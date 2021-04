Airbus riduce ulteriormente l’impatto ambientale della sua flotta Beluga

Airbus ha compiuto il passo successivo nella riduzione della sua industrial carbon footprint con il volo inaugurale di un Beluga super-transporter che ha utilizzato sustainable aviation fuel (SAF) dal Broughton plant della aerospace company nel Regno Unito.

La north Wales line station, che utilizza la flotta Beluga per il trasporto di aircraft wings a Tolosa, Amburgo e Brema, diventa il secondo sito europeo di Airbus a utilizzare il SAF, dopo che Amburgo ha introdotto il carburante per le sue attività cargo alla fine del 2019.

“Questo primo volo di un Beluga transporter da Broughton, parzialmente rifornito con SAF, segna un’importante pietra miliare nell’ambizione di Airbus di decarbonizzare le sue operazioni industriali”, ha affermato Tony Derrien, Sustainable Aviation Fuels Project Manager, Airbus.

“In combinazione con la nostra continua ricerca sul potenziale per 100% SAF nei voli commerciali, la riduzione dei combustibili fossili nelle nostre operazioni sottolinea l’impegno di Airbus a ridurre l’impatto della nostra manufacturing footprint e contribuire a un futuro più sostenibile per il settore dell’aviazione più in generale”.

I carburanti sostenibili per l’aviazione sono attualmente certificati dalle autorità di regolamentazione per un utilizzo fino al 50% nei voli commerciali; la flotta Beluga operante da Broughton sarà inizialmente rifornita con un 35% blend di non-fossil derived fuel, destinata a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 400 tonnellate nei prossimi tre mesi.

Il SAF utilizzato dalla flotta Beluga è costituito da materie prime sostenibili usate, come l’olio da cucina, e fornito ad Airbus a Broughton e Amburgo da Air bp.

Andy Owen, Beluga Line Station Manager a Broughton, ha aggiunto: “Il progressivo dispiegamento di carburanti sostenibili per l’aviazione nei siti di Airbus è una parte essenziale della nostra roadmap di decarbonizzazione. Siamo orgogliosi che Broughton sia diventato il secondo sito Airbus a introdurre i SAF nelle operazioni della sua flotta Beluga”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Jane Widdowson – Airbus)