Embraer e la Brazilian Air Force siglano un Memorandum per lo sviluppo di Unmanned Aircraft System

Embraer e la Brazilian Air Force (FAB) hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) che stabilisce una cooperazione per lo studio e la valutazione delle capacità necessarie per la progettazione concettuale e lo sviluppo di advanced unmanned aircraft system per soddisfare le esigenze della FAB.

“Questa è un’opportunità unica per l’Aeronautica Militare brasiliana di approfondire i suoi studi sulle tecnologie dirompenti che possono causare uno squilibrio negli scenari attuali e futuri”, ha sottolineato il Brazilian Air Force Commander, Lieutenant-Brigadier Carlos de Almeida Baptista Junior. “Nella guerra moderna, è essenziale utilizzare unmanned aerial platforms, che operino da sole o in combinazione con aerei convenzionali. Tale tecnologia consente di ridurre costi e rischi, senza perdere efficacia nell’adempimento delle missioni assegnate all’Aeronautica Militare brasiliana”.

“Questo studio è di fondamentale importanza per il mantenimento e l’espansione delle competenze di Embraer nello sviluppo di sistemi di difesa aerea ad alto contenuto tecnologico e grande complessità di integrazione”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “È anche un’opportunità per il continuo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti per FAB e Ministero della Difesa, finalizzati ad ampliare la capacità operativa e garantire la sovranità nazionale. Una delle maggiori sfide per questo aerial system sarà sicuramente la sua integrazione e il funzionamento congiunto con altri sistemi e velivoli, con o senza pilota”.

La cooperazione nell’ambito di questo MoU mira allo studio congiunto delle esigenze della FAB nel contesto delle sue missioni, nonché alla comprensione e alla definizione delle priorità degli elementi operativi e logistici relativi allo sviluppo di un superior class unmanned aircraft system con capacità multiple.

Lo sviluppo di un unmanned aerial aircraft system con Brazilian technology offre un’opportunità rilevante alla Defense Industrial Base (DIB) e alle sue società strategiche, promuovendone lo sviluppo e rafforzando le conoscenze per soddisfare le esigenze dello Stato brasiliano.

Embraer ha inoltre annunciato che il suo principale complesso industriale a São José dos Campos, Brasile, è ora denominato “Ozires Silva Unit”. L’iniziativa fa parte di una serie di omaggi che sono stati effettuati quest’anno per celebrare il 90° compleanno dell’ingegnere ed ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, che guidò il gruppo di visionari responsabili della creazione di Embraer nel 1969.

L’annuncio è stato fatto durante un evento virtuale che ha anche svelato un murale artistico di 115 m2 dipinto all’esterno dei delivery center hangars, vicino all’ingresso principale dei visitatori. L’opera d’arte 3D di 11,5 metri di altezza e 10 metri di lunghezza mette in evidenza Ozires Silva e l’aereo turboelica Bandeirante, il leggendario progetto aeronautico brasiliano che ha portato alla creazione di Embraer. La creazione e l’esecuzione sono state condotte dall’aircraft painting shop team, riconosciuto a livello internazionale per le figure realistiche e il design creativo all’esterno dei flight demonstrators and flight test aircraft dell’azienda, per i clienti nei cinque continenti.

“È un onore annunciare la decisione di nominare il nostro complesso industriale storico ‘Ozires Silva Unit’ e trasformare il paesaggio di questo sito con un murale artistico dedicato a un leader che ha sognato e realizzato uno dei più ambiziosi progetti tecnologici”, ha affermato Francisco Gomes Neto, CEO di Embraer. “La creatività, la sensibilità, la precisione, l’audacia e la perfezione del paint team riflettono il DNA di innovazione dell’azienda, con i collaboratori che trovano ispirazione dall’ingegnere Ozires Silva”.

L’odierna ‘Ozires Silva Unit’ ha iniziato le sue operazioni il 2 gennaio 1970 ed è stato il sito di produzione di aerei storici di Embraer come Bandeirante, Xavante, Ipanema, Xingu, Brasilia, Tucano, AMX, la famiglia ERJ-145 e jet executive. Attualmente, si concentra principalmente sullo sviluppo, la produzione e le attività di supporto degli aeromobili commerciali della famiglia E-Jets E1 ed E2.

(Ufficio Stampa Embraer)