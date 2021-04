Eurowings vola per la prima volta in Russia e Georgia

Eurowings avvia tre nuovi collegamenti diretti a partire da luglio, portando i suoi passeggeri da Düsseldorf in Russia per la prima volta, a Ekaterinburg e Krasnodar nel sud della Russia, oltre che in Georgia, nella capitale Tbilisi.

I voli ampliano la gamma nel “Visit Friends and Relatives” segment, in cui la controllata Lufthansa offre già numerosi voli verso Grecia, Croazia, Algeria e Turchia, ad esempio. Più recentemente, i collegamenti con Beirut in Libano ed Erbil nel nord dell’Iraq sono stati aggiunti al programma Eurowings a dicembre. Eurowings è leader in questo segmento di mercato e sta espandendo sempre più la sua posizione in risposta alla crescente domanda. Di conseguenza, ancora più viaggiatori beneficiano di collegamenti diretti con i loro paesi d’origine.

Le nuove rotte saranno operate da un Airbus A320.

Dal 19 luglio i passeggeri voleranno direttamente da Düsseldorf a Krasnodar, nella Russia meridionale. I voli saranno effettuati il lunedì e il venerdì, ciascuno seguito lo stesso giorno da un volo di ritorno.

A partire dal 24 luglio, Eurowings porta i suoi passeggeri da Düsseldorf a Ekaterinburg ogni sabato mattina. Il volo di ritorno parte nel pomeriggio dello stesso giorno, atterrando a Düsseldorf in serata.

A partire dal 21 luglio, Eurowings collegherà Düsseldorf con la capitale georgiana Tbilisi. Il mercoledì e la domenica, un Airbus A320 decollerà dalla capitale del Nord Reno-Westfalia verso la Georgia. I voli di ritorno per Düsseldorf sono offerti anch’essi il mercoledì e la domenica.

Tutti i collegamenti possono essere prenotati sin d’ora tramite il sito web o l’app di Eurowings.

