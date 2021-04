Iberia Group volerà verso 112 destinazioni per l’estate

Iberia Group si sta muovendo con fiducia verso la ripresa dei viaggi aerei e ha annunciato un ambizioso programma estivo, riprendendo i voli verso molte destinazioni e aggiungendo capacità sulle sue rotte più trafficate man mano che le restrizioni vengono rimosse.

Nel terzo trimestre 2021, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional / Air Nostrum voleranno verso un totale di 112 destinazioni, 24 delle quali a lungo raggio e 88 a corto o medio raggio.

L’Executive Chairman di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha dichiarato: “Quest’estate stiamo facendo una grande scommessa sulla ripresa. Come paese, non possiamo permetterci di perdere due stagioni intere, quindi dobbiamo fare ogni sforzo per salvare quella in arrivo. Le campagne di vaccinazione stanno portando alla revoca delle restrizioni sui viaggi ed è fondamentale elaborare formule valide per l’Europa, le Americhe e, infine, per tutti i paesi del mondo”.

La nuova rotta di Iberia questa estate è per le Isole Maldive, con due voli diretti a settimana da Madrid in luglio e agosto. Questa è una deviazione dalla tradizionale politica di Iberia, un point-to-point long-haul flight esclusivamente per i vacanzieri.

Sánchez-Prieto ha osservato: “L’annuncio della nuova rotta per le Maldive dovrebbe sollevare il morale della compagnia, ed è visto sia come una buona notizia per il settore dei viaggi, sia come un esempio di come Iberia si sta adattando alle nuove circostanze aprendo nuovi mercati”.

La riapertura di rotte tradizionalmente trafficate da e per le città statunitensi è un altro obiettivo principale per Iberia. Ora ci sono servizi regolari da Madrid a New York e Miami, e quest’estate riprenderanno i voli per Boston, Chicago e Los Angeles, che operavano tutto l’anno prima della pandemia.

Da maggio Iberia ha programmato voli diretti per Guayaquil (Ecuador) e a giugno riprenderanno i collegamenti per Cali (Colombia) e San Juan (Porto Rico). La compagnia aerea è in attesa della riapertura del Venezuela per riprendere i voli per Caracas, che porterebbero a 18 il numero totale delle città latinoamericane servite.

Questa estate le compagnie aeree di Iberia Group voleranno verso numerose destinazioni europee. La Croazia sarà ancora una volta una delle principali destinazioni, con voli di tutte e tre le Iberia Group airlines verso un totale di quattro città: Dubrovnik, Spalato, Zara e Zagabria.

In Italia, quest’estate le compagnie aeree di Iberia Group voleranno non solo verso destinazioni classiche come Roma, Milano, Venezia, Firenze e Bologna, ma anche verso le città insulari di Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo.

In Portogallo, oltre a Lisbona e Oporto, la città meridionale di Faro e la capitale dell’isola di Madeira, Funchal, saranno servite da Iberia Regional / Air Nostrum. Iberia opererà anche voli charter per Porto Santo sia da Lisbona che da Oporto.

In Grecia, Iberia volerà ad Atene mentre Iberia Express aggiungerà le destinazioni di Heraklion a Creta, oltre a Cefalonia, Mikonos e Santorini.

A giugno Iberia prevede di riprendere i servizi per Oslo e Bergen in Norvegia, oltre a Budapest e Praga, mentre Iberia Express volerà a Edimburgo e Manchester, e a Reykjavik a luglio.

In Nord Africa, Iberia Regional / Air Nostrum volerà a Casablanca, Marrakech e Tangeri quando il Marocco riaprirà i suoi confini a giugno, e nello stesso mese riprenderanno i voli per Algeri nella vicina Algeria.

In luglio e agosto la low cost Iberia Express sarà pronta a raggiungere i livelli di traffico del 2019 con i suoi voli da Madrid ai due famosi arcipelaghi spagnoli delle Canarie e delle Baleari, offrendo un totale di oltre 507.000 posti sulle rotte da e per le Canarie e 276.000 posti su rotte Madrid-Baleari.

Negli stessi mesi Iberia Regional / Air Nostrum raggiungerà i livelli del 2019 aggiungendo 60 voli interinsulari e opererà anche voli diretti da Maiorca a Nizza e da Ibiza a Nizza, Ginevra e Zurigo.

Quest’estate Iberia volerà verso almeno 88 destinazioni a corto e medio raggio e l’elenco potrebbe essere ampliato per includere Lubiana in Slovenia; Bastia in Corsica; Rodi, Salonicco e Zante in Grecia; Fez in Marocco e le isole Azzorre del Portogallo.

Iberia Group sta inoltre organizzando un concorso per i suoi follower sui social media in cui chiede suggerimenti per nuove destinazioni. I partecipanti possono vincere biglietti aerei per due persone per la loro scelta di destinazioni.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)