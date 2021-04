Emirates avvia gli IATA Travel Pass trials per semplificare i requisiti di viaggio relativi a COVID-19

Emirates ha avviato oggi le sperimentazioni dell’International Air Transport Association (IATA) Travel Pass, un’app mobile per aiutare i passeggeri a gestire facilmente e in sicurezza i propri viaggi, in linea con i requisiti governativi per i test COVID-19 o le informazioni sui vaccini.

I primi passeggeri in viaggio da Dubai a Barcellona con il volo EK 185 oggi hanno provato il ‘digital passport’ per verificare e condividere con Emirates lo stato del loro test COVID-19 prima del viaggio.

Le prove sono un passo per rendere i viaggi più convenienti, consentendo ai viaggiatori di gestire la documentazione relativa a COVID-19 in modo digitale, sicuro e senza interruzioni durante l’esperienza di viaggio. In futuro, i viaggiatori potranno anche condividere i certificati di vaccinazione con le autorità e le compagnie aeree per facilitare i viaggi.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “La possibilità di elaborare i dati COVID-19 rilevanti dei passeggeri per i viaggi in modo digitale sarà la via da seguire. Siamo lieti di essere stati pionieri e di collaborare con IATA nel testare questa iniziativa in tempo reale e presto lanceremo altre iniziative per migliorare ulteriormente la nostra customer experience”.

La sperimentazione è in corso su voli Emirates selezionati da Dubai a Barcellona e da Londra Heathrow a Dubai, e sarà presto ampliata per includere altri percorsi. I passeggeri idonei vengono invitati personalmente a scaricare l’app e a registrarsi per il digital travel pass prima del viaggio. A Dubai, Emirates ha collaborato con selezionati laboratori Prime Health Care autorizzati a inviare in modo sicuro i risultati dei test ai passeggeri tramite l’app. Coloro che viaggiano dal Regno Unito possono eseguire il test in determinati laboratori Screen4.

L’app IATA Travel Pass avrà un registro integrato dei travel requirements per consentire ai passeggeri di trovare informazioni accurate sui requisiti di viaggio e di ingresso per tutte le destinazioni, indipendentemente dal loro itinerario. Alla fine includerà anche un registro dei laboratori, rendendo più conveniente per i passeggeri trovare centri di test e laboratori nella loro posizione di partenza che soddisfano gli standard per i requisiti di test e vaccinazione della loro destinazione.

Il registro globale, gestito da IATA, gestirà e consentirà il flusso sicuro delle informazioni necessarie tra tutte le parti interessate e fornirà un’esperienza ai passeggeri senza interruzioni.

Emirates ha reso i viaggi sicuri e convenienti con le sue ultime iniziative, come gli IATA Travel Pass trials. I suoi ultimi aggiornamenti delle policy offrono inoltre ai clienti ancora più fiducia e flessibilità per i loro piani di viaggio. Emirates ha la validità dei biglietti più generosa del settore, offrendo ai clienti la possibilità e la flessibilità di conservare o utilizzare il proprio biglietto in qualsiasi momento per un massimo di 36 mesi.

Emirates è stata anche la prima compagnia aerea a fornire una global multi-risk travel insurance che include la copertura COVID-19 con ogni volo. Durante tutto il viaggio, la compagnia aerea ha anche implementato una serie completa di misure in ogni fase per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)