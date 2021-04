IATA: nuova Online Auction Platform aggiunta a MRO SmartHub

L’International Air Transport Association (IATA) ha aggiunto una nuova funzionalità al suo MRO SmartHub che consente agli utenti di vendere surplus aircraft components and parts tramite online auctions.

MRO SmartHub è una piattaforma neutra basata sul web che consente alle compagnie aeree, a maintenance, repair and overhaul (MRO) providers, agli OEM e alle organizzazioni commerciali di ottenere una maggiore trasparenza nel surplus aircraft parts market, oltre all’accesso in tempo reale a fair market values (FMV).

La nuova e-Auction platform include funzionalità come la scelta di fare offerte per un intero lotto d’asta o di presentare un’offerta articolo per articolo; la possibilità per gli acquirenti di partecipare simultaneamente a più aste; opzioni per gli acquirenti per scaricare i dettagli degli elenchi, rivederli offline e quindi caricare le loro offerte nell’asta dal vivo; facile comunicazione tra offerente e venditore tramite una funzione di chat integrata. I venditori possono personalizzare completamente i parametri dell’asta e hanno accesso a statistiche e analisi complete.

“Molte compagnie aeree stanno ristrutturando drasticamente le loro flotte e ritirando gli aeromobili a causa della pandemia COVID-19 e del conseguente calo della domanda. Ciò sta aumentando l’inventario di componenti e parti, con il mercato per used surplus material (USM) che dovrebbe crescere fino a 7,9 miliardi di dollari entro il 2022. La nuova MRO SmartHub e-Auction functionality fornisce agli utenti un ulteriore, veloce, efficiente e sicuro modo per commercializzare il loro inventario”, ha affermato Garath Harries, Product Manager IATA MRO SmartHub.

In qualità di importante partecipante di lunga data nel surplus components business, Lufthansa Technik sarà il primo cliente a utilizzare la nuova funzionalità organizzando un’asta su MRO SmartHub dal 26 aprile 2021, in coincidenza con MRO Americas che si terrà a Orlando dal 27- 29 aprile 2021.

Il mercato MRO è attualmente valutato US$ 50,3 miliardi all’anno, una parte significativa del quale è attribuita ai costi dei materiali. IATA MRO SmartHub crea guadagni di efficienza nella supply chain e fornisce valutazioni più accurate del FMV, eliminando la necessità di iniziative di ricerca di mercato estese e talvolta costose. Inoltre, IATA MRO SmartHub consente la valutazione accurata delle scorte di ricambi in qualsiasi momento, aumenta la fiducia nell’approvvigionamento e nella vendita di componenti e parti di aeromobili, consente decisioni più informate sull’utilizzo e la disposizione delle scorte di parti di aeromobili, migliora la fiducia nelle relazioni acquirente/fornitore attraverso una maggiore trasparenza del mercato.

Come già accennato, durante MRO Americas 2021, Lufthansa Technik AG metterà all’asta grandi quantità di parti di aeromobili in eccedenza utilizzando la nuova MRO SmartHub e-Auction platform di IATA, per la quale agirà come cliente di lancio. Nell’asta globale, Lufthansa Technik offrirà un’ampia varietà di parti di aeromobili per quasi tutti i tipi di aeromobili commerciali attuali.

Tutti i componenti messi all’asta fanno parte dell’inventario in eccedenza dell’azienda da meno di tre anni e sono resi disponibili in vari sotto-pacchetti per adattarsi perfettamente alle esigenze di operatori di flotte o MRO specifici. Le risorse commerciali includono: Airbus A320, A320neo, A330, A340, A380, MD-11, Boeing 737 NG, 737 MAX, 747, 757, 767, 777 e 787. Le risorse regionali includono: Bombardier CRJ, Embraer ERJ e De Havilland DHC-8-400. Il materiale verrà fornito con doppia o tripla certificazione (FAA / EASA / CAAC) principalmente da Lufthansa Technik e con una garanzia di 12 mesi.

Per ottenere l’accreditamento per il processo di offerta, tutti i clienti attuali e nuovi possono registrarsi tramite https://go.updates.iata.org/auction. L’asta inizierà il 26 aprile 2021.

“In questa asta, offriamo componenti di aeromobili di alta qualità e ben mantenuti dal nostro extensive surplus portfolio, che stiamo adattando in modo permanente alla mutevole domanda dei nostri clienti da tutto il mondo”, ha affermato Georg Fanta, Head of Commercials – Aircraft Component Services at Lufthansa Technik. “Siamo orgogliosi di essere i primi a collaborare con la nuova MRO SmartHub e-Auction platform di IATA per trovare nuovi operatori per questi interessanti assets”.

“IATA MRO SmartHub è stato creato in risposta all’esigenza del settore di una maggiore trasparenza ed efficienza nel mercato dei componenti per aeromobili e delle parti in eccedenza. Aggiungendo ora la funzionalità e-Auction, possiamo fornire un canale di trading aggiuntivo per acquirenti e venditori. Siamo onorati di avere un attore del settore così rinomato come Lufthansa Technik come cliente di lancio e auguro loro una prima asta di successo”, ha affermato Tim Schaaf, Director Business Development at IATA.

(Ufficio Stampa IATA – Lufthansa Technik)