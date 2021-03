Vueling amplia l’offerta estiva con il rilancio della rotta domestica Roma Fiumicino-Lampedusa

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), è pronta a rilanciare una rotta strategica per la prossima stagione estiva. Dal 19 giugno infatti, sarà operativa la connessione diretta Roma Fiumicino-Lampedusa, che prevede 2 frequenze alla settimana, per tutta l’estate, il martedì e il sabato.

“Siamo molto contenti di rilanciare oggi questo collegamento tra l’aeroporto di Fiumicino e l’isola di Lampedusa, da sempre tra le mete estive più richieste, sia dai turisti provenienti dall’estero che dai passeggeri italiani. Questa connessione dimostra l’impegno di Vueling nell’integrare la sua offerta con anche le rotte domestiche per sostenere e supportare il turismo”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances.

Il collegamento diretto tra l’aeroporto romano e l’isola siciliana si aggiunge all’offerta estiva della compagnia che, la scorsa settimana, ha già annunciato il grande ritorno della rotta Ancona-Barcellona, con 2 frequenze alla settimana a partire dal 21 giugno.

Vueling inoltre ha annunciato ulteriori frequenze aggiuntive, a partire dal 7 aprile, per la rotta che collega Roma Fiumicino con l’aeroporto di Barcellona, hub della compagnia a livello internazionale. La linea aerea, che operava già due voli alla settimana verso la città catalana, amplia dunque ulteriormente la sua offerta, mettendo a disposizione dei passeggeri italiani, e non solo, un volo al giorno.

Le rotte di Pasqua di Vueling

Dall’aeroporto di Fiumicino, Vueling mette a disposizione tre collegamenti diretti con destinazioni europee strategiche come Barcellona, Parigi e Londra, quest’ultima raggiungibile grazie a voli speciali per la settimana di Pasqua.

Da Roma Fiumicino:

Barcellona 5 voli alla settimana.

Parigi 2 voli alla settimana.

Londra-Gatwick Voli speciali per Pasqua.

La compagnia aerea ha messo al primo posto la sicurezza sanitaria dei propri clienti e dell’equipaggio e a questo scopo, dall’inizio della pandemia, sta continuando ad applicare le raccomandazioni formulate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) in collaborazione con il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC).

Inoltre, Vueling ha ridefinito la sua offerta di prodotti e servizi adattandola all’attuale contesto per offrire la massima flessibilità per i suoi clienti e consentendo cambi di rotta, data, orari e passeggeri senza alcun costo aggiuntivo. È possibile consultare tutte le misure di sicurezza, igiene e supporto per il viaggio al seguente link: www.vueling.com/it/aiuto-per-viaggiare.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)