ICAO approva la nuova edizione del Testing and Cross-border Risk Management Measures Manual

L’ICAO ha annunciato il rilascio della seconda edizione rivista del Testing and Cross-border Risk Management Measures Manual dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione.

Approvato la scorsa settimana dall’ICAO Secretary General, Fang Liu, il manuale è fondamentale per l’efficace allineamento globale della risposta alla pandemia dei paesi e degli sforzi di recupero. Fornisce ai governi nazionali e agli operatori del trasporto aereo importanti aggiornamenti sulla risposta alla pandemia ad ampio raggio e sulle priorità di recupero relative all’aviazione civile e alle misure di sanità pubblica.

“Questa nuova edizione del Document 10152 supporta direttamente il lavoro e gli obiettivi dell’Aviation Recovery Task Force (CART) istituita dall’ICAO Council ed è disponibile gratuitamente sul sito web dell’ICAO”, ha evidenziato Liu.

“Contiene informazioni nuove e riviste relative al pandemic risk management, ai public health corridors (PHCs), aggiornamenti sugli ultimi sviluppi scientifici riguardanti i test COVID-19 e una sezione completamente nuova sulla vaccinazione e le sue interdipendenze con il multilayer risk management framework che raccomandiamo ai paesi di adottare”.

L’ICAO ha coordinato e prodotto la prima edizione del testing risk managament manual come parte della sua risposta rapida nelle prime fasi della pandemia e con la stretta collaborazione dei suoi CAPSCA member States and partners, inclusa la World Health Organization (WHO).

Nuovi contenuti specifici sono stati inclusi nella seconda edizione su aviation-specific risk management models, nonché sulle diverse misure di mitigazione richieste per air crew and passengers.

Oltre alla standardizzazione e alla convalida dei COVID-19 test certificates, vengono affrontate anche considerazioni e protocolli sulla vaccinazione per gli aviation workers.

(Ufficio Stampa ICAO)