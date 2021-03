Ryanair lancia tre nuove rotte e aumenta i voli da Cagliari questa estate

Ryanair ha annunciato oggi tre nuove rotte da Cagliari a Malta, Palermo e Rimini, tutte operative due volte a settimana, oltre a nuovi collegamenti estivi per Brindisi e Milano Malpensa – iniziati nell’inverno ’20 – e un aumento dei voli per Bari, Treviso e Verona nell’ambito dell’operativo esteso per l’estate ’21. Questa crescita stimolerà il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive.

La programmazione di Ryanair da Cagliari per l’estate 2021 prevede 33 rotte in totale, con 3 nuove rotte per Malta, Palermo e Rimini (tutte due volte a settimana) e nuovi voli estivi per Brindisi e Milano Malpensa. Aumento dei voli verso diverse destinazioni tra cui: Bari, Treviso e Verona. Oltre 120 voli settimanali, con collegamenti verso destinazioni turistiche come Malta e Valencia, con mete ideali per un city break come Manchester e Parigi, nonché collegamenti domestici con Bologna e Napoli.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di lanciare tre nuove rotte da Cagliari verso Malta, Palermo e Rimini. Ryanair questa estate opererà oltre 120 voli settimanali da Cagliari verso 33 destinazioni.

Poiché le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, i clienti Ryanair possono ora prenotare una meritata pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 2 aprile sul sito Ryanair.com. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

Renato Branca, Amministratore delegato SOGAER, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che, grazie alla consolidata partnership con Ryanair, il nostro aeroporto vedrà per questa stagione estiva il consolidarsi di numerose linee nazionali e internazionali operate dalla Compagnia, e l’apertura di importanti nuove destinazioni come Malta, Palermo e Rimini, per un totale di 33 rotte, di cui 18 domestiche e 15 internazionali. Rispetto al 2020, l’investimento del vettore irlandese su Cagliari vede un significativo incremento dei collegamenti e delle frequenze operate con oltre 120 voli settimanali. Ritengo questo sviluppo un importantissimo segnale di fiducia che, unito a regole certe e univoche per viaggiare, stabilite a livello europeo, nonché recepite a livello nazionale, permetta una effettiva ripresa del traffico aereo. La ripartenza o il rafforzamento di molti storici collegamenti di Ryanair e il lancio dei nuovi voli rappresenta per Cagliari e per il Sud Sardegna, la strada per la ripresa dell’economia turistica e l’inizio del rilancio dell’intero comparto”.

(Ufficio Stampa Ryanair – SOGAER)