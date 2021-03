News Brevi – 27.03.2021

MARINA MILITARE: LA PORTAEREI CAVOUR ACQUISISCE LA CERTIFICAZIONE ALL’IMPIEGO DEGLI F-35B – La portaerei Cavour, in rientro nel porto di Norfolk, ha completato le “prove in mare” (sea trials) per l’impiego operativo dell’F-35B, il velivolo da combattimento di quinta generazione del programma Joint Strike Fighter con capacita di decollo corto e atterraggio verticale (STOVL – Short take Off and Vertical Landing), di prossima dotazione alla Marina Militare in sostituzione degli AV8B-plus. Una sfida resa ancor più impegnativa dalla situazione globale legata alla pandemia che ha imposto rigidi protocolli sanitari. I test di compatibilità sono durati quattro settimane, iniziati con la partenza da Norfolk il 28 febbraio scorso e con il primo appontaggio dell’F-35B avvenuto il 1° marzo. Si tratta di una pietra miliare nel percorso di acquisizione della strategica capacità di impiego dei nuovi velivoli, cui farà seguito, entro la fine del 2024, la “Initial Operational Capability” e successivamente la “Final Operationl Capability” che coinciderà con la consegna dell’ultimo F-35B alla Marina previsto dal programma. “Abbiamo portato a termine tutte le prove previste e al momento siamo in grado di rilasciare un permesso di volo provvisorio (IFC – Interim Flight Clearance), che permetterà a nave Cavour e al suo equipaggio di proseguire l’addestramento. Al nostro rientro a Pax River analizzeremo attentamente i dati raccolti e al termine saremo in grado di rilasciare la certificazione finale”, ha detto Ron Hess, ingegnere responsabile del team per la verifica di compatibilità dell’F-35 Patuxent River Integrated Test Force (ITF), gruppo composto da 180 persone tra ingegneri, ricercatori, piloti collaudatori, tecnici e operatori di ponte a bordo del Cavour. Nel corso delle prove in mare i due F-35B del Pax River ITF imbarcati hanno effettuato oltre 50 missioni di volo, in diverse condizioni meteo e stato del mare, una sessione notturna, circa 120 appontaggi verticali e altrettanti decolli corti con l’ausilio dello ski jump, e singole prove di decollo verticale. “È straordinario come l’equipaggio di nave Cavour e il team integrato abbiano raggiunto, così rapidamente, un elevatissimo livello di sinergia e integrazione con grande professionalità e una forte volontà comune di raggiungere l’ambizioso obiettivo”, ha dichiarato il comandante di nave Cavour, il capitano di vascello Giancarlo Ciappina. “Sono molto grato a tutti i membri del team ITF e ad ogni singolo marinaio del mio equipaggio. In questo senso, sono molto orgoglioso del successo della Campagna “Ready for Operations” di nave Cavour, grazie alla quale la Marina e con essa tutta la Difesa italiana saranno presto proiettate in una nuova prospettiva di cooperazione con i nostri alleati, grazie al fattore abilitante che, sul piano strategico, i velivoli di quinta generazione impiegabili da portaerei rappresentano, in qualsiasi scenario internazionale, per specifiche operazioni marittime o interforze”. La portaerei Cavour nel porto di Norfolk sbarcherà il personale ITF portando a termine l’approntamento necessario ad affrontare le ultime fasi della campagna Ready for Operations (Ufficio Stampa Marina Militare).

AERONAUTICA MILITARE: DOMANI, 28 MARZO, LA FORZA ARMATA COMPIE 98 ANNI – Ricorre domani, 28 marzo, il 98° Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, nata ufficialmente come Forza Armata autonoma ed indipendente lo stesso giorno del 1923, con il Decreto Regio n° 645. Il battesimo solenne della nascente Regia Aeronautica, una delle più antiche aeronautiche militari del mondo, sarebbe avvenuto qualche mese più tardi, il 4 novembre, sullo storico aeroporto romano di Centocelle, culla del volo in Italia, quando la Bandiera di Guerra fu consegnata nelle mani del suo primo Comandante Generale, asso e medaglia d’oro Pier Ruggero Piccio. Per la speciale ricorrenza tutte le Bandiere di Guerra e di Istituto degli Stormi, Reparti ed Enti dell’Aeronautica Militare, simboli delle tradizioni e dei valori di questi 98 anni di storia, unitamente allo storico vessillo del 1923, saranno eccezionalmente riunite per l’occasione presso la “Sala degli Eroi” del Palazzo dell’Aeronautica, a Roma, di cui proprio quest’anno ricorrono i 90 anni dell’inaugurazione ufficiale, così come avvenne nell’aprile del 1937, alla vigilia della consegna delle Bandiere agli Stormi della Regia Aeronautica. Il 98° Anniversario verrà celebrato nella mattinata di martedì 30 marzo a Palazzo Aeronautica nel corso di un evento in forma ridotta e contenuta e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, in cui avrà luogo contestualmente anche il Giuramento e Battesimo del Corso Borea VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una concomitanza di eventi particolarmente significativa, e fortemente voluta dai vertici della Forza Armata, a sugellare la continuità di quel patrimonio di valori, passione ed identità, oggi più che mai fondamentale per contribuire insieme alle altre istituzioni civili e militari alla sicurezza nazionale e della collettività, esprimendo nel contempo tutte le capacità del potere aero-spaziale a sostegno dello strumento militare del Paese. A sancire l’ingresso degli allievi in Forza Armata, nel momento solenne del giuramento, sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali You Tube e Facebook dell’AM (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONVEGNO “L’IMPIEGO DEI VELIVOLI A PILOTAGGIO REMOTO IN AMBITO CIVILE” – ENAC informa: “Il 31 marzo 2021 a partire dalle ore 9.30 è in programma un evento online dal titolo “L’impiego dei velivoli a pilotaggio remoto in ambito civile – Supporto ad attività produttive e servizi, monitoraggio delle infrastrutture critiche e tutela della sicurezza”. Organizzato da Sapienza Università di Roma e RFI, con il patrocinio di ENAC ed ENAV, il convegno, che si svolgerà su piattaforma Zoom, intende offrire un quadro delle maggiori opportunità della normativa comunitaria e nazionale per l’impiego dei droni in attività industriali e commerciali a favore della loro crescita in sicurezza. Per coloro che desiderano collegarsi, si informa che il link per collegarsi all’evento è riportato all’interno della locandina con il programma dell’evento”. Per maggiori info: https://www.enac.gov.it/news/convegno-limpiego-dei-velivoli-pilotaggio-remoto-in-ambito-civile.

DELTA ELOGIATA PER I SUOI SFORZI NEL SOSTENERE VACCINAZIONI DIFFUSE – Delta ha collaborato con lo stato della Georgia e l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport per creare free COVID-19 vaccination sites a ATL Airport e al Delta Flight Museum. Il Chief Health Officer, Dr. Henry Ting, ha detto: “Penso che siamo pronti a reclamare le nostre vite, così come a reclamare la nostra gioia. Ci arriveremo ponendo fine a questa pandemia con le vaccinazioni”. Delta è stata elogiata per i suoi sforzi nel sostenere vaccinazioni diffuse.

IL NORWEGIAN RECONSTRUCTION PROCESS IN IRLANDA E’ STATO APPROVATO – Il Norwegian’s reconstruction process in Irlanda, denominato Examinership, è stato approvato dal giudice della Irish High Court. Sulla base di questa decisione, Norwegian invierà ora la stessa proposta di voto in Norvegia. A seguito di ciò, la compagnia avvierà il processo di raccolta di capitali con l’obiettivo di una delibera finale entro la fine di maggio. L’Examiner process in Irlanda è una ricostruzione che coinvolge diverse filiali irlandesi della compagnia. L’obiettivo del processo, iniziato il 18 novembre dello scorso anno, è principalmente quello di rafforzare finanziariamente la compagnia e di ridimensionare la flotta per adeguarsi alle esigenze future. “Siamo molto felici di apprendere che l’Irish High Court ha approvato il piano di ricostruzione. Ora possiamo procedere con la ricostruzione in Norvegia e avviare un aumento di capitale”, afferma Jacob Schram, CEO di Norwegian. Il verdetto della Irish High Court è stato raggiunto a seguito di incontri con i creditori della compagnia, in cui un’ampia maggioranza ha votato a favore del processo di ricostruzione. Un processo di votazione simile si svolgerà ora con i creditori nella Norwegian reconstruction nei prossimi 14 giorni, prima della sentenza definitiva della Norwegian Court. La Norwegian reconstruction sta quindi proseguendo come previsto e dovrebbe essere completata entro metà maggio. “Questo è un processo impegnativo e continuo, tuttavia, il risultato delle sentenze odierne rafforza le nostre convinzioni di un risultato finale positivo. Non vediamo l’ora e ci stiamo preparando per un mondo post-pandemia, senza restrizioni di viaggio e frontiere aperte”, ha detto Schram. La decisione della Irish High Court sarà legalmente vincolante dopo un periodo di appello di un mese e la compagnia sarà tecnicamente ancora in Examinership fino al completamento del processo di aumento di capitale. Dato che il procedimento continua come previsto, l’obiettivo di Norwegian è finalizzare l’aumento di capitale entro la fine di maggio 2021.

AERONAUTICA MILITARE: 12.000 ORE DI VOLO PER I PREDATOR ITALIANI IN KUWAIT – Il Task Group Predator “Araba Fenice” ha superato le 12.000 ore di volo dalla sua costituzione nel 2014, quando venne schierato in Operazioni tra le prime Unità della Coalizione e nel solo 2020 ha volato per circa 2.150 ore assicurando la ricognizione di oltre 1.300 obiettivi. Costituita il 17 ottobre 2014 e inserita nell’ambito dell’Operazione multinazionale “Inherent Resolve”, l’IT NCC AIR e TFA Kuwait garantisce unicità di comando e sostegno logistico per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti dall’Aeronautica Militare: Predator, Tornado, C-27J e KC-767A, fornendo quotidianamente un apporto di assoluta rilevanza per la strategic awareness e l’information superiority nel Teatro Operativo, per la protezione e la sicurezza, per l’estensione dell’autonomia di volo e del raggio d’azione degli assetti aerei della Coalizione e contribuendo in modo fattivo alla pace ed alla stabilità nell’area. La TFA Kuwait concorre mediante l’impiego dei propri assetti Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) – Tornado e Predator – alla definizione della situational awareness della Coalizione. L’MQ-9A Predator è un sistema aeromobile a pilotaggio remoto di classe strategica che garantisce una lunga persistenza in volo a media ed alta quota, permettendo di ottenere elevate prestazioni sia nella condotta delle missioni Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR), sia nell’ambito di operazioni di pattugliamento, ricerca e soccorso, protezione delle installazioni e scorta di truppe a terra. In sintesi, gli aeromobili a pilotaggio remoto di classe strategica dell’Aeronautica Militare consentono di coprire nel Teatro Operativo vaste aree per ampie finestre temporali, facendo di flessibilità d’impiego, persistenza e bassa rilevabilità ineguagliabili punti di forza. La possibilità di avvicendare l’equipaggio ai comandi del velivolo a missione in corso, unito ad un’architettura di funzionamento che consente di dislocare presso diversi siti, anche su più continenti, le risorse necessarie alla condotta della missioni di volo, intese come velivolo, equipaggio, segmenti di terra e cellula di analisi per la fotointerpretazione, permette di perseguire la massima costo-efficacia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).