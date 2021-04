News Brevi – 14.04.2021

AIRBUS: APPROVATE TUTTE LE RISOLUZIONI DELL’AGM 2021 – Gli azionisti hanno approvato tutte le risoluzioni proposte all’Airbus SE 2021 Annual General Meeting (AGM), compreso il rinnovo del Board mandate al Chairman René Obermann. Sono stati rinnovati anche i Board mandates di Amparo Moraleda, Victor Chu e Jean-Pierre Clamadieu. In seguito all’approvazione da parte dell’AGM del suo Board mandate, René Obermann è stato formalmente riconfermato Chairman in un Board meeting tenutosi dopo lo shareholder meeting. Nella stesso Board meeting, Amparo Moraleda è stato riconfermato Chair of the Remuneration, Nomination and Governance Committee, mentre Jean-Pierre Clamadieu è stato riconfermato Chairman of the Ethics, Compliance and Sustainability Committee. Separatamente, Catherine Guillouard rimane Chair of the Audit Committee. A causa della continuazione della pandemia COVID-19 e per dare la priorità a salute e sicurezza, gli azionisti sono stati incoraggiati a votare per delega invece di partecipare fisicamente alla riunione ad Amsterdam. Gli azionisti hanno mostrato un elevato livello di coinvolgimento, con 549 milioni di voti espressi, che rappresentano circa il 70% del capitale sociale in circolazione.

NORWEGIAN: AGGIORNAMENTI RIGUARDO L’AUMENTO DI CAPITALE – Norwegian ha aggiornato il mercato sull’imminente aumento di capitale. Il limite massimo per la raccolta di capitali è stato aumentato a 6 miliardi di NOK. Il debito sarà drasticamente ridotto e inoltre gli ordini di aeromobili per un importo di 85 miliardi di NOK sono stati annullati. “L’aumento di capitale è stato rivisto tra 4,5 e 6 miliardi di corone, questo è dovuto a diversi fattori. Vogliamo adottare un approccio conservativo in un momento in cui la pandemia e le limitazioni ai viaggi continuano a creare imprevedibilità nel settore. Pertanto, dobbiamo tenere conto di questa incertezza nella nostra strategia di pianificazione futura. Allo stesso tempo, abbiamo anche preso in considerazione il feedback degli investitori e il dialogo con il nostro Board”, ha affermato Jacob Schram, CEO di Norwegian. “La nuova Norwegian, con una struttura organizzativa e un modello operativo semplificati, sarà significativamente più competitiva di prima. Questo non solo rispetto a come eravamo prima che scoppiasse la pandemia, ma anche in considerazione dell’ambiente competitivo che prevediamo in futuro nel settore dell’aviazione”. “Apprezziamo molto il supporto a lungo termine che abbiamo già ricevuto per la ristrutturazione e la raccolta di capitali da singoli investitori durante questo periodo di imprevedibilità a causa della pandemia”, ha affermato il CFO, Geir Karlsen. “Il debito verrà ridotto di un valore compreso tra 62 e 65 miliardi di NOK rispetto alla fine del 2019 e abbiamo annullato ordini di aeromobili per un valore di 85 miliardi di NOK. Il debito totale sarà quindi compreso tra 16 e 20 miliardi di NOK, di cui 6-7 miliardi di NOK relativi alla nostra flotta di aerei”, ha proseguito Karlsen.

EUROWINGS LANCIA “MYHEALTH DOCS” – Immediatamente disponibile su tutti i voli Eurowings dalla Germania alla Spagna, Eurowings sta integrando una nuova offerta per viaggi flessibili, veloci e sicuri in tempi di Coronavirus. I passeggeri che volano dalla Germania alla Spagna possono ora utilizzare la nuova health data solution “myHealth Docs” per verificare comodamente con pochi clic se hanno tutti i documenti di ingresso necessari per il loro prossimo volo, come una registrazione online e un negative Corona test. La soluzione digitale “myHealth Docs” è stata già testata con successo da molti passeggeri su un volo Eurowings da Colonia/Bonn a Palma di Maiorca durante il fine settimana di Pasqua. In una fase successiva, la compagnia aerea ha ora esteso il nuovo servizio a tutti i voli dalla Germania alla Spagna. Sono in programma ulteriori collegamenti di volo e funzioni, come il caricamento dei risultati dei test negativi. Per utilizzare il nuovo servizio, i passeggeri di Eurowings effettuano il check-in per il loro volo come di consueto tramite l’app Eurowings. In una fase successiva, possono utilizzare la nuova soluzione integrata “myHealth Docs” per compilare una digital health self-disclosure, necessaria per l’ingresso in periodi di pandemia. Ciò include, ad esempio, la risposta a domande sulla salute, la conferma dell’esistenza della registrazione online per la Spagna e l’esistenza di un test Corona negativo. Sulla base di questi dati, la carta d’imbarco digitale viene generata automaticamente, con la nota aggiuntiva che tutti i documenti di ingresso obbligatori sono completi. Utilizzando “myHealth Docs”, i passeggeri beneficiano di un notevole risparmio di tempo in quanto possono facilmente vedere a colpo d’occhio quali documenti sono necessari: così, tutti i passeggeri sono ben preparati per il loro volo, il che a sua volta fa risparmiare tempo al check-in. L’obbligo di indossare una mascherina medica protettiva continua ad applicarsi sui voli Lufthansa Group da e per la Germania.

LA RIVOLUZIONE DEI MINI-DRONI PER RIPRESE TV NELLA NUOVA PUNTATA DI “RDWC” – Arriva una rivoluzione per le riprese video: sono i mini-droni, piccole macchine volanti, agili e velocissime, capaci di realizzare immagini di altissima qualità. Utilizzano la nuova tecnologia FPV (First Person View), sviluppata inizialmente per le corse tra droni, che consente al pilota-cameraman una visione immersiva e in prima persona tramite degli speciali video-occhiali. Questi piccoli quadricotteri si affiancano ai droni di maggiori dimensioni dotati di telecamere professionali, già utilizzati in ambito giornalistico, televisivo, cinematografico e documentaristico. Il punto sull’impiego di queste nuove tecnologie nel settore video sarà al centro della prossima puntata di “Roma Drone Webinar Channel” (RDWC), il canale in diretta streaming su normativa, tecnologia e business dei droni, che si svolgerà domani, giovedì 15 aprile, dalle ore 16, sulla pagina Facebook @romadrone sul tema “Dronevisioni. Crescita, problematiche e prospettive del mercato delle videoriprese da drone”. Il canale RDWC è promosso da Roma Drone Conference, l’evento professionale dedicato alla drone community italiana, organizzato dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), l’Università Europea di Roma e l’AOPA Italia-Divisione APR. Per ulteriori informazioni: https://romadrone.it/webinar/puntata-7.html.

SAAB: AGM VIRTUALE DEL 13 APRILE 2021 – Durante l’Annual General Meeting virtuale di Saab il 13 aprile 2021 è stato approvato il Parent Company Income Statement and Balance Sheet, e il Consolidated Income Statement and Balance Sheet per l’esercizio 2020. L’Assemblea ha deciso un dividendo di 4,70 SEK per azione agli azionisti. Tra le altre cose l’Assemblea ha deciso, in conformità con la proposta del Board, un programma di incentivi a lungo termine 2022 (“LTI 2022”), composto da tre parti: Share Matching Plan 2022, Performance Share Plan 2022 and Special Projects Incentive 2022.

SEA: DIFFERITA LA DATA DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA – Il Consiglio di Amministrazione di SEA S.p.A., riunitosi il 13 aprile 2021, a parziale modifica delle determinazioni assunte nella seduta del 25 marzo 2021, ha deliberato di differire la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.”, fissandola in prima convocazione in data 8 giugno 2021, e in seconda convocazione il giorno 15 giugno 2021.

AEROPORTI DI ROMA: RIPRENDONO LE INIZIATRIVE LEGATE AL PROGETTO ‘NAVIGARE IL TERRITORIO’ – Mercoledì 14 aprile 2021 riprenderanno le iniziative legate al Progetto Navigare il Territorio: 9.000 volumi distribuiti nelle scuole, oltre 5.500 ragazzi coinvolti, letture animate, laboratori artistici, incontri formativi, lezioni con importanti Chef, una mostra negli spazi esterni di Villa Guglielmi a Fiumicino, sono questi gli ingredienti che i promotori – Fondazione Benetton, Città di Fiumicino, Aeroporti di Roma, Parco archeologico di Ostia Antica, Maccarese S.p.A – per tramite della Rete scolastica Progetto Tirreno EcoSchools di Fiumicino, hanno scelto per permettere agli studenti delle scuole, e a tutta la comunità, di scoprire, in questo periodo di limitazioni fisiche e di crescente isolamento, realtà e Paesi lontani, di riflettere sui disagi che stiamo affrontando e sulla necessità di cooperare insieme per creare un senso sempre crescente di comunità e di collaborazione. L’iniziativa, quest’anno incentrata sul tema del viaggio, prende avvio dalla celeberrima poesia “Un lungo viaggio”, scritta dal più grande fra gli scrittori di favole e filastrocche del Novecento italiano, quel Gianni Rodari del quale si è celebrato il centenario della nascita lo scorso 23 ottobre. Nei prossimi mesi una serie di attività diverse tra loro coinvolgerà l’intera comunità scolastica, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado di Fiumicino. Le attività si svilupperanno in due fasi, la prima incentrata sull’approfondimento e la seconda dedicata alla creatività.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE ROTTE PER RICONNETTERE I VIAGGIATORI IN ESTATE – Questa estate American Airlines offre ai clienti più di 150 nuove rotte per riconnettersi con amici e familiari mentre continua a ricostruire la sua rete per soddisfare la domanda. Brian Znotins, Vice President of Network Planning, American, afferma: “I clienti oggi ci dicono che non vedono l’ora di tornare a viaggiare. Con il nostro programma estivo, possiamo offrire ai clienti la migliore rete e continuare ad accoglierli di nuovo in sicurezza”. Oltre ai voli attualmente in vendita, la compagnia aerea introdurrà 17 nuove rotte domestiche disponibili per la vendita a partire dal 19 aprile. Sulla base delle attuali proiezioni della domanda, American intende operare un programma con una capacità domestica quasi pari al 2019. Tra le altre novità, la compagnia sta lanciando un servizio widebody da Miami (MIA) a Los Angeles (LAX) e New York (JFK). Tutti i voli opereranno con Boeing 777 quest’estate per soddisfare la crescente domanda. Poiché la domanda internazionale ha registrato una ripresa più lenta, la capacità internazionale di American diminuirà di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019. American rimane impegnata a servire il maggior numero possibile di destinazioni internazionali e continuerà a offrire più voli verso destinazioni in America Latina America e Caraibi rispetto a qualsiasi altra compagnia. American sta usando aerei widebody per soddisfare la domanda da MIA. Pertanto, i mercati a corto raggio in America Latina e nei Caraibi vedranno voli selezionati operanti su Boeing 777 e 787-8 quest’estate. La compagnia aerea servirà anche la Colombia con aeromobili potenziati e con capacità maggiore rispetto al 2019. American sta lavorando con JetBlue per introdurre un nuovo servizio tra JFK e Atene (ATH) e TLV. Tuttavia, a causa degli effetti della pandemia e della conseguente debolezza della domanda, questa estate American non opererà a Edimburgo, Regno Unito (EDI), Shannon, Irlanda (SNN) e Hong Kong (HKG). American continuerà a servire questi mercati attraverso Londra Heathrow (LHR) e Dublino (DUB), attraverso gli Atlantic Joint Business partners British Airways e Aer Lingus. Nel complesso, American prevede di volare oltre il 90% della sua domestic seat capacity rispetto all’estate 2019 e l’80% della sua international seat capacity rispetto al 2019.

LEONARDO E IIT INSIEME PER LO SVILUPPO DI NUOVE APPLICAZIONI – Nascono a Genova i nuovi laboratori di ricerca congiunti Leonardo e IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) in seno al Corporate research programme di Leonardo, per il presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese. Obiettivo dei laboratori congiunti è potenziare 3 aree strategiche per il futuro sviluppo delle applicazioni di sicurezza in ambito spaziale ed emergenziale: il calcolo ad alte prestazioni (supercomputing), i sistemi robotici per uso industriale integrati con l’intelligenza artificiale e la riconfigurazione di tali sistemi ad ambienti non strutturati. L’accordo prevede l’impiego di circa 30 ricercatori che opereranno nelle tre aree e un investimento di circa 1 milione di euro l’anno per Leonardo e IIT. I Joint labs Leonardo-IIT saranno il punto di riferimento nazionale (e potenzialmente internazionale) per lo sviluppo della digitalizzazione dei processi industriali e delle tecnologie, per esplorare al meglio le potenzialità del digital design e degli ambienti virtuali. Robotica, monitoraggio, controllo e predittività sono le frontiere più avanzate della digitalizzazione, a cui i Joint labs Leonardo-IIT stanno dedicando maggiore attenzione progettuale. Chi progetta digitalmente risparmia fino all’80% del tempo nella fase di sviluppo, riduce i costi e con il digital design i consumi diminuiscono fino al 25%. Il calcolo ad alte prestazioni (supercomputing), elemento abilitante di digitalizzazione, è alla base del concetto di innovazione integrata di Leonardo. Dalla messa a fattor comune delle competenze sull’HPC (High Performance Computing) di IIT e Leonardo, grazie ai supercalcolatori davinci-1 di Leonardo e Franklin di IIT, nasce uno dei laboratori di ricerca più rilevanti a livello internazionale che darà impulso all’intera comunità HPC del Paese e al processo di digitalizzazione nazionale. Si svilupperanno nuovi modelli numerici e nuovi codici di calcolo, per incrementare l’indipendenza tecnologica e implementare applicazioni proprietarie ad hoc. Per la modellizzazione di fenomeni fisici molto complessi, ad esempio il flusso di turbolenza dei profili alari, è necessaria, infatti, un’enorme potenza di calcolo che consente, però, di accelerare enormemente i processi di progettazione e di testing.