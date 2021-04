Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2021 sulla Regione Veneto

Ryanair ha annunciato oggi l’operativo per l’estate 2021 sulla Regione Veneto, con 65 rotte in totale da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo, incluse 23 nuove rotte, come parte integrante dell’operativo estivo 2021 sul mercato italiano.

L’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 sul Veneto includerà la nuova base a Treviso (2 aeromobili basati, $200m di investimento); 65 rotte da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo; 23 nuove rotte in totale da Verona e Treviso; oltre 260 voli sui tre aeroporti; collegamenti con destinazioni turistiche come Palma di Maiorca e Rodi, con mete ideali per un city break come Porto e Barcellona, nonché collegamenti domestici con Cagliari e Pescara.

L’operativo per l’estate ‘21 a Treviso prevede 2 aeromobili basati ($200m di investimento), 48 rotte in totale (5 domestiche / 43 internazionali), 22 nuove rotte incluse Corfù (1 volo alla settimana), Bristol (4 voli a settimana), Chania (2 voli a settimana), Riga (2 voli a settimana) e Trapani (2 voli a settimana).

L’operativo per l’estate ‘21 a Venezia Marco Polo prevede oltre 80 voli a settimana, 7 rotte in totale (5 domestiche / 2 internazionali), incremento delle frequenze verso destinazioni come Barcellona (fino a 10 voli a settimana), Napoli (fino a 10 voli a settimana) e Londra Stansted (fino a 18 voli a settimana).

L’operativo per l’estate ‘21 a Verona prevede 10 rotte in totale (5 domestiche / 5 internazionali), una nuova rotta per Corfù (operativa con due voli a settimana), oltre 35 voli a settimana, incremento delle frequenze verso destinazioni come Cagliari (7 voli a settimana), Palermo (9 voli a settimana) e Londra Stansted (5 voli a settimana).

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo per l’estate 2021 sul Veneto con oltre 260 voli settimanali e 65 rotte da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo, incluse 23 nuove rotte per popolari mete estive.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedí 22 aprile. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

Il Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE, Camillo Bozzolo, ha affermato: “L’offerta di Ryanair per l’estate 2021, distribuita tra gli aeroporti del Polo del Nord Est, presenta un programma particolarmente ricco sia in termini di destinazioni, che di capacità. Con i voli sulle 65 destinazioni in Italia e in Europa, il piano contribuirà ad ampliare significativamente il bacino d’utenza dei tre scali veneti, con un mix di traffico che bilancerà i flussi in entrata turistici e d’affari con quelli in uscita dal nostro territorio”.

Nuove rotte:

Verona – Corfù (2 voli settimanali).

Treviso – Alghero (3).

Treviso – Alicante (2).

Treviso – Billund (2).

Treviso – Bristol (2 giugno, +2 luglio).

Treviso – Chania (2).

Treviso – Francoforte Hahn (2).

Treviso – Boryspil (2).

Treviso – Kos (2).

Treviso – Leopoli (2).

Treviso – Oslo (2).

Treviso – Pafo (2).

Treviso – Palma di Maiorca (2).

Treviso – Poznan (2).

Treviso – Pescara (2).

Treviso – Marrakesh (2).

Treviso – Rodi (2).

Treviso – Sibiu (2).

Treviso – Suceava (2).

Treviso – Salonicco (2).

Treviso – Tel Aviv (2).

Treviso – Trapani (2).

Treviso – Corfù (1).

(Ufficio Stampa Ryanair)