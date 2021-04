Airbus firma un integrated support contract con l’Egitto per i C295

La Egyptian Air Force, il più grande C295 fleet operator al mondo, ha recentemente firmato un five-year services contract con Airbus per il performance-based support della sua flotta, composta da un totale di 24 aeromobili.

La Egyptian Air Force si unisce ora alla comunità di operatori C295 che beneficiano della fornitura di integrated and performance based services, che garantiscono che tutti gli elementi di supporto siano presenti dove e quando richiesto, al fine di ottimizzare la disponibilità della flotta e la prontezza della missione.

Il contratto include la fornitura di material services, on-site technical support e on-wing maintenance.

Dalla consegna del primo aeromobile nel 2011, Airbus ha fornito supporto attraverso un ampio portafoglio di servizi con i più elevati standard di qualità, comprese risorse sia tecniche che di personale. Firmando questo contratto, l’Egitto va oltre, riaffermando ed estendendo la propria fiducia ad Airbus implementando il primo integrated support contract.

Stephan Miegel, Head of Military Aircraft Services at Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Questo accordo è un significativo passo avanti nel servizio di supporto integrato che offriamo ai nostri clienti nella regione. Il nostro obiettivo e il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti è massimizzare la disponibilità della loro flotta, garantire la loro mission readiness, il tutto risparmiando sui costi di manutenzione”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)