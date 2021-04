Vueling lancia il nuovo servizio Flex Pack per adattarsi ad uno scenario in costante evoluzione

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group), lancia oggi il nuovo servizio Flex Pack per adattarsi ad uno scenario in continua evoluzione con l’allentamento delle restrizioni alla mobilità, grazie alle campagne di vaccinazioni e alla necessaria implementazione del passaporto sanitario.

L’obiettivo di Vueling è quello di ritornare alla normale operatività rispondendo ai nuovi bisogni dei propri passeggeri. Ecco perché, da oggi, i clienti che prenotano un volo con tariffa Basic possono integrare, nella fase di acquisto, il servizio Flex Pack che permetterà loro di modificare la destinazione, la data e il nome del passeggero o, ancora, annullare il volo in cambio di un voucher, senza dover giustificare la cancellazione. È possibile farlo fino a 48 ore prima della partenza. Nelle tariffe Optima e TimeFlex, Flex Pack è già incluso. Il prezzo di lancio è di 2€, a persona e rotta.

Nel marzo 2020, di fronte a una situazione senza precedenti dovuta alle limitazioni imposte ai viaggi, sia a livello di singoli paesi che a livello europeo. Vueling ha ripensato del tutto la sua policy dei trasporti consentendo ai suoi passeggeri di cambiare data, destinazione o nome e di trasformare, nel corso di tutti questi mesi, il biglietto di volo in un voucher utilizzabile anche in futuro, a condizione che la prenotazione sia stata effettuata da app mobile della compagnia o direttamente sul sito ufficiale.

Ora la nuova policy, ripensata sulla base del contesto pandemico e delle decisioni prese in tema di mobilità, è conforme alle normative stabilite in ciascun paese. Vueling continua a garantire flessibilità a tutti i suoi clienti, anche in casi legati alla pandemia (COVID-19 positivo, quarantena, contagio da un partner), nel rispetto delle raccomandazioni governative.

“In Vueling stiamo lavorando per offrire ai nostri clienti diverse opzioni nel momento in cui la situazione attuale migliorerà e le autorità inizieranno a revocare le restrizioni. La nostra priorità è garantire la sicurezza sanitaria, oltre che offrire il massimo della flessibilità”, ha dichiarato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances di Vueling Italia.

Tenendo in considerazione l’impatto del COVID-19 e con l’obiettivo di rendere più sicuro e veloce il momento dell’imbarco, Vueling ha modificato la sua policy sui bagagli consigliando ai passeggeri di effettuare, gratuitamente, il check-in del bagaglio presso i desk aeroportuali. Con l’implementazione di questa nuova policy, Vueling ha inoltre aumentato le misure della borsa o dello zainetto personale da posizionare sotto il sedile (35x20x20 cm). Con questa misura, i passeggeri sanno di poter portare a bordo ciò di cui hanno bisogno sapendo di poter contare su uno spazio a loro riservato.

Vueling continua ad impegnarsi per garantire la massima protezione e salute dei passeggeri e del personale. La compagnia attua infatti una serie di rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione, sia negli aeroporti presso i quali opera sia all’interno degli aeromobili, attenendosi alle raccomandazioni dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA). Vueling ha, infatti, imposto l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante tutte le fasi di volo e dotato tutti i suoi aerei di filtri dell’aria HEPA, che rinnovano l’aria ogni tre minuti.

Vueling continua a mantenere una politica di totale flessibilità – permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona – agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di preferire sempre l’app mobile e il sito ufficiale per effettuare qualsiasi tipo di prenotazione, di modo da ricevere tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)