compagnia aerea dal Regno Unito agli Stati Uniti e al Canada, nonché su tutti i voli in entrata nel Regno Unito. L’app è opzionale per i clienti e può essere scaricata su un dispositivo mobile. La compagnia aerea continua a lavorare con VeriFLY per integrarlo nei suoi sistemi, semplificando ulteriormente il viaggio del cliente. La compagnia aerea continuerà a esplorare diverse opzioni di passaporto sanitario per i suoi clienti in preparazione per la ripresa dei viaggi.

QATAR AIRWAYS: CONCLUSO IL QATAR EXXONMOBIL OPEN 2021 – Qatar Airways, official airline sponsor, e Qatar Duty Free (QDF), official retail sponsor dei Qatar ExxonMobil Open 2021, si congratulano con il georgiano Nikoloz Basilashvili, vincitore dell’annuale torneo internazionale di tennis maschile che si tiene al Khalifa International Tennis and Squash Complex, Qatar. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways si congratula con Nikoloz Basilashvili per la sua meritata vittoria ai Qatar ExxonMobil Open 2021 e non vediamo l’ora di accoglierlo di nuovo a Doha il prossimo anno per difendere il suo titolo”. Il Qatar ExxonMobil Open è uno dei due eventi ATP Tour di alto profilo ospitati in Medio Oriente. In qualità di official FIFA partner, Qatar Airways ha sponsorizzato eventi come le edizioni 2019 e 2020 della FIFA Club World Cup™ e sponsorizzerà la FIFA World Cup Qatar 2022™. La compagnia aerea è stata anche recentemente annunciata come official airline sponsor per UEFA Euro 2020™, che si svolgerà dall’11 giugno all’11 luglio 2021, in 12 città europee.