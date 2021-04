News Brevi – 22.04.2021

PANAMA ACCETTA IATA TRAVEL PASS – L’International Air Transport Association (IATA) accoglie con favore la decisione del governo di Panama di accettare IATA Travel Pass come credenziale di viaggio digitale per consentire ai passeggeri di memorizzare il risultato del test COVID-19, che è un requisito attuale per l’ingresso nel paese. Panama diventa così la prima nazione della regione ad accettare IATA Travel Pass. “Siamo lieti che il governo di Panama consentirà ai passeggeri di utilizzare Travel Pass IATA per gestire le proprie credenziali sanitarie durante il viaggio. La nostra cooperazione con Panama nell’adozione dei certificati sanitari elettronici è un modello da seguire per la regione, soprattutto perché il paese fornisce connettività aerea. Soluzioni affidabili e sicure per la verifica delle credenziali sanitarie sono essenziali per ottenere la fiducia dei governi, ripristinare la fiducia dei consumatori e ottenere una ripresa sostenibile per l’industria”, ha affermato Peter Cerdá, IATA Regional Vice President for the Americas. Parallelamente all’accettazione di IATA Travel Pass da parte del governo panamense, Copa Airlines eseguirà una prova dello strumento a fine maggio. Una volta concluso, la compagnia aerea mira a rendere IATA Travel Pass disponibile ai suoi passeggeri.

ANSV RICEVE IL CAPO REPARTO “PIANI E OPERAZIONI” DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha ricevuto oggi in visita istituzionale il Contrammiraglio Pil. Sergio Liardo, Capo reparto “Piani e operazioni” del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, il Contrammiraglio Giuseppe Aulicino, Vicecapo del medesimo reparto, e il Capitano di vascello Gianluca D’Agostino, Capo del centro operativo nazionale Guardia costiera e IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center). La delegazione, che è stata accolta dal Presidente dell’Agenzia Prof. Bruno Franchi, ha avuto modo di approfondire, in un’ottica di collaborazione reciproca, alcune specifiche tematiche correlate all’attività dell’ANSV e al soccorso a mare nel caso di incidenti occorsi ad aeromobili civili. La delegazione, alla fine dell’incontro, ha visitato i laboratori tecnologici dell’ANSV, dedicando grande attenzione alle modalità seguite per la decodifica e l’analisi dei dati dei registratori di volo degli aeromobili. “Questo incontro si inserisce nel positivo rapporto di collaborazione avviato dall’ANSV con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto nel 2005, all’indomani del grave incidente occorso, al largo di Palermo, all’ATR 72 marche TS-LBB. Una collaborazione che si è rafforzata nel tempo, anche attraverso lo scambio di reciproche esperienze di comune interesse”, ha sottolineato il Prof. Franchi. Il Contrammiraglio Liardo, pilota di aeromobili ad ala fissa, ha molto apprezzato il ruolo e la professionalità dell’ANSV, manifestando la convinzione che il rapporto già in essere tra le due Istituzioni “porterà a grandi sinergie, che saranno un valore aggiunto per il sistema Paese” (Ufficio Stampa ANSV).

ANA: NUOVE MISURE DI DISINFEZIONE A TERRA E A BORDO – ANA Group è stata la prima compagnia aerea in Asia a ricevere 5 stars nel COVID-19 Airline Safety Rating of SKYTRAX, in riconoscimento della sua iniziativa “ANA Care Promise” per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti, a bordo e in tutte le altre situazioni. Di seguito sono riportate le nuove iniziative negli aeroporti e a bordo. Da aprile, pellicole antibatteriche sono state installate sui pannelli tattili delle macchine per il check-in automatico in tutti gli aeroporti del Giappone. I trattamenti antibatterici e antivirali per wheelchairs and strollers verranno implementati in sequenza. Oltre alla procedura di disinfezione giornaliera notturna, ANA ha avviato la disinfezione regolare dei voli domestici utilizzando un disinfettante di alta qualità a partire da febbraio 2021. ANA Group continuerà a rafforzare le iniziative “ANA Care Promise” per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti, a bordo e in tutte le altre situazioni, con consulenza medica professionale, per fornire sicurezza e comfort ai clienti.

UIA OPERERÀ UN VOLO SU KYIV E CHERNOBYL IN OCCASIONE DEL 35° ANNIVERSARIO DELL’INCIDENTE DI CHERNOBYL – In occasione del 35° anniversario dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, Ukraine International Airlines propone un’esperienza unica: il “Volo su Kiev e Chernobyl”, che avrà luogo alla vigilia dell’anniversario, il 25 aprile. I passeggeri del volo saranno in grado non solo di vedere Kiev e Chernobyl dagli angoli più insoliti e dall’altezza minima consentita (900 metri), ma anche di approfondire le loro conoscenze sulle cause e le conseguenze dell’incidente di Chernobyl grazie alle spiegazioni di una guida professionale di CHERNOBYL TOUR, azienda partner di UIA. Questa esperienza permetterà ai partecipanti di volare con un Embraer 195 su Kiev e Chernobyl ad un’altitudine di 900 metri; trascorrere 2 notti nell’insolito hotel “Bakkara” che si trova sull’acqua e si affaccia sul fiume Dnipro; salire a bordo del Boeing 777 nel piazzale dell’aeroporto di Boryspil; fotografare la cabina di pilotaggio e fare un selfie con il pilota. Insieme ai passeggeri ci saranno dei veri piloti UIA che voleranno con loro in cabina, intrattenendoli con storie di aviazione. Il prezzo per il “Volo sopra Kiev e Chernobyl” con pasti e 2 notti di alloggio a Kiev nell’hotel “Bakkara” con prima colazione è di 200 EUR (esclusa tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel). Per effettuare una prenotazione, è sufficiente inviare una richiesta a excursion@flyuia.com. Dettagli e programma di viaggio sul sito web della compagnia aerea.

GE FORNISCE LE TURBINE LM500 ALLA U.S. NAVY – Le turbine a gas LM2500 di GE ora alimentano la nuova Littoral Combat Ship USS OAKLAND (LCS 24) della Marina degli Stati Uniti. GE fornisce 38 turbine a gas LM2500 ad Austal USA per le navi LCS Independence fino a LCS 38. Tredici LCS Independence sono state consegnate alla Marina degli Stati Uniti e altre cinque sono in costruzione presso Austal USA in Alabama. Il GE marine gas turbine business fa parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di sistemi di propulsione, comprese sei turbine a gas aeroderivate che vanno da 6.100 a 70.656 shp / da 4,6 a 52,7 megawatt.

LUFTHANSA TECHNIK ESTENDE IL MANDATO DELL’ACCOUNTABLE MANAGER E COO – Nella riunione del 22 aprile, il Supervisory Board of Lufthansa Technik AG ha nominato Soeren Stark come Chief Operations Officer (COO) e Accountable Manager of Lufthansa Technik per altri cinque anni fino al 31 dicembre 2026. Soeren Stark è membro dell’Executive Board da gennaio 2019. È responsabile per Technical Operations, Logistics and IT. In qualità di “accountable manager”, ai sensi della EASA Part 145, Soeren Stark è il punto di contatto per le autorità aeronautiche su tutte le questioni relative alle operazioni di manutenzione e produzione di Lufthansa Technik AG. Soeren Stark ha ricoperto varie posizioni all’interno di Lufthansa Group dal 2001. Dal 2016 al 2018 è stato responsabile delle operazioni presso Lufthansa Cargo come member of the Executive Board.

DELTA RIAFFERMA L’IMPEGNO PER SALUTE E SICUREZZA – Con la domanda di viaggi in aumento e molti clienti che tornano a volare per la prima volta da mesi, la salute e la sicurezza sono più importanti che mai per Delta. Ecco perché la compagnia aerea continua a guidare il settore nell’aumentare i suoi impegni in materia di pulizia attraverso soluzioni innovative e nuovi processi. I chioschi e gli sportelli della compagnia aerea ad Atlanta, Salt Lake City e Minneapolis saranno presto i primi a presentare nuovi rivestimenti superficiali antivirali a disinfezione continua recentemente autorizzati dall’EPA per l’uso con Delta. “Il team Delta continua a basarsi sui miglioramenti della pulizia che abbiamo implementato nell’ultimo anno per garantire il nostro elevato standard di disinfezione durante l’esperienza di viaggio”, ha affermato Jonathan Litzenberger, Managing Director of Global Cleanliness Strategy at Delta. “Stiamo investendo in BiaXamTM come parte del nostro impegno per l’innovazione pulita durante la pandemia e oltre. Questa tecnologia fornirà un ulteriore livello di protezione e ci consentirà di migliorare sia l’efficacia che l’efficienza del nostro approccio”. Delta cercherà di estenderne l’utilizzo ad altri aeroporti in attesa di un’ulteriore approvazione dell’EPA. “BiaXam è il primo prodotto polimerico che ha dimostrato performance supplementari di lunga durata contro SARS-CoV-2″, ha affermato Vijay Mhetar, S.V.P. & Chief Technology Officer presso Kraton. “Innovazione e sicurezza sono i principi fondamentali di Kraton. L’opportunità di collaborare con Delta per migliorare ulteriormente i loro protocolli di pulizia e la sicurezza pubblica è un enorme privilegio”.

ICAO: NUOVE PUBBLICAZIONI IN OCCASIONE DELL’EARTH DAY 2021 – In occasione dell’Earth Day 2021, l’ICAO ha pubblicato due pubblicazioni come parte della sua raccolta elettronica Eco-Airport Toolkit incentrate sugli aeroporti resilienti al clima e sulla gestione dell’acqua negli aeroporti. Ogni pubblicazione fornisce agli Stati informazioni pratiche per i decisori impegnati nella pianificazione e progettazione di aeroporti verdi. “ICAO ha contribuito a guidare la ripresa verde dell’aviazione promuovendo un ambizioso percorso di decarbonizzazione per il settore, compresa la promozione di sforzi pionieristici per sostenere lo sviluppo di progetti di infrastrutture aeroportuali”, ha sottolineato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. L’ICAO continua a impegnarsi con tutte le parti interessate per facilitare l’accelerazione di tecnologie e iniziative più ecologiche, compreso lo sviluppo di aerei elettrici e a idrogeno, nuovi processi per la generazione di combustibili sostenibili per l’aviazione e energia pulita e soluzioni infrastrutturali modernizzate e più sostenibili. Una serie di webinar mensili sono stati tenuti per raccogliere e condividere queste soluzioni verdi, in vista dell’ICAO Stocktaking Event che si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre 2021. “A seguito di una richiesta della 40th Session of the ICAO Assembly e ispirata da diversi annunci per zero emissioni di carbonio entro il 2050, l’ICAO sta attualmente valutando la fattibilità di un obiettivo ambizioso a lungo termine globale sul clima per l’aviazione internazionale, insieme a roadmap di realizzazione”, ha sottolineato Jane Hupe, ICAO Deputy Director for Environmental Protection.