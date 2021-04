Ryanair lancia otto nuove rotte e voli aggiuntivi dall’Italia questa estate

Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo esteso per l’estate 2021 sull’Italia, che include otto nuove rotte e 12 voli aggiuntivi a settimana verso 10 destinazioni in Bulgaria, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania a partire da luglio, nell’ambito della programmazione per l’estate 2021 sul mercato italiano.

L’ampia programmazione di Ryanair sull’Italia per l’estate 2021 prevede i seguenti voli extra:

Nuove Rotte

Alghero – Bucharest (2 voli settimanali)

Bari – Varsavia-Modlin (4)

Bari – Sofia (5)

Milano Bergamo – Suceava (4)

Bologna – Sofia (3)

Catania – Varsavia-Modlin (2)

Roma Ciampino – Suceava (3)

Palermo – Cuneo (2)

Collegamenti con frequenze extra

Bologna – Corfù 3 (+1)

Bologna – Creta 2 (+1)

Bologna – Mykonos 4 (+2)

Milano Bergamo – Chania 3 (+1)

Milano Bergamo – Corfù 4 (+1)

Milano Bergamo – Creta 4 (+2)

Milano Bergamo -Rodi 3 (+1)

Roma Ciampino – Corfù 3 (+1)

Roma Ciampino – Rodi 3 (+1)

Napoli – Budapest 3 (+1)

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare otto nuove rotte per Bulgaria, Polonia, Romania e un collegamento domestico, nonché ulteriori voli verso l’Ungheria e una serie di rotte in Grecia a partire da luglio 2021, come parte del nostro programma esteso per l’estate del 2021 sul mercato italiano.

Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare una meritata pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 3 aprile sul sito Ryanair.com. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

(Ufficio Stampa Ryanair)