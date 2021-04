Qatar Airways celebra l’apertura di una nuova Engine Facility

Qatar Airways ha celebrato oggi l’apertura di una nuova state-of-the-art Engine Facility, come parte della visione per razionalizzare il costo delle sue Technical Maintenance operations di oltre $2,2 milioni all’anno, supportando ulteriormente la crescita della compagnia aerea nonostante le sfide della pandemia Covid-19.

Situata nel Qatar Airways Technical Maintenance complex, la nuova Engine Facility di 9.000 piedi quadrati è stata ufficialmente aperta dal Minister of Transport and Communications, His Excellency Mr. Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, con la presenza del President of the Qatar Civil Aviation Authority, His Excellency Mr. Abdulla Nasser Turki Al Subaey, e del Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, insieme ad altri alti funzionari e VIP.

Si stima che la nuova struttura consentirà alla compagnia aerea di migliorare il workflow di oltre 1.800 man hours al mese, o 23.400 man hours all’anno, centralizzando gli engine production and engine parts storage processes, aumentando il numero delle sue engine production lines da quattro a otto, che coprono una varietà di tipi di motori aeronautici. Oltre a questo, la moderna struttura è in grado di ospitare un totale di 80 motori di varie dimensioni in un ambiente a temperatura e umidità controllate, con due ‘Dust Control’ rooms specializzate per limitare la presenza di polvere e particelle nocive, nonché una dedicated Supply Chain area per ridurre al minimo i tempi di attesa per l’ordinazione e il trasporto dei ricambi.

Il Minister of Transport and Communications His Excellency Mr. Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, ha dichiarato: “Questo risultato stimolerà la crescita in corso dell’industria aeronautica in Qatar e contribuirà alla localizzazione di questa grande industria. Questo evento tiene anche il passo con il notevole sviluppo del settore dei trasporti nel paese, alla luce della ripresa dello sviluppo sotto la saggia leadership del paese. Ultimamente, le pietre miliari della nazione nel campo dell’industria aeronautica sono aumentate nonostante le circostanze eccezionali della pandemia COVID-19. L’Hamad International Airport ha continuato a vincere premi come miglior aeroporto al mondo in termini di efficienza, servizio e comfort per i viaggiatori e Qatar Airways ha vinto numerosi premi globali. Lo Stato del Qatar continuerà il corso dei lavori, oltre a realizzare diversi progetti in futuro per tenere il passo con tutti gli sviluppi nell’industria aeronautica, che è una delle industrie più avanzate al mondo, verso un promettente futuro e un paese avanzato, fino a raggiungere gli orizzonti della Qatar National Vision 2030″.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il miglioramento continuo e l’espansione delle nostre strutture di manutenzione tecnica è un elemento chiave per supportare gli sforzi continui della compagnia aerea per ricostruire la nostra rete globale verso oltre 140 destinazioni entro l’alta stagione estiva. Con la nuova Engine Facility, non solo abbiamo creato una delle engine assembly and disassembly facilities tecnologicamente più avanzate disponibili nel settore dell’aviazione commerciale fino ad oggi, ma abbiamo anche raddoppiato le nostre engine production capabilities. L’ampia Supply Chain area dedicata della struttura significa anche che abbiamo accesso immediato a una fornitura pronta di engine parts and equipment, riducendo la nostra dipendenza da fornitori esterni e supportando ulteriormente l’affidabilità e la capacità tecnica della flotta di aerei di nuova generazione di Qatar Airways”.

Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dalla international air transport rating organisation Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo e unico aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto uno Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

