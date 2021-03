Qatar Airways riprende il servizio per Mykonos

Qatar Airways riprende il suo servizio per Mykonos, Grecia, per la stagione estiva, mentre le isole accolgono nuovamente i visitatori. La compagnia aerea prevede di operare tre voli a settimana utilizzando un aeromobile A320 con 12 posti in Business Class e 120 posti in Economy Class.

La notizia è stata accolta con favore dal Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, che ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a volare a Mykonos nel maggio 2018 e la rotta si è rivelata molto popolare tra i nostri clienti. A causa della pandemia globale, abbiamo dovuto sospendere i servizi la scorsa estate, quindi siamo davvero lieti di tornare a sostenere gli sforzi della Grecia per riavviare il turismo. Sappiamo che le autorità greche stanno prendendo precauzioni per garantire la sicurezza e ai visitatori sarà richiesto di aderire alle misure di sanità pubblica messe in atto in vista della pandemia. Allo stesso modo manterremo i nostri standard molto elevati. Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating by Skytrax. Non vediamo l’ora di continuare a fornire l’esperienza più sicura possibile per i viaggiatori di tutto il mondo e di espandere il nostro ruolo nell’assistenza alla ripresa del settore dell’aviazione commerciale”.

Harry Theoharis, Greek Minister for Tourism, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di dare il benvenuto a Qatar Airways a Mykonos. È molto piacevole per noi avere la nostra destinazione inclusa nella pianificazione del nuovo summer programme della compagnia aerea. In questo momento difficile questo sviluppo arriva quando tutti i nostri sforzi sono dedicati all’apertura sicura del turismo greco. ‘All you want is Greece’ è il nostro nuovo motto e con questo invitiamo gli amici di Qatar Airways, da tutto il mondo, a farci visita”.

Qatar Airways è recentemente diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dalla international air transport rating organisation Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo aeroporto in Medio Oriente e in Asia a ricevere lo Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 130 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze agli hub chiave, Qatar Airways offre una elevata connettività ai passeggeri, consentendo loro di modificare facilmente le date di viaggio o la destinazione, se necessario.

Orario dei voli per Mykonos: lunedì, venerdì, sabato.

Da Doha (DOH) a Mykonos (JMK) – QR311 – Partenza: 07:30 Arrivo: 12:05.

Da Mykonos (JMK) a Doha (DOH) – QR312 – Partenza: 13:05 Arrivo: 17:05.

