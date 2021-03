ANA riceve la valutazione 5-Star COVID-19 Safety Rating da SKYTRAX

All Nippon Airways (ANA) ha ottenuto la valutazione 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating da SKYTRAX: un riconoscimento dell’efficacia delle misure implementate con il protocollo ANA Care Promise, che hanno portato alla creazione di un ambiente di viaggio il più sicuro possibile. Si tratta della più alta valutazione di SKYTRAX, e ANA è una delle sole quattro compagnie aeree al mondo ad averla ricevuta.

“ANA è lieta del fatto che SKYTRAX abbia premiato i nostri sforzi per migliorare la sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti durante questo periodo di grande incertezza”, ha detto Yuji Hirako, President e CEO di ANA. “Con la consulenza di scienziati e medici professionisti, l’implementazione del protocollo ‘ANA Care Promise’ ci ha permesso di garantire igiene e sicurezza ai più alti standard possibili in tutta l’esperienza di viaggio dei passeggeri, contribuendo significativamente a ridurre i rischi posti dal COVID-19. Siamo molto onorati per questo riconoscimento, e ANA rafforzerà ulteriormente il suo impegno per promuovere il benessere di passeggeri e dipendenti”.

“Per molti anni, ANA si è classificata fra le migliori compagnie aeree al mondo per gli standard di pulizia, e con le sfide poste dall’attuale pandemia globale ha introdotto il protocollo ANA Care Promise, che fornisce un eccezionale livello di igiene e misure di sicurezza, al fine di proteggere clienti e personale”, ha detto Edward Plaisted, CEO di SKYTRAX. “Gli standard di igiene e pulizia in Giappone sono di fama mondiale, e mentre il mondo impara ad affrontare l’attuale pandemia, con i suoi standard di sicurezza COVID-19 ANA garantisce un livello molto alto di attenzione. Con l’aumento delle vaccinazioni in tutto il mondo, le compagnie aeree riprenderanno più collegamenti in tutto il 2021, e con questa massima certificazione di sicurezza COVID-19 ANA fornisce ulteriori garanzie ai passeggeri per un’esperienza di viaggio sicura, essenziale per ricreare la fiducia nei viaggi aerei”.

La valutazione 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating considera oltre 190 protocolli e conferma che ANA Care Promise e le relative misure si sono dimostrate efficaci nel contrastare la diffusione del COVID-19 e di altre malattie. Secondo SKYTRAX, ANA ha adottato standard superiori per le procedure in aeroporto che includono anche soluzioni tecnologiche contactless. Inoltre, ANA è stata lodata per l’innovativo approccio nella gestione dei passeggeri e l’adozione di rigorosi protocolli di distanziamento sociale per il check-in, l’imbarco e l’arrivo. ANA, anche dopo aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, conferma il suo impegno per ottenere e mantenere la fiducia di tutti coloro che scelgono di viaggiare con la compagnia.

SKYTRAX attualmente conduce l’unica valutazione e certificazione al mondo delle misure di salute e sicurezza delle compagnie aeree relative al COVID-19, basate su un’indagine professionale e scientifica degli standard forniti negli aeroporti e a bordo dei voli. Questo sistema di valutazione completo ha anche analizzato le misure che ANA ha adottato per garantire la sicurezza e la pulizia nelle lounge ANA.

Dall’inizio della crisi, ANA ha adottato una serie di misure per contribuire a ridurre la minaccia rappresentata dal COVID-19. Oltre a collaborare con Pfizer e DHL Global Forwarding Japan per il trasporto dei vaccini, ANA ha anche adottato tecnologie innovative per cercare nuove soluzioni in grado di fornire protezione dal COVID-19. Inoltre, ANA è già stata riconosciuta da SKYTRAX per l’eccellenza nel settore dell’aviazione.

ANA punta ad offrire ai suoi passeggeri un’esperienza di volo ideale e continuerà a lavorare per ottenere valutazioni 5-Star per il suo servizio da SKYTRAX e da altre organizzazioni del settore.

