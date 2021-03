Wizz Air: quattro nuove rotte domestiche per Olbia

Wizz Air annuncia oggi 4 nuove rotte nazionali per Olbia e l’assegnazione del sesto velivolo stagionale alla base di Milano Malpensa. Il nuovo aeromobile stagionale consentirà l’avvio di quattro nuove rotte per Olbia da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Treviso. Le nuove rotte a basso costo sono già in vendita sul sito wizzair.com e sulla mobile app della compagnia aerea con tariffe a partire da 9,99 euro.

“Wizz Air si impegna a sviluppare il proprio network e a rendere i viaggi più accessibili a un numero sempre maggiore di viaggiatori. Con l’esperienza maturata negli ultimi 16 anni in Italia, offrendo servizi di qualità a tariffe vantaggiose, l’annuncio di queste nuove rotte domestiche genererà una maggiore crescita economica nel Paese, creerà nuovi posti di lavoro nei settori correlati e promuoverà il turismo interno nel Paese.

Wizz Air crede fortemente nelle potenzialità del territorio sardo e, con il lancio delle sue nuove rotte, vuole aumentare il volume dei passeggeri in viaggio verso Olbia, offrendo allo stesso tempo numerose opportunità di viaggio a tutti coloro che risiedono in Sardegna e desiderano raggiungere altre città italiane”, afferma Wizz Air.

Wizz Air ha una flotta con un’età media di 5,4 anni che comprende gli aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili. Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY2019 (57,2 gr/km/passeggero).

Wizz Air è stata tra le prime compagnie aeree a introdurre una nuova era di viaggi sanificati attraverso la sua rete, con misure igieniche avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri potranno e essere certi che, se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: ”L’annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell’Italia e della Sardegna in particolare, dimostrando chiaramente la forza del modello di business a bassissimo costo di Wizz Air, poiché continuiamo ad espandere la nostra presenza anche durante questo periodo difficile per il settore. L’annuncio di 4 nuove rotte domestiche per Olbia sottolinea l’importanza del mercato italiano per le nostre operazioni. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse e l’ottima rete di rotte di Wizz Air contribuiranno alla crescita del settore turistico italiano e della sua economia. Siamo pronti a dare il benvenuto ai passeggeri a bordo con le nostre misure di salute e sicurezza migliorate e i nostri velivoli giovani ed efficienti”.

Nuove rotte Wizz Air per Olbia:

OLBIA – MILANO MALPENSA – Dal 29 Aprile: giovedì, domenica. Dal 2 Giugno: 2 voli al giorno.

OLBIA – BOLOGNA – Dal 13 Maggio: giovedì,domenica, Dal 2 Giugno: giornaliero.

OLBIA – VERONA – Dal 2 Giugno: giornaliero.

OLBIA – TREVISO – Dal 2 Giugno: Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)