easyJet espande le proprie operazioni a Milano Linate sul mercato domestico italiano

easyJet ha annunciato l’espansione delle proprie operazioni a Milano Linate sul mercato domestico italiano. A partire dal prossimo 11 giugno, infatti, la compagnia inaugurerà due collegamenti giornalieri tra il City Airport di Milano e lo scalo Fontanarossa di Catania e altrettanti con l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Le rotte sono in vendita da oggi su tutti i canali: sito web, easyJet app e GDS.

easyJet già opera da Linate voli internazionali verso Amsterdam, Londra e Parigi. Con questa mossa, dunque, la compagnia punta a espandersi sul mercato dei voli domestici anche dall’aeroporto cittadino, intercettando non soltanto i viaggiatori diretti verso la Sicilia per le vacanze estive, ma offrendo anche un prodotto competitivo a chi si sposta tra le due regioni per motivi di lavoro.

Con l’aggiunta di questi due nuovi voli, easyJet porta a 66 le rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la Lombardia durante la prossima estate, confermandosi un punto di riferimento per la connettività del Nord Italia. La regione rappresenta da sempre un mercato chiave per easyJet che attualmente proprio a Milano Malpensa ha la sua principale base dell’Europa Continentale con oltre 900 dipendenti e 21 aeroplani basati, oltre che il principale centro di addestramento Europeo per i piloti. Tra le altre novità recentemente annunciate da easyJet, c’è anche l’avvio delle operazioni a Milano Bergamo, con l’introduzione di un volo giornaliero per Olbia a partire dal 28 maggio.

“Milano è da sempre un punto di riferimento per il nostro intero network. Negli anni abbiamo rafforzato sempre di più la nostra presenza a Malpensa, che è oggi la nostra base principale in Europa Continentale. Espandere le nostre operazioni a Linate, inaugurando quattro voli giornalieri verso la Sicilia, è per noi motivo di grande soddisfazione e ci auguriamo che possa essere un punto di partenza per ulteriori investimenti futuri”, ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Sappiamo che la maggior parte degli Italiani sceglierà anche quest’estate di viaggiare restando in Italia e per questo stiamo cercando di aggiustare e migliorare la nostra offerta per i prossimi mesi. Guardiamo con fiducia alla prossima stagione estiva e ci auguriamo che gli attesi progressi nei programmi di vaccinazione, oltre che un utilizzo diffuso dei tamponi, incoraggino il Governo a lavorare ad una tabella di marcia per la riapertura, che finalmente definisca tempi e modalità con cui le restrizioni possano essere gradualmente allentate e venga così consentito agli Italiani di prenotare serenamente i propri viaggi”.

“Con l’incremento dei voli easyJet, 4 nuovi voli per la Sicilia, l’aeroporto di Milano Linate amplia la sua offerta per il periodo estivo. L’opportunità che ha colto easyJet nell’aggiudicarsi slot della programmazione estiva, contribuirà alla diversificazione dell’offerta commerciale dell’aeroporto a tutto vantaggio dei passeggeri, nel pieno rispetto della vocazione point-to-point dello scalo. L’aeroporto di Linate, tra l’altro, offrirà quest’estate un’esperienza di viaggio rinnovata, grazie al completamento del restyling, sicura e tecnologicamente avanzata”, ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA.

Da oggi sono inoltre in vendita i nuovi collegamenti annunciati di recente verso Olbia, in Sardegna, da Torino, Verona e Bari.

I passeggeri potranno beneficiare della massima flessibilità e prenotare con la certezza che se i loro piani di viaggio dovessero cambiare, anche la loro prenotazione potrà essere modificata di conseguenza. Grazie alla policy FLEX, infatti, easyJet garantisce ai propri clienti di poter cambiare gratuitamente la propria prenotazione entro 14 giorni prima della partenza (al netto di eventuali differenze tariffarie).

Inoltre, la sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri e degli equipaggi rimangono la massima priorità di easyJet. La compagnia continua ad applicare una serie di misure di prevenzione a bordo in linea con le indicazioni delle autorità competenti. Ciò include una disinfezione giornaliera della cabina efficace nella protezione dal coronavirus per almeno 24 ore e l’obbligo di indossare sempre la mascherina per i passeggeri e per gli equipaggi. Tutti gli aerei easyJet sono dotati di filtri HEPA, simili a quelli usati negli ospedali, che filtrano il 99,97% dei contaminanti presenti nell’aria, compresi virus e batteri.

(Ufficio Stampa easyJet)