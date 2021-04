Lufthansa: l’Airbus A350-900 “Erfurt” diventerà un climate research aircraft

Prevedere il tempo in modo ancora più accurato, analizzare i cambiamenti climatici in modo ancora più preciso, ricercare ancora meglio come si sta sviluppando il mondo. Questo è l’obiettivo di una cooperazione unica al mondo tra Lufthansa e diversi istituti di ricerca.

La conversione di un aereo in un climate research plane pone grandi sfide. Lufthansa ha scelto il jet a lungo raggio più moderno ed economico della sua flotta: un Airbus A350-900 denominato “Erfurt” (marche di registrazione D-AIXJ). In tre fasi, l'”Erfurt” diventerà ora un flying research laboratory.

Nell’hangar di Lufthansa Technik a Malta è stato eseguito il primo e più ampio lavoro di conversione. Sono stati fatti i preparativi per un complesso air intake system sotto l’aereo. A seguire una serie di test insertions, al termine dei quali è arrivata la certificazione di un climate research laboratory del peso di circa 1,6 tonnellate, il cosiddetto CARIBIC measurement laboratory. L’acronimo CARIBIC sta per “Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based on an Instrument Container” ed è parte di un European research consortium.

L'”Erfurt” dovrebbe decollare da Monaco alla fine del 2021 per il suo primo volo al servizio della ricerca sul clima, misurando circa 100 diversi trace gases, aerosol and cloud parameters nella regione della tropopausa (a un’altitudine da nove a dodici chilometri). Lufthansa sta quindi dando un prezioso contributo alla ricerca sul clima, che può utilizzare questi dati unici per valutare le performance degli attuali modelli atmosferici e climatici e quindi il loro potere predittivo per il clima futuro della Terra. I parametri rilevanti per il clima possono essere registrati a questa altitudine con una precisione e una risoluzione temporale molto maggiori a bordo dell’aeromobile rispetto ai sistemi satellitari o terrestri.

“La conversione del nostro A350-900 ‘D-AIXJ’ in un aereo per la ricerca sul clima è qualcosa di molto speciale per noi. Siamo stati immediatamente entusiasti del piano per continuare CARIBIC sul nostro tipo di aereo più efficiente in termini di consumo di carburante. In questo modo, possiamo continuare a sostenere la ricerca sul clima e sull’atmosfera nel suo importante compito sulle long-haul routes. Stiamo contribuendo a garantire che parametri particolarmente importanti per il clima siano raccolti proprio all’altitudine in cui si generano in gran parte gli effetti serra atmosferici”, afferma Annette Mann, Head of Corporate Responsibility at the Lufthansa Group. “Sono lieta che possiamo realizzare questo ambizioso progetto insieme ai nostri partner in tempi record e contribuire così a migliorare i modelli climatici odierni”.

La conversione dell’A350, che è stata ora avviata, è stata preceduta da una fase di pianificazione e sviluppo estremamente elaborata di circa quattro anni che ha coinvolto più di dieci aziende (in particolare Lufthansa, Lufthansa Technik, Airbus, Safran, enviscope e Dynatec) così come il Karlsruhe Institute of Technology (KIT) come rappresentante di un consorzio scientifico più ampio.

“Il CARIBIC aircraft è davvero unico al mondo. È dotato di una strumentazione di fascia alta paragonabile a quella di un grande research aircraft e consente il loro dispiegamento in modo efficiente in termini di costi, regolarmente e per decenni. Possiamo così capire quali processi stanno cambiando, in che misura e come influenzeranno il clima della Terra in futuro”, afferma il dott. Andreas Zahn del Karlsruhe Institute of Technology, coordinator of IAGOS-CARIBIC. “Nessun altro sistema di osservazione al mondo, né a terra né su satellite, può fornire high-resolution multi-parameter data dall’atmosfera libera”.

Lufthansa Group è un partner affidabile per la ricerca sul clima dal 1994 e da allora ha dotato diversi aeromobili di strumenti speciali. Questa è la prima volta al mondo su un aeromobile Airbus A350-900.

“Questa prima conversione di un Airbus A350-900 di Lufthansa è un passo significativo per garantire la continuazione del sostegno del settore alla ricerca sul clima”, afferma Simone Rauer, Head of Aviation Environmental Roadmap at Airbus. “Estendendo la gamma di aeromobili idonei Airbus, IAGOS CARIBIC raggiungerà nuove rotte e arricchirà la quantità di dati disponibili per la comunità scientifica in tutto il mondo. Riteniamo che gli aerei commerciali abbiano un ruolo importante da svolgere per consentire una migliore comprensione degli effetti delle CO2 and non-CO2 emissions sui cambiamenti climatici e come partner a lungo termine di CARIBIC, ci congratuliamo con Lufthansa Group per il loro impegno continuo”.

