Nuovo volo Ryanair dall’Aeroporto di Cuneo: dal 3 luglio si vola verso Palermo

Da sabato 3 luglio dall’Aeroporto di Cuneo si potrà volare con Ryanair verso Palermo con frequenza bisettimanale. I voli saranno operativi nei giorni di mercoledì e sabato, rispettivamente con partenza da Cuneo alle 12.25 e alle 8.50. Il nuovo collegamento con il capoluogo della Sicilia aumenta l’offerta dello scalo cuneese per il mercato turistico domestico, ulteriore opzione per programmare in serenità e sicurezza le vacanze estive verso l’isola, nella speranza che le restrizioni possano essere gradualmente allentate.

“La voglia di rinascita e ripartenza è enorme”, dichiara Anna Milanese, Direttore Generale dell’Aeroporto di Cuneo .” Accogliamo con grande soddisfazione questa nuova rotta di Ryanair. Grazie anche al programma di vaccinazioni in corso, abbiamo fiducia nella ripresa perché la voglia di tornare a viaggiare è forte. L’attività operativa, che quest’anno vede un incremento di voli sul nostro scalo, sarà un importante volano anche per l’indotto e l’economia del nostro bacino d’utenza”.

Il collegamento Cuneo-Palermo è il terzo in ordine di tempo attivato da Ryanair all’Aeroporto di Cuneo. Da sabato 1° maggio infatti, sarà possibile volare con la compagnia irlandese verso Cagliari e Bari sempre con cadenza bisettimanale nei giorni di martedì e sabato. Per consultare gli orari dei voli visitare il sito internet www.aeroporto.cuneo.it.

Riassumendo, gli operativi dei voli bisettimanali di Ryanair dall’Aeroporto di Cuneo verso Palermo, in vigore dal 3 luglio, sono i seguenti:

Mercoledì

FR1044 Palermo – Cuneo 10:20 12:00

FR1045 Cuneo – Palermo 12:25 14:05

Sabato

FR1044 Palermo – Cuneo 06:45 08:25

FR1045 Cuneo – Palermo 08:50 10:30

(Ufficio Stampa Aeroporto di Cuneo – Photo Credits: Aeroporto di Cuneo)