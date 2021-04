L’aeroporto di Dallas Fort Worth sceglie il sistema d’allerta di Leonardo per ridurre i rischi delle incursioni di pista

Leonardo, attraverso la controllata Selex ES Inc., fornirà all’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) la tecnologia AeroBOSS Runway Incursion Warning System (RIWS), parte del portafoglio di soluzioni per la gestione delle superfici aeroportuali, per la sorveglianza, navigazione in rotta, avvicinamento di precisione e atterraggio. Il contratto include la fornitura di hardware e software nonché l’integrazione del sistema RIWS su 500 veicoli.

AeroBOSS RIWS avvisa i conducenti dei veicoli di qualsiasi potenziale pericolo prima dell’ingresso in area di pista. Questa tecnologia aiuterà a prevenire le incursioni di pista, migliorerà il coordinamento tra i veicoli e, più in generale, la sicurezza.

Ci sono circa 3.100 aeroporti al mondo con servizi aerei commerciali, ma solo una piccola percentuale di questi ha sistemi di prevenzione delle incursioni di pista. AeroBOSS è stato sviluppato per i fornitori di servizi alla navigazione (Air Navigation Service Providers – ANSP) e per gli aeroporti per migliorare la sicurezza in modo efficiente ed economico. È previsto che il programma RIWS di Dallas Fort Worth diventi un modello anche per altri aeroporti. Selex ES Inc. sta offrendo lo stesso livello di sicurezza allo stato dell’arte di DFW a più di 25 hub in tutto il mondo.

Leonardo è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità con le sue tecnologie di ultima generazione, incluse quelle per la gestione degli aeroporti, in linea con il Piano Strategico “Be Tomorrow – Leonardo 2030”. Con una presenza in oltre 150 Paesi e una vasta gamma di capacità nel settore, Leonardo è in grado di rispondere alle esigenze di aeroporti e operatori del trasporto aereo. L’azienda offre soluzioni per il controllo del traffico aereo (ATC), sensori di sorveglianza, sistemi di cyber security, comunicazioni, radar meteo, sistemi di ausilio alla navigazione e per lo smistamento dei bagagli (BHS). Leonardo fornisce un supporto efficiente e affidabile nel campo dell’Air Traffic Management (ATM), inclusa la gestione del traffico per i sistemi unmanned (UTM).

