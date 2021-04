Ryanair annuncia l’opertivo estivo da Napoli

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo estivo 2021 a Napoli e una ulteriore nuova rotta estiva da Napoli a Santorini, portando il numero totale di nuovi collegamenti a 11. Queste nuove rotte comprendono una serie di famose destinazioni estive come Minorca, Palma di Maiorca, Zara e Zante, tutte attive a partire da giugno in poi.

L’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 su Napoli includerà 4 aeromobili basati, oltre 140 voli settimanali, 48 rotte in totale, 11 nuove rotte. Incremento delle frequenze verso Budapest (fino a 3 voli a settimana), Milano Bergamo (fino a 16) e Venezia (fino a 10). Collegamenti con destinazioni turistiche come Marsiglia e Palma di Maiorca, con mete ideali per un city break come Edimburgo e Lisbona, nonché collegamenti domestici con Alghero e Cagliari.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare una rotta aggiuntiva da Napoli a Santorini, operativa con due voli volte a settimana da luglio come parte del nostro programma esteso per l’estate ’21.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile”.

L’Amministratore Delegato di GESAC, Roberto Barbieri, ha commentato: “L’ampia offerta voli è una conferma del dinamismo e della capacità reattiva della compagnia aerea, pronta a cogliere ed anticipare i segnali di fiducia del mercato. Presente a Napoli dal 2017, Ryanair ha finora trasportato 6 milioni di passeggeri da e per Napoli, favorendo in modo significativo la mobilità di cittadini ed imprese e contribuendo allo sviluppo di tutto l’indotto turistico, con forti ricadute anche in termini occupazionali. Auspichiamo un’accelerazione della campagna vaccinale che, insieme alle rigide misure di sicurezza sanitarie adottate sia a terra che a bordo, permetteranno una ripresa graduale e costante della connettività aerea”.

Nuove Rotte

Napoli-Santorini (2 voli a settimana)

Rotte annunciate in precedenza

Napoli-Alghero (2 voli a settimana)

Napoli-Catania (3)

Napoli-Edimburgo (2)

Napoli- Kiev (3)

Napoli-Leopoli (2)

Napoli-Minorca (2)

Napoli-Parigi Beauvais (2)

Napoli-Palma di Maiorca (2)

Napoli-Zara (2)

Napoli-Zante (3)

(Ufficio Stampa Ryanair – Gesac)