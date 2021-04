Airbus trasforma il suo assetto europeo riguardo le aerostrutture

Airbus ha fornito maggiori dettagli alle sue parti sociali durante una riunione dell’European Works Council (SE-WC) sulla valutazione in corso della Società riguardo il suo assetto industriale in Europa, in particolare per quanto riguarda le aerostructures activities in Francia e Germania.

Airbus ha riaffermato la sua intenzione di costruire una aerostructures assembly value chain più forte attraverso il suo sistema industriale verso le sue parti sociali e considera l’assemblaggio di aerostrutture come il fulcro della sua attività. Airbus ha presentato i suoi piani per creare due integrated aerostructures assembly companies nel cuore del suo sistema industriale, al fine di rafforzare la sua gestione del flusso di valore e preparare la Società per il suo futuro a breve e lungo termine.

Come parte di questi piani, e dopo il completamento con successo del processo sociale in corso, la nuova società in Francia riunirà le attività attualmente gestite all’interno di Airbus a Saint-Nazaire e Nantes insieme a quelle di STELIA Aerospace in tutto il mondo. Un’altra azienda in Germania riunirebbe le attività di Stade and Structure Assembly di Amburgo insieme a quelle di Premium AEROTEC a Nordenham, Brema e in parte ad Augsburg, riequilibrando le attività verso la parte alta della value chain e rivedendo il suo coinvolgimento nella produzione di detail parts.

Queste due nuove aerostructures assembly companies, entrambe interamente di proprietà di Airbus, non sarebbero più fornitori di Airbus ma si integrerebbero all’interno del perimetro di Airbus, semplificando sia la governance che le interfacce in un nuovo assetto industriale. Il loro status distinto consentirebbe inoltre loro di concentrarsi sul proprio segmento industriale ed essere più snelli e più agili, promuovendo la competitività, l’innovazione e la qualità a vantaggio dei programmi Airbus di oggi e di domani.

Airbus intende anche creare un nuovo attore globale nel detail parts business, con sede in Germania. Nata dall’odierna Premium AEROTEC, questa nuova entità, con la sua scala e le tecnologie avanzate, avrebbe il potere di capitalizzare le significative prospettive di crescita a lungo termine con Airbus e con i clienti esterni, sia su piattaforme civili che militari.

In Spagna, Airbus continua a lavorare su soluzioni con le sue parti sociali per ottimizzare l’attuale industrial and aerostructures set-up nell’area di Cadice al fine di garantirne la fattibilità, la resilienza e la competitività per il futuro.

(Ufficio Stampa Airbus)