Gulfstream: vola il primo fully outfitted G700

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che l’aereo Gulfstream G700 dedicato a testare la cabin experience ha volato per la prima volta e ora si unisce agli altri cinque test aircraft già nel programma di certificazione in costante maturazione.

L’aereo completamente equipaggiato è decollato il 15 aprile e ha volato per 3 ore e 36 minuti, raggiungendo un’altitudine di 48.000 piedi / 14.630 metri e una velocità massima di Mach 0.935. Il regime di prova comprenderà più di 15.500 test points, convalidando ogni aspetto della cabina per garantire il massimo del comfort interno e dell’affidabilità al momento della consegna al cliente.

“Volare con un aereo completamente equipaggiato segnala progressi significativi nel G700 flight-test program”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Gli interni del G700 stanno alzando il livello di innovazione e personalizzazione dell’abitacolo. Offrono più spazio che mai per gli arredi, più opportunità di personalizzazione e più tecnologia per ottimizzare la salute, la sicurezza e il divertimento dei passeggeri. Non vediamo l’ora di testare completamente la cabina prima di consegnare questo fantastico aereo ai clienti”.

Il primo fully outfitted G700 presenta l’unico ultragalley del settore, con più di 10 piedi di counter space; un dedicated crew space; una entertainment and presentation area; una six-place conference and dining area; una state room con guardaroba full-length. Gli elementi interni includono il pluripremiato seat design: natural stone flooring in galley and bathrooms; quartz countertops; powered single seats; surround sound e altre caratteristiche su misura fornite di serie sull’aereo.

La Gulfstream Cabin Experience su questo G700 test aircraft include il nuovo ultrahigh-definition circadian lighting system, insieme a 100% fresh, never recirculated air, cabin altitude più bassa del settore, elevata silenziosità e 20 finestrini ovali panoramici.

La cabina del G700, la più spaziosa del settore, può essere configurata per un massimo di cinque living areas, con la possibilità di includere una passenger lounge nell’ultragalley e/o una grand suite con optional shower.

Il Symmetry Flight Deck sul G700 presenta gli unici active-control sidesticks del settore, l’uso esteso della touch-screen technology e un data concentration network, nonché il premiato Gulfstream Predictive Landing Performance System, Enhanced Flight Vision System and Synthetic Vision su dual head-up displays.

L’aereo è dotato di motori Rolls-Royce Pearl 700 e può volare alla sua high-speed cruise di Mach 0,90 per 6.400 miglia nautiche / 11.853 chilometri o alla sua long-range cruise di Mach 0.85 per 7.500 nm / 13.890 km.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)