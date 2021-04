Air France incrementa i servizi verso destinazioni leisure per la stagione estiva: due nuove rotte per l’Italia

Per supportare la graduale ripresa dei viaggi prevista nel periodo estivo, Air France sta aumentando i servizi verso destinazioni leisure. Durante la stagione estiva, la compagnia opererà 80 rotte stagionali – di cui 22 nuove – verso Francia, Europa e Nord Africa da Parigi-Charles de Gaulle, Parigi-Orly e le regioni francesi. Queste rotte stagionali verranno aggiunte all’orario dei voli esistente di Air France.

Con 39 rotte stagionali sulla rete di medio raggio, Air France offrirà ai suoi clienti un’ampia scelta di destinazioni. Quest’estate, la compagnia aerea aggiunge 14 nuove rotte alla sua rete:

Parigi-Charles de Gaulle da/per Tangeri e Agadir (Marocco), Monastir (Tunisia), La Valletta (Malta), Las Palmas (Isole Canarie, Spagna), Corfù e Rodi (Grecia) dal 5 luglio 2021.

Parigi-Orly da/per Bari (Italia) dal 31 maggio 2021, Ibiza (Spagna) e Algeri (Algeria) dal 28 giugno 2021.

Marseille-Provence da/per Catania (Italia) dal 26 giugno 2021 e Corfù (Grecia) dal 19 luglio 2021.

Nice-Côte d’Azur da/per Londra (Regno Unito) e Tunisi (Tunisia) dal 28 giugno 2021.

Air France accompagnerà i propri clienti anche nei loro viaggi in Francia. Saranno disponibili 41 percorsi stagionali, di cui 8 nuovi:

Parigi-Charles de Gaulle da/per Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari dal 5 giugno 2021.

Perpignan da/per Brest, Strasburgo e Nantes dal 25 giugno 2021.

Biarritz da/per Caen dal 25 giugno 2021.

Tutti gli orari e le tariffe dei voli sono disponibili online su airfrance.com.

Air France illustrerà a breve il proprio programma di voli a lungo raggio per la stagione estiva 2021.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche in base alle restrizioni di viaggio. Dall’inizio della crisi COVID-19, Air France ha adeguato la sua offerta in tempo reale, tenendo conto dei cambiamenti nella situazione sanitaria.

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per tutte le prenotazioni fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono quindi modificare la loro prenotazione gratuitamente o ottenere un refundable credit voucher se non desiderano più viaggiare. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il cliente può scegliere di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o ricevere un credit voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

La salute e il benessere dei clienti e del personale sono al centro delle preoccupazioni di Air France. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igieniche e sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. A bordo dell’aeromobile e per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica.

Molti paesi ora richiedono ai passeggeri di fornire un risultato negativo del test COVID-19 prima della partenza. Per assistere i clienti che devono sostenere questo test prima del viaggio, l’alleanza SkyTeam, di cui Air France è membro fondatore, ha sviluppato una mappa interattiva dei centri di screening approvati, accessibile su airfrance.com. Questo elenco viene aggiornato regolarmente e nuove destinazioni verranno aggiunte a breve.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)