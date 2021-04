SWISS avvia il test della IATA Travel Pass app

Swiss International Air Lines (SWISS) diventerà la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a provare la nuova Travel Pass app sviluppata da IATA. Le prove saranno condotte sulla rotta Zurigo-Londra Heathrow di SWISS dalla fine di aprile in poi.

La nuova app IATA Travel Pass consente ai viaggiatori di controllare le ultime disposizioni di ingresso relative al coronavirus per il loro paese di destinazione. Inoltre, consente loro di inviare i risultati del test COVID-19 direttamente all’app. Questo a sua volta consente al viaggiatore di dimostrare alle compagnie aeree e alle autorità che soddisfano i requisiti di ingresso pertinenti, senza dover divulgare ulteriori informazioni sulla propria salute personale. La nuova app dovrebbe anche portare maggiore velocità ed efficienza alle corrispondenti procedure aeroportuali.

La nuova app IATA Travel Pass soddisfa i più severi requisiti di protezione dei dati. Tutti i dettagli di salute dell’utente rimangono sull’app: in nessun momento vengono trasmessi o archiviati centralmente, il che garantisce all’utente il controllo totale su tutti i suoi dati personali. IATA Travel Pass è già stato accettato come documento sanitario ufficiale ai fini dell’ingresso dalle autorità di Singapore.

“Sosteniamo tutti gli sforzi per rendere i viaggi di nuovo semplici e affidabili durante la pandemia coronavirus”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “I documenti sanitari digitali come IATA Travel Pass stanno dando un contributo inestimabile per conciliare la domanda di mobilità con la necessità di protezione della salute, per rendere più facile per i nostri clienti pianificare i loro viaggi con fiducia e per ripristinare la fiducia nel viaggio nel suo complesso. Consideriamo ancora essenziale che siano stabiliti e mantenuti parametri coerenti, unificati e di promozione della mobilità, insieme a processi riconosciuti a livello internazionale e standardizzati per fornire test digitali e certificazioni di vaccinazione. Questo è l’unico modo per garantire che la Svizzera possa mantenere i legami internazionali che sono così vitali per il Paese in termini economici”.

Oltre a IATA Travel Pass, SWISS sta valutando anche l’utilizzo di ulteriori soluzioni digitali come l’EU Green Pass e il CommonPass.

Oltre a queste opzioni, sono in corso ulteriori prove – da metà marzo sulla sua rotta Newark (USA) – Zurigo e dall’inizio di aprile sui voli da Zurigo verso la Spagna e il Portogallo – in base alle quali i viaggiatori SWISS possono caricare i risultati dei loro test COVID sul sito web swiss.com fino a 12 ore prima dell’inizio del viaggio. Questi dati verranno quindi verificati in modo che il viaggiatore sappia prima della partenza se soddisfano i requisiti ufficiali di ingresso del paese in cui stanno volando. Le prove in corso dovrebbero essere estese anche ad altre rotte SWISS.

L’uso dell’app IATA Travel Pass e di questi controlli dei documenti digitali è facoltativo. I viaggiatori SWISS vengono informati in tempo utile di tutte le opzioni di questo tipo a loro disposizione prima del viaggio programmato.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)