Qantas e Jetstar riprendono i voli regolari tra Australia e Nuova Zelanda

Dopo più di un anno di chiusura delle frontiere internazionali, Qantas e Jetstar riprendono oggi i voli regolari tra l’Australia e la Nuova Zelanda con l’apertura della two-way trans-Tasman bubble. 630 dipendenti Qantas e Jetstar tornano al lavoro e più aerei sono di nuovo in volo.

I voli stanno riprendendo verso tutte le destinazioni pre-COVID in Nuova Zelanda su 15 rotte e Qantas inizierà oggi una nuova rotta tra la Gold Coast e Auckland, segnando i primi voli internazionali della compagnia aerea da Gold Coast Airport.

Le compagnie aeree opereranno oggi un totale di 29 voli tra l’Australia e la Nuova Zelanda, trasportando migliaia di clienti, con circa 200 voli operati ogni settimana.

La prima partenza di Jetstar, volo JQ201 da Sydney ad Auckland delle 6:15, ha operato con il suo aeromobile Airbus A320, mentre la prima partenza di Qantas da Sydney, volo QF143 per Auckland delle 9:05, con il suo Airbus A330. Entrambi i voli sono operativi per Auckland quasi a piena capacità, inclusa una cabina Business completa su Qantas. Il primo volo di Qantas dall’Australia alla Nuova Zelanda è stato il QF151 da Melbourne per Auckland, con partenza alle 8:00.

Parlando dall’aeroporto internazionale di Sydney, il CEO di Qantas Group, Alan Joyce ha affermato: “Ci sono voluti quasi 400 giorni per viaggiare senza quarantena. La riapertura di questi voli attraverso la Tasmania è una pietra miliare molto importante nella ripresa dalla pandemia per l’Australia e la Nuova Zelanda, ma anche per l’aviazione e il turismo. L’apertura della two-way bubble è fantastica per famiglie e amici che si stanno riunendo dopo così tanto tempo lontani e per i tanti lavori che sono così fortemente dipendenti dal turismo. Significa che saremo in grado di riportare più aerei in cielo e di riportare più dipendenti al lavoro. La Nuova Zelanda era la seconda più grande fonte di visitatori internazionali dell’Australia prima della pandemia. Oggi sta per passare direttamente al numero uno. Abbiamo riscontrato una forte domanda da quando è stata annunciata la bolla, con decine di migliaia di prenotazioni effettuate nei primi giorni”.

Qantas oggi accoglie anche i visitatori nelle sue First lounges riaperte a Sydney e Melbourne, nonché nella sua International Lounge a Brisbane. I Platinum One, Platinum e Gold frequent flyers, i Business customers e i Qantas Club members che volano sulla Tasman saranno invitati a visitare queste due First lounge fino alla riapertura delle altre lounge internazionali della compagnia aerea.

Qantas Frequent Flyer ha reso disponibili tutti i posti su Qantas e Jetstar per la prenotazione come Classic Flight Rewards per i primi tre giorni di voli della Tasman Bubble, oltre a rendere disponibili il 50% in più di posti Classic Reward sui voli Tasman di Qantas per il resto del 2021. Ciò ha visto il 25% dei posti venduti come riscatti frequent flyer.

La politica “Fly Flexible” di Qantas offre ai clienti che prenotano voli prima del 31 luglio 2021 una maggiore flessibilità, con cambi di data illimitati senza costi se viaggiano prima del 28 febbraio 2022. Jetstar offre la possibilità di acquistare FareCredit su prenotazioni che consentono ai passeggeri di cancellare voli per qualsiasi motivo.

(Ufficio Stampa Qantas Group)