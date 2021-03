Qatar Airways mantiene lo slancio collegando più persone a livello internazionale

“Nuovi dati indipendenti da OAG riaffermano Qatar Airways come largest airline in the world in termini di Available Seat Kilometers (ASK), offrendo più connettività globale ai suoi passeggeri rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. L’ampia rete di Qatar Airways con oltre 1.000 voli settimanali verso oltre 130 destinazioni, ha fornito oltre 2,6 miliardi di ASK nel marzo 2021, offrendo la maggior parte dei voli verso destinazioni internazionali.

La pandemia globale COVID-19 ha creato sfide senza precedenti per l’industria dell’aviazione e, nonostante ciò, Qatar Airways non ha mai cessato le operazioni e ha lavorato diligentemente per portare le persone a casa in modo sicuro e affidabile durante la crisi. La compagnia aerea ha anche aggiunto sette nuove destinazioni negli ultimi 12 mesi, tra cui San Francisco e Seattle negli Stati Uniti, Abuja, Accra e Luanda in Africa, Brisbane e Cebu nell’Asia del Pacifico”, comunica Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways, essere presenti per i nostri passeggeri, partner commerciali e corporate customers è stato il nostro obiettivo principale dall’inizio della pandemia. Ci siamo dedicati ad essere la compagnia aerea su cui i passeggeri possono fare affidamento, operando con i più alti standard di igiene e bio-sicurezza. Siamo grati e orgogliosi della risposta dei nostri passeggeri che ci ha permesso di continuare a fornire le opzioni di viaggio più flessibili come world’s largest airline for international air traffic. Questi dati indipendenti di OAG sottolineano ancora una volta la missione di Qatar Airways di essere una compagnia aerea su cui passeggeri e partner commerciali possono fare affidamento ora e in futuro, poiché offriamo connettività senza rivali con una flotta all’avanguardia e sostenibile”.

Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dalla international air transport rating organisation Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo e unico aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto lo Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

Qatar Airways ha investito in aeromobili moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante, che le hanno permesso di offrire la giusta capacità per passeggeri e merci in ogni mercato. La flotta della compagnia aerea di 53 Airbus A350 e 37 Boeing 787 è la scelta ideale per le attuali condizioni di mercato, consentendo alla compagnia aerea di ricostruire la propria rete in modo sostenibile dal punto di vista commerciale e ambientale.

I passeggeri possono prenotare voli in tutta tranquillità, sapendo che Qatar Airways offre cambi di data illimitati e rimborsi senza commissioni per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021, per i viaggi completati entro il 31 dicembre 2021. La politica di prenotazione flessibile leader del settore del vettore prevede anche la caratteristica permanente di scambiare i biglietti con un travel voucher con un valore aggiuntivo del 10% per tutti i clienti che prenotano viaggi tramite qatarairways.com. Per i termini e le condizioni completi, visitare qatarairways.com/Flexibility.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)