TAP Air Portugal annuncia la partnership aereo-ferroviaria per i viaggi in Europa

TAP Air Portugal e AccesRail, leader nelle soluzioni intermodali aereo-ferrovia, hanno siglato un accordo al fine di offrire ai propri passeggeri un maggior numero di destinazioni e più flessibilità attraverso la combinazione, in un unico biglietto, di treni ad alta velocità e viaggi aerei a livello europeo.

L’accordo permette a TAP di espandere e integrare il suo network di destinazioni, portando maggiori vantaggi ai propri passeggeri, dal momento che AccesRail copre diverse città aggiuntive in sette Paesi europei – tra cui l’Italia grazie all’accordo con Trenitalia – rispetto a quelle che attualmente il vettore offre. Allo stesso modo, i passeggeri possono prenotare i biglietti per i treni ad alta velocità con le compagnie ferroviarie incluse nella partnership, quando acquistano il loro viaggio sul sito TAP, www.flytap.com, o attraverso i GDS (sistemi di distribuzione) utilizzati da qualsiasi agenzia viaggi.

I collegamenti ferroviari messi a disposizione da AccesRail consentono il facile accesso fino al centro di diverse città europee, arrivando o partendo dalle stazioni centrali di queste. Con TAP ora si possono quindi raggiungere ancora più città, comprese quelle non servite dagli aeroporti, offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità, comodità e semplicità nella scelta dei propri viaggi.

Questa nuova partnership rafforza anche il potenziale dell’hub di TAP a Lisbona, aumentandone la connettività e redditività.

“Siamo molto entusiasti di poter rendere disponibile il marchio TAP Air Portugal a più persone in Europa. Con questa storica partnership intermodale, una quantità significativa di europei può ora acquistare un prodotto integrato e più sostenibile per venire a visitare il Portogallo. Il collegamento ferroviario e aereo è fondamentale per un futuro sostenibile e la nostra partnership con AccesRail ci consente di costruire la piattaforma per raggiungere tale obiettivo”, ha affermato Arik De, Chief Revenue & Network Officer di TAP.

Ulteriori informazioni su questo nuovo servizio sono disponibili all’indirizzo: https://www.flytap.com/it-it/altri-prodotti/viaggi-in-europa-in-aereo-e-treno.

AccesRail opera sul mercato da oltre 20 anni ed è la più grande società nel settore dei viaggi intermodali, che ha come partner diversi vettori e compagnie che gestiscono treni ad alta velocità in vari Paesi.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)