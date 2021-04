Qatar Airways ha operato il primo volo al mondo con equipaggio e passeggeri completamente vaccinati

Qatar Airways ha operato oggi il primo volo al mondo con equipaggio e passeggeri completamente vaccinati. Il volo dimostrativo QR6421 è partito dall’Hamad International Airport alle 11:00 con a bordo solo equipaggio e passeggeri vaccinati, e i passeggeri sono stati serviti da personale completamente vaccinato al check-in.

Durante il volo dimostrativo, atterrato a Doha alle 14:00, la compagnia ha illustrato tutte le misure messe in atto per garantire i più alti standard di sicurezza e igiene a bordo, compresa la sua ultima innovazione, la prima tecnologia di intrattenimento in volo ‘Zero-Touch’ al mondo. Il servizio speciale è operato dall’aereo tecnologicamente più avanzato e sostenibile della compagnia, l’Airbus A350-1000, e il volo sarà completamente compensato in linea con le responsabilità ambientali del vettore.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il volo speciale di oggi dimostra che la prossima fase della ripresa dei viaggi internazionali non è lontana. Siamo orgogliosi di continuare a guidare l’industria operando il primo volo con equipaggio e passeggeri completamente vaccinati e fornendo un faro di speranza per il futuro dell’aviazione internazionale. L’aviazione è un motore economico critico sia a livello globale che qui nello Stato del Qatar, siamo grati per il sostegno che abbiamo ricevuto dal nostro governo e dalle autorità sanitarie locali per vaccinare il nostro personale, con oltre 1.000 vaccinazioni somministrate al giorno.

È nel DNA di Qatar Airways essere all’avanguardia, stabilendo i più alti standard di sicurezza e di servizio al cliente. Prima della pandemia, Qatar Airways è stata la prima e unica compagnia aerea ad essere premiata cinque volte come Skytrax Airline of the Year. Quando la pandemia ha raggiunto il suo picco all’inizio di aprile, la nostra compagnia aerea ha continuato a volare per aiutare a rimpatriare milioni di passeggeri bloccati e trasportare forniture mediche essenziali, implementando anche le ultime innovazioni in materia di biosicurezza e igiene. Mentre il lancio del vaccino comincia a prendere piede in tutto il mondo, Qatar Airways rimane impegnata ad essere la compagnia aerea su cui i passeggeri e i partner di viaggio possono contare, operando una delle più grandi reti globali per fornire la connettività necessaria per riunire famiglie e amici e sostenere il commercio globale. Qatar Airways Cargo ha giocato un ruolo vitale nel mantenere un programma affidabile in tutta la rete di destinazioni. Dall’inizio della pandemia, Qatar Airways ha contribuito al trasporto di oltre 500.000 tonnellate di forniture mediche e ha consegnato più di 20.000.000 di dosi di vaccini COVID-19 in oltre 20 paesi”.

I passeggeri a bordo hanno potuto vivere in livestream la storica esperienza grazie al Super WiFi a bordo di Qatar Airways, leader nel settore, che combina le ultime tecnologie di Inmarsat, SITA for Aircraft e Thales.

Per mostrare la sua gratitudine a coloro che hanno svolto ruoli chiave durante la pandemia, Qatar Airways ha regalato 100.000 biglietti gratuiti di andata e ritorno agli operatori sanitari e 21.000 agli insegnanti di tutto il mondo nel 2020.

Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dalla international air transport rating organisation Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo e unico aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto un Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi riconoscimenti garantiscono ai passeggeri di tutto il mondo che gli standard di salute e sicurezza della compagnia sono soggetti ai più elevati standard possibili di controllo e valutazione professionale e indipendente.

Qatar Airways è la prima compagnia aerea in Medio Oriente ad iniziare le prove della nuova innovativa IATA Travel Pass ‘Digital Passport’ mobile app. IATA Travel Pass garantisce che i passeggeri ricevano informazioni aggiornate sulle normative sanitarie COVID-19 nel paese di destinazione, oltre a rispettare le rigide normative globali sulla privacy dei dati per consentire la condivisione dei risultati dei test COVID-19 con le compagnie aeree, per verificare che siano idonei per intraprendere il loro viaggio.

