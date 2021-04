Pratt & Whitney Canada al servizio degli operatori di elicotteri

Pratt & Whitney Canada (P&WC) produce e mantiene motori per elicotteri da mezzo secolo. “Le nuove tecnologie introdotte dai motori hanno consentito agli OEM di fornire ai loro elicotteri nuove capacità. E lo fanno con la giusta combinazione di potenza, velocità ed efficienza, fondamentale per trasportare passeggeri e carichi utili in modo sicuro.

Oltre all’innovazione, abbiamo anche portato performance di sicurezza leader del settore nei nostri motori, aiutati dall’enorme volume di esperienza di volo di cui gode la nostra flotta di motori per elicotteri – circa 3 milioni di ore solo nel 2020. I nostri inflight shutdown and unscheduled removal rates superano di gran lunga gli standard del settore.

Il nostro successo deriva direttamente dalle relazioni che abbiamo costruito con i nostri OEM e operatori nel corso degli anni. Lavoriamo con i nostri clienti, prendendoci il tempo per capire le loro sfide e i loro piani per il futuro. Quello che ci dicono informa la nostra pipeline di ricerca e sviluppo (siamo stati nominati il principale investitore canadese in ricerca e sviluppo nel settore dell’aviazione per il 2020)”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“Prendiamo ad esempio la piattaforma AW169 di Leonardo, alimentata da due motori PW210A, il nostro più recente turboshaft model. L’AW169 è un elicottero bimotore di ultima generazione da 4,5 tonnellate. Il motore è dotato di FADEC (Full Authority Digital Engine Control) a doppio canale che offre un’eccezionale facilità di funzionamento, maintenance diagnostics e altre funzioni di controllo. Il PW210A funge anche da APU dell’elicottero, risparmiando il costo e il peso di un terzo motore. L’elicottero viene utilizzato in una varietà di missioni che includono scopi militari.

Abbiamo lavorato con Leonardo per introdurre i più recenti “Enhanced” and “Superior” Performance Packs per l’AW169, che miglioreranno engine performance and capabilities, transmission ratings and available payload attraverso engine software updates and aircraft modifications.

Prevediamo che i Performance Pack riceveranno la certificazione normativa entro il terzo trimestre del 2021, offrendo nuove funzionalità ai clienti in tutte le condizioni, tra cui Hot & High per le quali l’AW169 avrà il best-in-class power-to-weight ratio.

Il Performance Pack consentirà, in modalità All Engines Operating (AEO), un aumento fino a 130 SHP dai motori PW210A e un aumento di 150 SHP dall’helicopter transmission re-rating.

Inoltre, secondo Leonardo, questo pacchetto amplierà le capacità dei velivoli:

– Il payload aumenta fino a 350 Kg per hovering.

– Il payload aumenta fino a 300 Kg nelle PC1 – Cat A operations.

– Il payload aumenta fino a 200 Kg per one-engine-inoperative (OEI) hovering.

– Flight envelope extension fino a 20.000 piedi.

Questi miglioramenti porteranno all’AW169 payload capabilities senza precedenti per HOGE (hover out of ground effect) and OEI (one engine inoperative) conditions, con la capacità di trasportare due passeggeri in più rispetto a qualsiasi altro elicottero della stessa classe.

L’aumento delle engine performance e del payload aumenterà la capacità dell’AW169 di soddisfare esigenze avanzate in tutti i tipi di missione. Nel trasporto VIP, ad esempio, si otterrà un miglioramento significativo delle performance in very-high altitude/high temperature conditions, con un miglioramento di 300 Kg per HOGE takeoff. Per le EMS missions in medium altitude (8.000 piedi/2.438 metri)/high temperature si tratta di un incremental 350 Kg payload increase in HOGE. Infine, per Windmill Inspection with low altitude/low temperature, significa un aumento di 150 Kg del payload per HOGE OEI”, afferma il costruttore.

“Il nostro Customer Service network è vitale per i nostri operatori in tutto il mondo. Lo trattiamo come un’entità vivente e lo rivediamo costantemente per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri operatori. Allo stesso modo, stiamo costantemente evolvendo la suite di servizi che abbiamo progettato per supportare gli operatori durante il ciclo di vita dei loro motori e ottimizzare ulteriormente il tempo a bordo.

Da più di cinque anni abbiamo ampliato i nostri P&WCSMART services per le nostre famiglie di motori PT6T, PT6B e PW200. Questi servizi sono per mature engines che devono affrontare una major engine maintenance durante la quale garantiamo i costi attraverso offerte come Flat Rate Engine Exchange Program, New Spare Engine Upgrade, Refresh Program and Barrier Filter Upgrade.

Siamo completamente attrezzati per soddisfare le esigenze dei nostri operatori e per supportare la continuità delle operazioni se si rende necessario rimuovere un motore per la manutenzione. Nuove spare engine solutions come il leasing a lungo termine da Pratt & Whitney stanno fornendo alternative interessanti per i clienti che desiderano l’accesso esclusivo a spare engines mantenendo bassi i costi di proprietà”, prosegue Pratt & Whitney Canada.

“La nostra Oil Analysis Technology leader del settore, che può aiutare a identificare i problemi del motore centinaia di ore prima che possano influire sul servizio, è ora disponibile per i nostri motori per elicotteri PW200, PW210, PT6C-67C/E e PT6T. L’Oil Analysis è inclusa gratuitamente per gli operatori iscritti all’ESP program. Attualmente più di 700 motori beneficiano di questa nuova capacità.

Dato che i nostri Field Support Manager (FSM) non sono stati in grado di viaggiare durante la pandemia COVID 19, molti dei nostri operatori si sono rivolti al nostro two-way video service, Onsights, che è stato sviluppato da Librestream ed è disponibile per i clienti P&WC dal 2017. Onsight è disponibile su dispositivi iOS e Android e collega visivamente l’FSM con gli operatori per consentire una diagnosi efficace.

Stiamo anche espandendo il Global Service Network e negli ultimi anni abbiamo implementato un ecosistema globale di Designated Maintenance Facilities (DMF). I DMF forniscono line maintenance and Mobile Repair Team service. I DMF sono integrati nel resto del Global Service Network di Pratt & Whitney, che comprende oltre 40 owned and designated engine and auxiliary power unit facilities.

L’anno 2020 è stato impegnativo per tutti noi su molti livelli diversi, ma durante tutto questo non abbiamo mai esitato nella dedizione ai nostri clienti. Questo perché i nostri clienti hanno continuato a spingere nuove possibilità di missione per gli elicotteri che equipaggiamo”, conclude Pratt & Whitney Canada.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)